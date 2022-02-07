Нужны средства на высокотехнологичный тепловизионный дрон для украинских воинов, - волонтер Сихарулидзе. ФОТОрепортаж
Продолжается сбор средств на профессиональный самый компактный и высокотехнологичный тепловизионный дрон для украинских военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер, один из основателей волонтерской организации "Народный тыл" Алексей Сихарулидзе.
"Начинаю сборы на мегакоптер. Тепловизионный. Цена нормально дорогая, где-то 225 тыс. грн. Но львиная часть есть, спасибо Вячеславу и его друзьям. 55 000 грн осталось собрать, примерно.
Давайте соберем, пока хйло на Олимпиаде спит, а Германия снова позорит себя. Это наша земля, готовимся ее защищать", - написал он.
Средства можно перечислять на карту ПриватБанка 5457082237766501 Алексей Сихарулидзе.
"Репосты и комменты тоже помогают", - добавил он.
Фото: Vlad Dut
А вообще-то мучаюсь сомнемениями - а на хрена власть? Вообще и конкретно за такие зарплаты из бюджета!
І влади в нас зараз немає. Це звичайні зараз зелені грабіжники і мародери, які навіть красти не вміють (бо мафія вони циркова), сліди за собою усі залишають. По ним навіть судові процеси будуть нецікаві, навіть для юристів, бо докази збирати непотрібно буде.
Но нехорошо кормить собак Узурпатора и его ищеек, не выдвигая встречных требований.
Я уже думаю, что ваша волонтерская помощь начинает напоминать папироску с планом перед атакой, шоб не так страшно было. А не похоже это на "опиум для народа" в окопах? Или на сбор десятины православной церковью - Паша себе из собранного купил очередной Мерседес, а остальное раздал между стражденными, в зависимости от приближения к руке помазанника губернаторского...
Это про нас - Слава Украине и мышам-героям...
Ну, а зараз, раджу не кивати на владу (самі винуваті), а допомагати армії.
Не откладывай на завтра те дела, которые нужно было сделать в 1991 году!