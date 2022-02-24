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Новости Война в Украине
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Зеленский (16530) обращение (495)

Обращение президента Зеленского к украинцам и россиянам. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и гражданам РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вторая половина обращения Зеленского произнесена на русском языке и адресована гражданам РФ.

Далее приводим полный текст обращения президента (Приводим на языке оригинала)

Великий народе великої країни! Як і обіцяв - коротко і відверто.

Сьогодні ми посилили обороноздатність та стійкість нашої держави. Аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають. Ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України. Це рішення підтримали 335 депутатів.

Велика оборонна коаліція почала працювати. Верховна Рада також ухвалила пакет рішень про додаткові ресурси на фінансування сектору оборони.

Завтра всі депутати поїдуть в регіони підтримувати наших людей.

Наші міжнародні партнери максимально мобілізовані на підтримку України. Нам вдалося їх переконати впровадити превентивні санкції. Вчора Сполучені Штати запровадили додатковий пакет санкцій проти Росії. Сьогодні США запровадили санкції проти "Північного потоку-2". Пакет з персональних та економічних санкцій проти Росії затвердив і Європейський Союз. Нові санкції запровадили також Уряди Японії та Австралії. Я сьогодні говорив із прем‘єром Нідерландів Марком Рютте. Він запевнив, що країна теж готує санкції проти РФ.

Сьогодні я зустрівся в Києві з Президентами Польщі Анджеєм Дудою і Литви Гітанасом Наусєдою. Ми підписали спільну заяву за підсумками зустрічі. В ній зафіксовано, що наші польські та литовські друзі підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Сьогодні ми закликали ГенАсамблею ООН вжити конкретних дій – направити міжнародну миротворчу місію в Україну.

Я зустрівся із представниками великого українського бізнесу. Ми домовились: вони всі в Україні, поруч зі своїми колективами. Працюють на захист України.

Ми домовились зі всіма політичними силами – найближчим часом Верховна Рада має затвердити пакет економічних законів. "Економічний патріотизм". Дякую всім, хто допомагає Україні. Працюємо далі!

(Далі президент перейшов на російську мову та звернувся до громадян РФ. - Ред.).

Сегодня инициировал телефонный разговор с Президентом Российской Федерации. Результат – тишина.

Хотя тишина должна быть на Донбассе.

Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России.

Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины.

С вами нас разделяют более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти двести тысяч солдат. Тысячи боевых машин.

Ваше руководство одобрило их шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте.

О том, что может произойти с дня на день, сегодня говорит весь мир.

Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация. Любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все.

Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом - и сам строит свое будущее.

Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору.

Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни - это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая.

Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии. А умер полковником в Независимой Украине.

Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами.

Мы хотим сами определять и строить свою историю. Мирно. Спокойно. Честно.

Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс, стрелять и бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть, и очень простые: СТРЕЛЯТЬ В КОГО?

ЧТО БОМБИТЬ? Донецк, в котором я бывал десятки раз? Видел лица, глаза? Артема, по которой я гулял с друзьями. Донбасс-Арену, где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро?

Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли.

Луганск? Дом, где живет мать моего лучшего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга?

Заметьте – я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает о чем. Эти улицы, фамилии, события – это все для вас чужое. Незнакомое. За что вы будете воевать? И с кем?

Многие из вас бывали в Украине. У многих из вас есть родня в Украине. Кто-то учился в украинских вузах. Дружил с украинцами. Вы знаете наш характер. Вы знаете наши принципы. Вам известно, чем мы дорожим.

Так прислушайтесь же к себе. К голосу разума. К здравому смыслу.

Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет - и делает. Делает все, что может.

Мы не одни. Украину в этом поддерживает множество стран.

Почему?

Потому что речь не о мире любой ценой. Речь о мире и принципах. О справедливости. О международном праве. О праве на самоопределение. Праве самим определять свое будущее. Праве каждого общества на безопасность и праве каждого человека на жизнь без угроз.

Это все важно для нас. Это все важно для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас.

Мы точно знаем: нам не нужна война - ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей. Мы будем защищаться.

Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины. А наши лица.

Война - это большая беда, и у этой беды большая цена. Во всех смыслах. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни. Теряют свободу.

Но самое главное - люди теряют своих близких. Теряют себя

На войне всегда всего не хватает.

Чего хватает с лихвой - это боли, грязи, крови и смерти. Тысяч и десятков тысяч смертей.

Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности - от вас, от России, и других гарантов Будапештского меморандума.

Сегодня мы - находимся вне любых оборонных альянсов. Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель - мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить об этом со всеми, в том числе с вами. В разных форматах и на любых площадках.

Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого.

Кто от этого пострадает больше всего?

Люди.

Кто этого не хочет больше всего?

Люди.

Кто может этого не допустить?

Люди.

Есть ли эти люди среди вас? Я уверен.

Общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендаперы, тиктокеры и многие другие. Обычные люди.

Мужчины. Женщины. Старики. Дети. Отцы. А главное - Матери!

Ровно так же, как и люди в Украине! И так же, как власть в Украине, – как бы вас не пытались убедить в обратном. Я знаю, что это мое обращение не покажут по российскому телевидению. Но граждане России должны его увидеть. Они должны узнать правду.

Правда в том, что нужно остановиться. Пока не поздно. И если руководство РФ не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно оно сядет за стол с вами?

Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации.

Дякую за увагу.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+32
Нормальні люди не вірують в щирість слів Зеленського.Тому що він прийшов до влади на маніпуляції і брехні.Ви прихильники зелених пам'ятаєте,як ви вірили в те,що війна не завершується,бо тодішня влада цього не хоче.А ви це повторювали,дулі крутили і сміялися.Це були якраз слова Зеленського.Як вам зараз смішно?
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24.02.2022 00:59
+24
86% росіян за визнання луганди

про що з ними розмова?
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24.02.2022 00:57
+22
Президент ще надіється що можна домовитись ,ні пане президент,***** не для того зігнов під наші кордони все своє ржаве жалізо, прийшов час дати бій!!!
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24.02.2022 01:00
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Страница 2 из 2
Даешь сразу досрочные выборы и твоего "ЗЕзедента" на второй срок!
*****, оно своими тупорылыми действиями привело до этого трындеца. Это сложно для понимания???
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24.02.2022 01:18 Ответить
Какими такими действиями? А, конченное кацапское чмо.

И я за него не голосовал, *******. Или по тексту не понятно? Высунь чеченскую бутылку с жопы, видать зрение садит сильно...
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24.02.2022 01:21 Ответить
Як там нові дороги подобаються? А книжки за 8млрд.грн.? А де розпиляний ковідний фонд? Грошове забезпечення рядового ЗСУ 10300грн. і схоже підняте воно було ще Полтораком на початку 2019р., ось і все що потрібно знати про зелену владу і її відношення до держави і ЗСУ.
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24.02.2022 01:48 Ответить
чудово видно як ОП(Г) зеЛоха кинули своїх ботів на підтримку зеленського-єрмака-портнова-татарова-деркача та іншу проросійську шобли)

нагадай-но.. ще кілька днів тому такі як ти разом з зеЛохом верещали що "Запад распространяет фейки, никакой угрози со сторони расеи нет, фойск столько же как и год назад"
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24.02.2022 01:20 Ответить
ты кацап, коллаборант или *****?
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24.02.2022 01:22 Ответить
чухонец, вас там подоляк з лахти запустил или с ольгино?)

стадо ватних любителей портнова-татарова-єрмака-деркача-зеленського прибігло верещати з ОДНИМИ й тими же методичками

Нагадаю тобі, кацап, що зеЛох в 2016..2017 рр отримував фінансування на зйомки серіалу "слуга урода" від міністерства оборони расеї..
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24.02.2022 01:26 Ответить
Нехай українцям тарифи, податки знизить, зкмлю поверне з розпродажу для початку. Тоді щось можна казати
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24.02.2022 01:26 Ответить
Увага ! Нашестя ботів московських!
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24.02.2022 01:13 Ответить
а ты сам не бот? ...
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24.02.2022 01:15 Ответить
Юрій Бутусов

1 год ·



Обстановка на фронті на Донбасі станом на 23.00 23 лютого

За поточну добу російські війська здійснили 88 обстрілів української землі з застосуванням важкого озброєння.

Украінські військові зафіксували станом на 23.00 використання ворогом 1088 снарядів, мін та ракет калібрів 122-120 мм.

Украінські військові ведуть вогонь у відповідь.

Очевидно, що російські війська намагаються примусити українців припинити спротив, і обстрілюють наші війська по всій лінії фронту.

Обстановка напружена. Украінські війська знаходяться у повній бойовій готовності зустріти російський наступ. Ніяких вагань нема, люди готові до бою. Ми не здамо Донбас.





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24.02.2022 01:14 Ответить
Криворожский мойша, ты доволен?
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24.02.2022 01:16 Ответить
Сколько же тупых ********* на цензоре в комментах пасётся, вы василии хотя бы слушали речь или только приходите сюда продолжать срать по своей методичке про клоуна и лоха и так далее Что он не правильно сказал? Что он не правильно делает эти последние недели? Вы в своём ненавистном угаре, АБСОЛЮТНО ничем не отличающиеся от свинособачих ватников, даже не замечаете как он рвёт жопу не приседая каждый день встречаясь с десятками влиятельных людей по всему миру , прессует их на санкции и действия, заставляет этих импотентных и прикормленных русским баблом европейских бюрократов наконец начать действовать ХОТЬ КАК НИБУДЬ, он уже за эти полтора месяца сделал больше для объединение запада против кацапов больше чем петя за весь свой срок (порох тоже сделал много хорошего и плохого как и зеленский, давайте не будем только сейчас одного хорошим, другого плохим красить как примитивные амебы) , а вы продолжаете ******* и ******* какой он лох и какой клоун. Посмотрите на себя , на свои высказывания, вы точно такие же слепые ненавистью как свинособаки кацапьи и вы ничего другого вокруг не видите кроме того что вбили себе в голову и других мнений у вас в принципе быть не может.
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24.02.2022 01:16 Ответить
Цей Президент,не може сформулювати речення,що він там рве? Сам Зеля які санкції вводив?Може санкції,це коли твоя компанія торгує медіаконтентом з москалями? Не соромно тобі ботом працювати?
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24.02.2022 01:28 Ответить
Много текста. А конкретно по пунктам - что он тут такого хорошего наделал? Неужели непонятно, что на данный момент Зеленский и его ОПа в лучшем случае слабое звено.
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24.02.2022 01:29 Ответить
И прослезился от умиления перед любимым зелебобиком - сколько ненужного пафоса в этом спиче. Мы все помним, кто и что сделал, кто смеялся «путин нападет» и, в конечном итоге, его и привёл через 2 года своего кретинского правления.
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24.02.2022 01:40 Ответить
Не переживай, есть разные. Сейчас уже не важно кто клоун, а кто барыга. Зеля с Порохом сейчас еще одно доказательство насколько Украина стала проевропейским демократическим государством на фоне рабской орды, где после коммунизма пришел фашизм.
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24.02.2022 04:29 Ответить
Мені вперше сподобалась ця промова Зеленського. Сьогодні я вперше побачив Зеленського як президента та державного діяча.
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24.02.2022 01:16 Ответить
незачет) так й скажи подоляку)
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24.02.2022 01:33 Ответить
.... без слів

https://censor.net/ua/video_news/3317011/**********************************************************
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24.02.2022 01:19 Ответить
Японські дівчата з Йокогами співають гімн України...
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24.02.2022 01:22 Ответить
К сожалению, надежд на санкции мало, кремлевского фюрера они не остановят, как и на такие обращением к россиянам, там есть часть, что это понимает, но никто их не спросит, а остальные зомби.
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24.02.2022 01:20 Ответить
ну, я тебе как знающий за маркетинг скажу, что производство контента, это как и в обычном производстве, до склада (до флешки), а потом нужно заняться дистрибуцией продукции, хоть обычной, хоть медиа .... по каким инфо-каналам зебоба будет свой высер распространять, кроме ютуба? ... наглухо больные 99% ордынцев кроме первого канала ничего не смотрят
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24.02.2022 01:26 Ответить
Есть у них оппозиционные каналы и Дождь, где более менее объективная информация и они показывают его выступление, но это да, все youtube. Это не только для них, для всего мира, много русскоговорящих все-таки. Тут главное было заявить, что мы не хотим войны и не на кого нападаем.
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24.02.2022 01:40 Ответить
ты серьезный человек или школьник? ... этот дождь в том же ютубе только и существует .. и какое у них количество просмотров? .

тратить деньги на медиа-контент конечно нужно, в целях пропаганды! .... но не на такие дешевые и бесмысленные высеры
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24.02.2022 01:53 Ответить
по-вашему мнению бессмысленный, по их мнению имеет смысл, а ко мне какие претензии?
вы уже так пишите, вроде я им советовал
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24.02.2022 02:00 Ответить
Увага ! Нашестя ботів московських!
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24.02.2022 01:21 Ответить
Молодець, зараз він усе робить правильно. Аби не запізно.
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24.02.2022 01:24 Ответить
Верно но делать надо было это год назад минимум а то и больше...но да это хороший мув и текст хороший...Но все помнят как Зеленский кричал что война идёт потому что это выгодно Пороху? Вот я помню...и не прощу такой манипуляции над моим народом... но не сейчас а на выборах...а сейчас Зеленский человек на должности в моей стране...работайте господин Президент!
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24.02.2022 02:59 Ответить
Сильно, но к сожалению лапти живут по законам стаи, прав тот кто сильнее, а не в силе правды.
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24.02.2022 01:27 Ответить
Мамадарагая! Зеленский Путина слышал вообще? Ему Украина, как кость в горле! Он нас ненавидит! А этот всё пытается с ним поговорить. Ну, тупой. И русские, которые верят рос. СМИ, его тоже не услышат!
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24.02.2022 01:27 Ответить
у ФСБ на Зеленського є компромат (с) Ю.Луценко. Можливо якісь відео про його Корпоративи в Мацковії... Зеленя хоче здати Україну і боїться що компромати вспливуть... Впевнена що в ФСБ є набагато цікавіше - а ніж ГРА ПІСЮАНІСТА....
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24.02.2022 01:36 Ответить
Наверное сегодня можно сказать начинается истинное президентство Зеленского.
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24.02.2022 01:31 Ответить
ага, т.е. никчемний наркоша, неспособний сказать и 2х слов без бумажки, но ограбивший Украину на 500+ млрд.грн, насмехавшийся над погибшими украинцами и разваливший за 3 года военную программу - "вдруг" станет лучше?))

зебилі, вас там подоляк в ботоферму по идиотизму наьбирает.. прославлять зеЛоха, окружившего себя ПРОРОССИЙСКИМИ агентами - татаровім, портновім, ермаком та іншими?
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24.02.2022 01:36 Ответить
Да ладно вам. Пусть обратится к русским. Пользы никакой, но и вреда никакого. Ничего такого особого он не сказал.
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24.02.2022 01:31 Ответить
Да вобще-то хорошо он обратился...вредо ноль а может кто=то услышит...но Господин Президент вам не кажется что это похоже на "перед смертью не надышишься". Отдайте приказ вести оборону из всех возможных средств...Вдохновите нас а не призывайте убийц одуматься...
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24.02.2022 03:01 Ответить
Зеленский никогда не верил в Украину. Он совок.
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24.02.2022 03:02 Ответить
да но теперь у него нет выбора...Президент Украины не монарх - и у Президента Украины нет выбора кроме как защищать Украину...и самое прикольное теперь у Зеленского нет выбора не смотря на его мировоззрение)
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24.02.2022 03:53 Ответить
Он всегда может уйти в отставку.
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24.02.2022 04:16 Ответить
Зеленский явно что-то знает. Кстати после его разговора с Макроном мид Франции час назад приказал своим гражданам покинуть Украину.
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24.02.2022 01:31 Ответить
Как бы все считают что сегодня под утро Россия сделает свой первый ход. Вопрос в его массивности.
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24.02.2022 01:34 Ответить
Слушал Друзенко только что - у него какие-то конфиденциальные данные есть, что кацы с севера и юга ударят, а не в лоб на Донбассе.
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24.02.2022 01:38 Ответить
Они могут ударить с разных направлений и по разному.
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24.02.2022 01:39 Ответить
Блеванул когда про друзенка услышал. Ты еще романенко послушай с гайдаем.
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24.02.2022 01:43 Ответить
А нельзя было в сватах и прочей хрени им это декларировать завуалировано, вместо пропаганды алкоголизма и скреп ?
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24.02.2022 01:42 Ответить
Там просто сценарист другой был.
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24.02.2022 01:44 Ответить
Смотри. Русские верят в там величие и превосходство русской культуры. Это как бы нормальная ксенофобия. Она у всех есть, у тех кто имеет украинском мировозрение тоже. Но они реально не думали, что Россия будет нападать на Украину и для них это шок.
Хотя, конечно, часть верит в злых укров и прочее, но большинство, в том числе друзья Зеленского и сам Зеленский, сейчас пребывают в состоянии диссонанса.
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24.02.2022 01:48 Ответить
Даже русская Новая Газета, которая как бы единственная нормальная газета в России за что получила Нобелевку в прошлом году до последнего не верила что Россия нападет. Хотя у них там десяток журналистов убил Путин и они вообще очень хорошо знают о его преступлениях, но такое им в голову прийти не могло. Так как это ставит под удар всю их имперскую ментальность. Это за пределами их понимания попросту.
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24.02.2022 01:52 Ответить
Говорить с кацапами это всё равно, что порезать палец, опустить в воду с пираньями и уговаривать их не трогать палец.
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24.02.2022 01:48 Ответить
Когда это все закончится, и росияни раздуплятся,что их на... ли и все это время им полоскали мозги - будет уже поздно. И как они будут после этого жить?? Что будет с их совестью ? Как они будут смотреть в глаза Украинскому соседу? Как они будут оправдыватся перед своим поколением?
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24.02.2022 01:54 Ответить
Никак. Им пофиг. Это народ - лжец, народ - насильник, народ - грабитель, народ - убийца. Не все, конечно. Но социология - вещь упрямая. 86% радовались захвату Крыма, 10% ответили "не знаю" (по факту были против, но боялись открыто сказать) и только 4% сказали, что воровать - нехорошо.
Так что 4% граждан рф - порядочные люди и они не у власти, 10% - условно-адекватные, но сцыкуны и 86% - моральные уроды. Так что в целом . . . 4% - это к тезису, что наличие исключения лишь только подтверждает правило . . .

Они не будут извиняться и в глаза будут смотреть нагло, типа, радуйтесь, что не всех убили. Так что не рассчитывайте на муки совести у россиян - её у них нет.

Хотя я согласен с Зеленским - обращение к русскому народу было нужно и оно не зря. Это элемент информационной защиты, мы должны показать всему миру, кто агрессор, а кто - жертва агрессии. Это цементирует антипутинскую коалицию и международную поддержку Украины. Время стрелять ещё будет и его будет достаточно.
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24.02.2022 02:07 Ответить
Похоже этот парень умеет держать удар.
В любом случае, коней на переправе не меняют
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24.02.2022 02:14 Ответить
что ж вы твари этого не говорили когда голосовали за Зеленского? Хуже не будет? Путин не нападёт? и Сделали президентом во время войны не Дипломата....а Комика...Коней говорите не меняют? двуличные ублюдки....НО сейчас не время...поддерживаем того кого выбрали на честных выборах...просто задумайтесь над своими решениями и поступками...и не повторяйте ошибок!
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24.02.2022 03:06 Ответить
Никак, вся их история - это сплошной список преступлений перед другими народами.
Поэтому у них нет истории, даже у ***** полная каша в голове.
Выход один, украсть у нас историю, вместе со страной.
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24.02.2022 02:12 Ответить
Я считаю действия Президента, Кабмина и парламента правильными, но недостаточными. В дополнение к сделанному и сказанному необходимо :

1. Закрытие границ с россией, Беларусью, Приднестровьем и линии фронта с оккупированными территориями (Крым, ОРДиЛО). Для всех паспортов, для любых типов грузов и транспортных средств. Возможно кроме ограниченного спискк критического импорта из Беларуси (топливо) и то поскорее переключаться на альтернативу. Границы закрыть уже и бессрочно.

2. Введение визового режима со странами ОДКБ. В первую очередь с русскими, но уже пошла инфа, что их диверсанты просачиваются в Украину с белорусскими документами прикрытия. Так что все страны ОДКБ. Причём визы давать только глубоким старухам и грудным детям при наличии весомых гуманитарных причин и очень краткосрочные. Кроме того, обязать всех граждан стран ОДКБ покинуть Украину в течение 72 часов под угрозой интернирования.

3. Введение полного торгового эмбарго с россией и Беларусью, кроме товаров критического импорта по списку, утверждаемому Кабмином. И стремиться к скорейшему импортозамещению и этих, критических товаров. Замораживание активов / арест / временное изъятие / перехват управления активами, принадлежащими русскому бизнесу в Украине (это сложнее оформить, чем звучит, но юридически правильные процедуры есть, их надо запускать).

4. На всей территории Донецкой и Луганской областей, как подконтрольной, так и нет, а также в приграничных районах с россией и Беларусью ввести военное положение. В остальных областях / районах хватит пока режима ЧП.

5. Объявить частичну мобилизацию в целях доведения количества личного состава в боевых частях хотя бы до полумиллиона.

6. Обратиться к союзникам по НАТО с просьбой закрыть воздушное пространство Украины либо предоставить нам системы ПВО / ПРО. Стингеров мало - они не по всем типам русских самолётов / ракет у состоянии работать эффективно.

Думаю, есть ещё ряд мер, это предварительные наброски, которые на поверхности.
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24.02.2022 01:59 Ответить
Визовый не поддерживаю их гуманитарных причин во время возможных военных действий.
Я считаю, все, кроме мужчин призывного возраста, могут пересекать границу.
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24.02.2022 02:18 Ответить
Хороший план но воплотить его "На земле" почти невозможно или невероятно долго...но некоторые действия можно выполнить...
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24.02.2022 03:08 Ответить
до Росіян був час звертатися вже 7 років...,наївний ... н
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24.02.2022 02:01 Ответить
З 14 року Рашка вбивае наших хлопців ...4 роки , смішив Рашку...2 не відповідати..,тепер звернення?...до росіян , разом пив водку, гуляли..))),...що можна сказати .. бажати від Заходу незнати чого , а самому ..., може тих 73% послати в лугодрон лизати
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24.02.2022 02:20 Ответить
напружує також, що багато посольств тільки переїхали до Львова, але не виїхали повністю, тому щоб не вийшло так, що за нашими спинами нас вже поділили!
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24.02.2022 02:08 Ответить
Скоріше Зе зломаеться..
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24.02.2022 02:23 Ответить
Кое кто из "аналитиков" рассказывает, что с путиным надо грамотно договариваться, чтобы и его устроило. Абсурд.

Х#йло устроит только если Украина исчезнет как государство вообще.

Но, когда он врет и говорит, что хочет для РФ гарантии безопасности, то, конечно, надо грамотно аргументировать. Но не с расчетом удовлетворить х#йло, а с расчетом, чтобы их народ не думал, что х#йло прав и что он беспокоится о защите.

Чем больше простых людей из РФ через аргументы будут понимать, что дело не в безопасности, а в агрессии своего лидера, тем больше людей не будут хотеть воевать и гибнуть. А от этого х#йлу могут быть серьезные проблемы в его организации войны.
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24.02.2022 02:10 Ответить
100%..скільки часу пропало , тим заспокоєнням
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24.02.2022 02:33 Ответить
Володя ти розірвав відношення дипломатичні???? Агресор захватив території України ..Консульства Російські повтікали ...,а Зе продовжуе просити всіх , щоб хтось домовився з Путіним, щоб Путін дозволив подивитися Володі в його очі...))).
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24.02.2022 02:28 Ответить
Після того як Путін публічно опустив усіх українців , сказавши , що таку державу штучно створив Ленін.а 40 міліонів Українців не мають права на Державу.
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24.02.2022 02:31 Ответить
Скільки Росіян в Рашці засумнівалися в словах путіна? Перестали обстрілювати українські позиції
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24.02.2022 02:37 Ответить
В 2014 Рашка з своеі території обстрілювали українські позиції .Не один снаряд не впав на території Рашки..судячи ця історія може повторитися..бо Зе ,.. гуляв там.
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24.02.2022 02:41 Ответить
Бесполезное занятие что-то обьяснять россиянам.Это зомбаки с промытыми "величием" и рашофашизмом мозгами.
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24.02.2022 02:33 Ответить
Усе так. Усе добре. 1 питання де?? мир і хто ж тепер наживається на війні
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24.02.2022 02:38 Ответить
зелена нікчемна сопля, 3 роки ***** не робив тільки бабло зі своїми зебанатами ******. А тепер воно настілки тупе та перелякане що намагається розмовляти з рузо-фашистами. Кому і треба звертатиться то це до заходу що б надали зброю. 73% процентів диблів на виборах вибрали позор та війну
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24.02.2022 03:22 Ответить
Зеленський мав сказати, що коли з ваших дворів Рашка обстрілюе українських захисників , ви маете все зробити щоб цього не сталося..., бо вони колись пили водку ,.. або покинути свої будинки , бо українські війська зроблять відповідь...а то таке враження , що сепари важливіші чим хлопці на передовій?)'д
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24.02.2022 04:12 Ответить
Путін говорив , що вони будуть за народом..., що роблять на передовій.
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24.02.2022 04:18 Ответить
Щоб Украінці сказали коли Байден замість санкцій звернувся до росіян..?]ми разом воювали , разом в космос літали....давай дружити ...цікаво...?)
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24.02.2022 04:22 Ответить
Американці вже з осені говорили про напад, а Зе не вірив кричав на американців, що економіку лякають...дурдом.. що не бачили , що Медведчук втік.
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24.02.2022 05:42 Ответить
Скоты,рассиянские...Будет,вам ублюдкам,горе...
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24.02.2022 05:58 Ответить
Будь ты проклят тварь и твой род за то, что ты одебилил украинский народ и залез в президентское кресло во время войны!
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24.02.2022 06:09 Ответить
тварь тупорылая, к врагам он обращение записал
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24.02.2022 06:19 Ответить
не нагнетайте ситуацию да шмаркля?, гнида где вербы, нептуны, ты что там делал сопля зеленая
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24.02.2022 15:00 Ответить
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