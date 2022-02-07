Нужны средства на высокотехнологичный тепловизионный дрон для украинских воинов, - волонтер Сихарулидзе. ФОТОрепортаж

Продолжается сбор средств на профессиональный самый компактный и высокотехнологичный тепловизионный дрон для украинских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер, один из основателей волонтерской организации "Народный тыл" Алексей Сихарулидзе.

"Начинаю сборы на мегакоптер. Тепловизионный. Цена нормально дорогая, где-то 225 тыс. грн. Но львиная часть есть, спасибо Вячеславу и его друзьям. 55 000 грн осталось собрать, примерно.

Давайте соберем, пока хйло на Олимпиаде спит, а Германия снова позорит себя. Это наша земля, готовимся ее защищать", - написал он.

Средства можно перечислять на карту ПриватБанка 5457082237766501 Алексей Сихарулидзе.

"Репосты и комменты тоже помогают", - добавил он.

Фото: Vlad Dut