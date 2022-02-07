РУС
3 718 15

Нужны средства на высокотехнологичный тепловизионный дрон для украинских воинов, - волонтер Сихарулидзе. ФОТОрепортаж

Продолжается сбор средств на профессиональный самый компактный и высокотехнологичный тепловизионный дрон для украинских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер, один из основателей волонтерской организации "Народный тыл" Алексей Сихарулидзе.

"Начинаю сборы на мегакоптер. Тепловизионный. Цена нормально дорогая, где-то 225 тыс. грн. Но львиная часть есть, спасибо Вячеславу и его друзьям. 55 000 грн осталось собрать, примерно.

Давайте соберем, пока хйло на Олимпиаде спит, а Германия снова позорит себя. Это наша земля, готовимся ее защищать", - написал он.

Средства можно перечислять на карту ПриватБанка 5457082237766501 Алексей Сихарулидзе.

"Репосты и комменты тоже помогают", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтеры передали на фронт противодроновое ружье. ФОТО

Фото: Vlad Dut

армия (8518) беспилотник (4317) помощь (8122) ВСУ (6938) дроны (4802)
Топ комментарии
+5
Трухин в сумке носит сумму, которой хватило бы на много коптеров, но собирать будем мы...
07.02.2022 09:29 Ответить
+3
Уважаемый Евгений Агро! Родина вас не забудет и следующий авианосец ВМФ Украины будет назван вашим именем, если на платежке имя указано правильно...
А вообще-то мучаюсь сомнемениями - а на хрена власть? Вообще и конкретно за такие зарплаты из бюджета!
07.02.2022 10:38 Ответить
+2
+
07.02.2022 10:00 Ответить
Трухин в сумке носит сумму, которой хватило бы на много коптеров, но собирать будем мы...
07.02.2022 09:29 Ответить
к Арахимия за дроном, он семью вывозит и електрику с ОАЭ ввозит
07.02.2022 09:41 Ответить
Відправив 200 грн. Бажаю швидкого збирання коштів і гарної служби!
07.02.2022 09:47 Ответить
Уважаемый Евгений Агро! Родина вас не забудет и следующий авианосец ВМФ Украины будет назван вашим именем, если на платежке имя указано правильно...
А вообще-то мучаюсь сомнемениями - а на хрена власть? Вообще и конкретно за такие зарплаты из бюджета!
07.02.2022 10:38 Ответить
Подбираются по людям!
07.02.2022 11:44 Ответить
Дякую, що залишили цей комент, я якраз цього і хотів, щоб написати те, що далі. Ми тут не на лікування дітей збираємо кошти, де про зроблену благочинність не прийнято заявляти. Ми збираємо на засоби, за допомогою яких буде виявлятися, а потім знищуватися ворог. І те, що я заявляю, що я зробив внесок, а не "закрисіл", може буде прикладом для інших людей, які вагаються. І чим більше людей буде писати, що я підтримав армію, я дав кошти, тим більше інших людей буде приєднуватися до нас, щоб не бути осторонь. Бо люди активніше доєднуються до чогось, що вже роблять інші люди, ніж розпочинають якийсь процес з нуля. А коли ніхто не пише, що він доєднався, то інші думають, що даєднуватися не треба.

І влади в нас зараз немає. Це звичайні зараз зелені грабіжники і мародери, які навіть красти не вміють (бо мафія вони циркова), сліди за собою усі залишають. По ним навіть судові процеси будуть нецікаві, навіть для юристів, бо докази збирати непотрібно буде.
07.02.2022 21:42 Ответить
Евгений, я с уважением отношусь к вашей готовности накормить защитника Родины - святое дело.
Но нехорошо кормить собак Узурпатора и его ищеек, не выдвигая встречных требований.
Я уже думаю, что ваша волонтерская помощь начинает напоминать папироску с планом перед атакой, шоб не так страшно было. А не похоже это на "опиум для народа" в окопах? Или на сбор десятины православной церковью - Паша себе из собранного купил очередной Мерседес, а остальное раздал между стражденными, в зависимости от приближения к руке помазанника губернаторского...
08.02.2022 10:14 Ответить
Насчет власти - тут вы абсолютно правы. Поэтому нужно вносить изменения в Конституцию и вводить институт народных заседателей в суды из пенсионеров и за коррупцию сроки начинать с 10-ти лет. А судьям, чиновникам, правохренителям и депутатам надбавочку в 300% - но только не к пенсии, а в приговору!
10.02.2022 10:04 Ответить
+
07.02.2022 10:00 Ответить
+
07.02.2022 10:16 Ответить
Блин, дрона нет, но есть ящик презервативов. Подойдет? Я понимаю, шо в окопах от него мало пользы, но в штабе должны пригодиться я щетаю - это лучше чем мульоны платит по декретам...
07.02.2022 10:35 Ответить
Мыши все понимали, кололись, плакали, но продолжали жевать кактус...
Это про нас - Слава Украине и мышам-героям...
07.02.2022 10:40 Ответить
+
07.02.2022 10:43 Ответить
насправді ми платимо і так набагато більше, бо вибрали таку владу популістів і корупціонерів, яка більше переймається власним гешефтом. Тому на наступтих виборах не будьте пасивними, переконуйте друзів і рідних вибирати державників і бути реалістами.
Ну, а зараз, раджу не кивати на владу (самі винуваті), а допомагати армії.
07.02.2022 10:50 Ответить
А ты уверен, шо наступные выборы будут?
Не откладывай на завтра те дела, которые нужно было сделать в 1991 году!
08.02.2022 10:16 Ответить
 
 