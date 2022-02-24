Путин назвал вторжение в Украину "самозащитой" и обвинил НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вторжение войск РФ в Украину это "самозащита".

Об этом говорится в обращении к россиянам, передает Цензор.НЕТ.

"Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины. ... Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем то, что происходит сегодня", - заявил Путин.

Президент РФ заявил, что причина этих действий якобы "расширение НАТО" и "продвижение инфраструктуры Альянса к границам России".

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