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Путин назвал вторжение в Украину "самозащитой" и обвинил НАТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин назвал вторжение в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вторжение войск РФ в Украину это "самозащита".

Об этом говорится в обращении к россиянам, передает Цензор.НЕТ.

"Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины. ... Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем то, что происходит сегодня", - заявил Путин.

Президент РФ заявил, что причина этих действий якобы "расширение НАТО" и "продвижение инфраструктуры Альянса к границам России".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
Пересилайте знищену техніку кацапів, показуйте трупи кров окупанта.Поширюйте такі дописи
Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё.
Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить
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24.02.2022 12:17
+43
Опять в записи за 20-е число?
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24.02.2022 12:16
+41
Смерть российско-фашистким оккупантам! Смерть Путину!
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24.02.2022 12:17
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******* путин капут!
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24.02.2022 12:35 Ответить
будь ты проклят
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24.02.2022 12:37 Ответить
подлая поганая мразь,будь ты проклята навеки и гори в аду!!!!
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24.02.2022 12:37 Ответить
ПУТИН=ГИТЛЕР!
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24.02.2022 12:37 Ответить
Гитлер когда ты уже ласты склеишь. Самозащита говоришь, от НАТО и от американцев? А чего ж ты сразу на Аляску не пошёл? У вас же там кордон через пролив 15 км.? Гандон ты старый и выживший из ума! Таки придётся тебе в бункере застрелится
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24.02.2022 12:37 Ответить
Сдохни ****!
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24.02.2022 12:37 Ответить
Чтоб ты здох *****!!!
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24.02.2022 12:38 Ответить
Московия всегда брехливо объясняет свою агрессию самозащитой.
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24.02.2022 12:38 Ответить
*********** и кацапам!
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24.02.2022 12:39 Ответить
Ты мразь фашистская мать свою обвиняй что тебя выплодила
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24.02.2022 12:40 Ответить
ублюдок брехливый, у него уже лапы по локоть в крови, а оно ещё смеет так нагло врать..
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24.02.2022 12:40 Ответить
Ну тут у нас уже пошёл счёт тех "расеян", которые уже "чувствуют себя фбизапаснасти", им уже похер на "расширение НАТО", им тепло и уютно...
В горящих-то танках...
3/14дарас плешивый...
****, в кислоте живьём растворю гниду...
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24.02.2022 12:41 Ответить
"самозахист" після серії постановочних провокацій
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24.02.2022 12:43 Ответить
ты не спам ты ублюдок
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24.02.2022 12:46 Ответить
Нет не слабо-защищаем. А ты, кремлёвский ублюдок умоешься своей кровью
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24.02.2022 12:54 Ответить
..випий смоли, обмилок.. звикай, пдло
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24.02.2022 12:44 Ответить
Грибаускайте призывает к действию: военного преступника можно остановить только на поле боя. Бывший президент Даля Грибаускайте призывает Запад принять самые жесткие военные меры, чтобы помочь Украине. По ее словам, санкции не остановят Владимира Путина. «Угрозы изолировать или сдержать санкции не остановили и не остановят агрессора. Санкции только наказывают опоздавших. ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ можно остановить только на поле боя. Поэтому хватит сотрясать воздух пустой болтовней и приступайте к реальным действиям», - пишет президент в Facebook.
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24.02.2022 12:45 Ответить
Прав был Б. Немцов «Он @бнутый !»
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24.02.2022 12:48 Ответить
Idiot, jesli tak budet prodolzhatsia, kogda nachnjot NATO nastupatj uzhe rusne nechem budet zashchischatsia. davai hlopci, pali vatu nahren k jebenjam ih.
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24.02.2022 12:49 Ответить
Московитам бы задуматься что несёт НАТО.
НАТО - это рынок, развитие, интеграция, - оно несёт западные стандарты жизни, к которым в России только начали привыкать до смена курса на СССР-2.
Угрозу от НАТО видят только сталинисты: кто за диктатуру и нищету.
Неужели так трудно сложить 2 + 2 и нейтрализовать *****,
пока не пошёл ядерный замес.
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24.02.2022 12:51 Ответить
Щоб ти із своїми випердишема і нащадками, із твоєю жінкою, що їх породила, здихав дужу жужу повільно,при памяті і дуже дуже болюче. І щоб кожен міг прийти, як у мавзолей і харкнути на вашу родину. І ви утопились у тому лайні. А потім пекло.... Всім вам
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24.02.2022 12:53 Ответить
ГАДОСТНАЯ НАЦИЯ
Прочитал оправдательное выступление Путина.
Хвора людина.
Твоя голова - твоя угроза. Каким образом тебе угрожают? Только не неси пургу твоих снов и дум.
Если человек нанес удар другому, мотивируя тем, что ему де показалось, что на него нападут, такой человек будет осужден и наказан.
По такому самому принципу тебя надо будет судить (со всей твоей сворой). Сколько россиян полягло от блока НАТО, от Украины? А от твоих решений уже есть погибшие. И дети в том числе.
Ты ничуть не лучше Гитлера. И не тешь себя иными иллюзиями. Ты Пу-Гитлер или Ги-Путин, как тебе угодно. Но так проклясть на веки свою страну надо еще уметь.
И дело не только в тебе одном. Кацапы - самая ГАДОСТНАЯ нация в мире, самая ГАДОСТНАЯ. Это слова моей покойной матери. Когда она так говорила, у нас с ней до крика доходило, до ругни. Я пытался переубедить ее, неделями не разговаривали. Я пытался переубедить ее, что все не так, что не может быть народ плохим, не могут те, кто понес такие жертвы в войне, быть гадостным. На что она мне приводила доводы, на которые я не мог ответить. А ее доводы были просты: а сколько украинцев погибло, сколько белорусов, сколько татар... И да, мы этого не знали. Нам говорили только про советский народ и про русских.
И вот сейчас эти кацапы тупо прут на нас, веря, что им угрожает Украина. Такое объяснение не прокатит. Будете прокляты во все времена. И как агрессоры, и как на*бщики, когда клялись, что будете защищать, только отдайте ядерное оружие.
Нет вам ни веры, ни дружбы, ни сочувствия. Будьте прокляты во веки,

ГАДОСТНАЯ НАЦИЯ .
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24.02.2022 12:58 Ответить
Поки ще всі кремлівські війська вистроєні-удар повинен бути попереджувальний...бо потім пізно.
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24.02.2022 13:00 Ответить
Гітлер теж казав, що від Сталіна захищається.
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24.02.2022 13:02 Ответить
Исключительно гитлеровская риторика. Чтоб ты сдох, тварь.
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24.02.2022 13:05 Ответить
Скот @баный. Ты будешь висеть. Если НАТО виноват,то добро пожаловать в Украину, НАТО. Хотя бы оружием всем подряд.
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24.02.2022 13:14 Ответить
Пипец, с чего он возомнил себя королём земли и всё должны делать как хочет он..... Больной мозг.
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24.02.2022 13:24 Ответить
Утилизируй рашку пацаны
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24.02.2022 13:24 Ответить
от же ж пдрс.
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24.02.2022 13:25 Ответить
Ни эта рожа,ни тем паче ее мычание не должно появляться на наших каналах😡
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24.02.2022 13:27 Ответить
Здохни путин.
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24.02.2022 13:33 Ответить
ты еще пожалуйся в оон что украина зверски защищается. хотя о чем это я? от них такого вполне можно ожидать
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24.02.2022 13:47 Ответить
****, ГОРИ В АДУ, РАЗОМ ЗІ СВОЄЮ МОНГОЛОЇДНОЮ РАСОЮ!!!!!!!!!!
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24.02.2022 14:02 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:49 Ответить
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