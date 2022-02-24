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Путин назвал вторжение в Украину "самозащитой" и обвинил НАТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вторжение войск РФ в Украину это "самозащита".
Об этом говорится в обращении к россиянам, передает Цензор.НЕТ.
"Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины. ... Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем то, что происходит сегодня", - заявил Путин.
Президент РФ заявил, что причина этих действий якобы "расширение НАТО" и "продвижение инфраструктуры Альянса к границам России".
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+49 Андрей Сафhjyjd
показать весь комментарий24.02.2022 12:17
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В горящих-то танках...
3/14дарас плешивый...
****, в кислоте живьём растворю гниду...
НАТО - это рынок, развитие, интеграция, - оно несёт западные стандарты жизни, к которым в России только начали привыкать до смена курса на СССР-2.
Угрозу от НАТО видят только сталинисты: кто за диктатуру и нищету.
Неужели так трудно сложить 2 + 2 и нейтрализовать *****,
пока не пошёл ядерный замес.
Прочитал оправдательное выступление Путина.
Хвора людина.
Твоя голова - твоя угроза. Каким образом тебе угрожают? Только не неси пургу твоих снов и дум.
Если человек нанес удар другому, мотивируя тем, что ему де показалось, что на него нападут, такой человек будет осужден и наказан.
По такому самому принципу тебя надо будет судить (со всей твоей сворой). Сколько россиян полягло от блока НАТО, от Украины? А от твоих решений уже есть погибшие. И дети в том числе.
Ты ничуть не лучше Гитлера. И не тешь себя иными иллюзиями. Ты Пу-Гитлер или Ги-Путин, как тебе угодно. Но так проклясть на веки свою страну надо еще уметь.
И дело не только в тебе одном. Кацапы - самая ГАДОСТНАЯ нация в мире, самая ГАДОСТНАЯ. Это слова моей покойной матери. Когда она так говорила, у нас с ней до крика доходило, до ругни. Я пытался переубедить ее, неделями не разговаривали. Я пытался переубедить ее, что все не так, что не может быть народ плохим, не могут те, кто понес такие жертвы в войне, быть гадостным. На что она мне приводила доводы, на которые я не мог ответить. А ее доводы были просты: а сколько украинцев погибло, сколько белорусов, сколько татар... И да, мы этого не знали. Нам говорили только про советский народ и про русских.
И вот сейчас эти кацапы тупо прут на нас, веря, что им угрожает Украина. Такое объяснение не прокатит. Будете прокляты во все времена. И как агрессоры, и как на*бщики, когда клялись, что будете защищать, только отдайте ядерное оружие.
Нет вам ни веры, ни дружбы, ни сочувствия. Будьте прокляты во веки,
ГАДОСТНАЯ НАЦИЯ .
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать