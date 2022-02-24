Обращение президента Зеленского к украинцам и россиянам. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и гражданам РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вторая половина обращения Зеленского произнесена на русском языке и адресована гражданам РФ.
Далее приводим полный текст обращения президента (Приводим на языке оригинала)
Великий народе великої країни! Як і обіцяв - коротко і відверто.
Сьогодні ми посилили обороноздатність та стійкість нашої держави. Аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають. Ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України. Це рішення підтримали 335 депутатів.
Велика оборонна коаліція почала працювати. Верховна Рада також ухвалила пакет рішень про додаткові ресурси на фінансування сектору оборони.
Завтра всі депутати поїдуть в регіони підтримувати наших людей.
Наші міжнародні партнери максимально мобілізовані на підтримку України. Нам вдалося їх переконати впровадити превентивні санкції. Вчора Сполучені Штати запровадили додатковий пакет санкцій проти Росії. Сьогодні США запровадили санкції проти "Північного потоку-2". Пакет з персональних та економічних санкцій проти Росії затвердив і Європейський Союз. Нові санкції запровадили також Уряди Японії та Австралії. Я сьогодні говорив із прем‘єром Нідерландів Марком Рютте. Він запевнив, що країна теж готує санкції проти РФ.
Сьогодні я зустрівся в Києві з Президентами Польщі Анджеєм Дудою і Литви Гітанасом Наусєдою. Ми підписали спільну заяву за підсумками зустрічі. В ній зафіксовано, що наші польські та литовські друзі підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
Сьогодні ми закликали ГенАсамблею ООН вжити конкретних дій – направити міжнародну миротворчу місію в Україну.
Я зустрівся із представниками великого українського бізнесу. Ми домовились: вони всі в Україні, поруч зі своїми колективами. Працюють на захист України.
Ми домовились зі всіма політичними силами – найближчим часом Верховна Рада має затвердити пакет економічних законів. "Економічний патріотизм". Дякую всім, хто допомагає Україні. Працюємо далі!
(Далі президент перейшов на російську мову та звернувся до громадян РФ. - Ред.).
Сегодня инициировал телефонный разговор с Президентом Российской Федерации. Результат – тишина.
Хотя тишина должна быть на Донбассе.
Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России.
Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины.
С вами нас разделяют более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти двести тысяч солдат. Тысячи боевых машин.
Ваше руководство одобрило их шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте.
О том, что может произойти с дня на день, сегодня говорит весь мир.
Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация. Любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все.
Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом - и сам строит свое будущее.
Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору.
Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни - это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая.
Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии. А умер полковником в Независимой Украине.
Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами.
Мы хотим сами определять и строить свою историю. Мирно. Спокойно. Честно.
Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс, стрелять и бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть, и очень простые: СТРЕЛЯТЬ В КОГО?
ЧТО БОМБИТЬ? Донецк, в котором я бывал десятки раз? Видел лица, глаза? Артема, по которой я гулял с друзьями. Донбасс-Арену, где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро?
Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли.
Луганск? Дом, где живет мать моего лучшего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга?
Заметьте – я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает о чем. Эти улицы, фамилии, события – это все для вас чужое. Незнакомое. За что вы будете воевать? И с кем?
Многие из вас бывали в Украине. У многих из вас есть родня в Украине. Кто-то учился в украинских вузах. Дружил с украинцами. Вы знаете наш характер. Вы знаете наши принципы. Вам известно, чем мы дорожим.
Так прислушайтесь же к себе. К голосу разума. К здравому смыслу.
Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет - и делает. Делает все, что может.
Мы не одни. Украину в этом поддерживает множество стран.
Почему?
Потому что речь не о мире любой ценой. Речь о мире и принципах. О справедливости. О международном праве. О праве на самоопределение. Праве самим определять свое будущее. Праве каждого общества на безопасность и праве каждого человека на жизнь без угроз.
Это все важно для нас. Это все важно для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас.
Мы точно знаем: нам не нужна война - ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей. Мы будем защищаться.
Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины. А наши лица.
Война - это большая беда, и у этой беды большая цена. Во всех смыслах. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни. Теряют свободу.
Но самое главное - люди теряют своих близких. Теряют себя
На войне всегда всего не хватает.
Чего хватает с лихвой - это боли, грязи, крови и смерти. Тысяч и десятков тысяч смертей.
Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности - от вас, от России, и других гарантов Будапештского меморандума.
Сегодня мы - находимся вне любых оборонных альянсов. Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель - мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить об этом со всеми, в том числе с вами. В разных форматах и на любых площадках.
Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого.
Кто от этого пострадает больше всего?
Люди.
Кто этого не хочет больше всего?
Люди.
Кто может этого не допустить?
Люди.
Есть ли эти люди среди вас? Я уверен.
Общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендаперы, тиктокеры и многие другие. Обычные люди.
Мужчины. Женщины. Старики. Дети. Отцы. А главное - Матери!
Ровно так же, как и люди в Украине! И так же, как власть в Украине, – как бы вас не пытались убедить в обратном. Я знаю, что это мое обращение не покажут по российскому телевидению. Но граждане России должны его увидеть. Они должны узнать правду.
Правда в том, что нужно остановиться. Пока не поздно. И если руководство РФ не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно оно сядет за стол с вами?
Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации.
Дякую за увагу.
Пожалуйста, подождите...
*****, оно своими тупорылыми действиями привело до этого трындеца. Это сложно для понимания???
И я за него не голосовал, *******. Или по тексту не понятно? Высунь чеченскую бутылку с жопы, видать зрение садит сильно...
нагадай-но.. ще кілька днів тому такі як ти разом з зеЛохом верещали що "Запад распространяет фейки, никакой угрози со сторони расеи нет, фойск столько же как и год назад"
стадо ватних любителей портнова-татарова-єрмака-деркача-зеленського прибігло верещати з ОДНИМИ й тими же методичками
Нагадаю тобі, кацап, що зеЛох в 2016..2017 рр отримував фінансування на зйомки серіалу "слуга урода" від міністерства оборони расеї..
1 год ·
Обстановка на фронті на Донбасі станом на 23.00 23 лютого
За поточну добу російські війська здійснили 88 обстрілів української землі з застосуванням важкого озброєння.
Украінські військові зафіксували станом на 23.00 використання ворогом 1088 снарядів, мін та ракет калібрів 122-120 мм.
Украінські військові ведуть вогонь у відповідь.
Очевидно, що російські війська намагаються примусити українців припинити спротив, і обстрілюють наші війська по всій лінії фронту.
Обстановка напружена. Украінські війська знаходяться у повній бойовій готовності зустріти російський наступ. Ніяких вагань нема, люди готові до бою. Ми не здамо Донбас.
https://censor.net/ua/video_news/3317011/**********************************************************
тратить деньги на медиа-контент конечно нужно, в целях пропаганды! .... но не на такие дешевые и бесмысленные высеры
вы уже так пишите, вроде я им советовал
зебилі, вас там подоляк в ботоферму по идиотизму наьбирает.. прославлять зеЛоха, окружившего себя ПРОРОССИЙСКИМИ агентами - татаровім, портновім, ермаком та іншими?
Хотя, конечно, часть верит в злых укров и прочее, но большинство, в том числе друзья Зеленского и сам Зеленский, сейчас пребывают в состоянии диссонанса.
Так что 4% граждан рф - порядочные люди и они не у власти, 10% - условно-адекватные, но сцыкуны и 86% - моральные уроды. Так что в целом . . . 4% - это к тезису, что наличие исключения лишь только подтверждает правило . . .
Они не будут извиняться и в глаза будут смотреть нагло, типа, радуйтесь, что не всех убили. Так что не рассчитывайте на муки совести у россиян - её у них нет.
Хотя я согласен с Зеленским - обращение к русскому народу было нужно и оно не зря. Это элемент информационной защиты, мы должны показать всему миру, кто агрессор, а кто - жертва агрессии. Это цементирует антипутинскую коалицию и международную поддержку Украины. Время стрелять ещё будет и его будет достаточно.
В любом случае, коней на переправе не меняют
Поэтому у них нет истории, даже у ***** полная каша в голове.
Выход один, украсть у нас историю, вместе со страной.
1. Закрытие границ с россией, Беларусью, Приднестровьем и линии фронта с оккупированными территориями (Крым, ОРДиЛО). Для всех паспортов, для любых типов грузов и транспортных средств. Возможно кроме ограниченного спискк критического импорта из Беларуси (топливо) и то поскорее переключаться на альтернативу. Границы закрыть уже и бессрочно.
2. Введение визового режима со странами ОДКБ. В первую очередь с русскими, но уже пошла инфа, что их диверсанты просачиваются в Украину с белорусскими документами прикрытия. Так что все страны ОДКБ. Причём визы давать только глубоким старухам и грудным детям при наличии весомых гуманитарных причин и очень краткосрочные. Кроме того, обязать всех граждан стран ОДКБ покинуть Украину в течение 72 часов под угрозой интернирования.
3. Введение полного торгового эмбарго с россией и Беларусью, кроме товаров критического импорта по списку, утверждаемому Кабмином. И стремиться к скорейшему импортозамещению и этих, критических товаров. Замораживание активов / арест / временное изъятие / перехват управления активами, принадлежащими русскому бизнесу в Украине (это сложнее оформить, чем звучит, но юридически правильные процедуры есть, их надо запускать).
4. На всей территории Донецкой и Луганской областей, как подконтрольной, так и нет, а также в приграничных районах с россией и Беларусью ввести военное положение. В остальных областях / районах хватит пока режима ЧП.
5. Объявить частичну мобилизацию в целях доведения количества личного состава в боевых частях хотя бы до полумиллиона.
6. Обратиться к союзникам по НАТО с просьбой закрыть воздушное пространство Украины либо предоставить нам системы ПВО / ПРО. Стингеров мало - они не по всем типам русских самолётов / ракет у состоянии работать эффективно.
Думаю, есть ещё ряд мер, это предварительные наброски, которые на поверхности.
Я считаю, все, кроме мужчин призывного возраста, могут пересекать границу.
Х#йло устроит только если Украина исчезнет как государство вообще.
Но, когда он врет и говорит, что хочет для РФ гарантии безопасности, то, конечно, надо грамотно аргументировать. Но не с расчетом удовлетворить х#йло, а с расчетом, чтобы их народ не думал, что х#йло прав и что он беспокоится о защите.
Чем больше простых людей из РФ через аргументы будут понимать, что дело не в безопасности, а в агрессии своего лидера, тем больше людей не будут хотеть воевать и гибнуть. А от этого х#йлу могут быть серьезные проблемы в его организации войны.