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ГСЧС напомнила список укрытий по всей Украине. ОБНОВЛЕННЫЕ КАРТЫ

Новости Цензор.НЕТ Общество

ГСЧС напомнила список укрытий по всей Украине. ОБНОВЛЕННЫЕ КАРТЫ

В случае общей эвакуации после вторжения российских войск на территорию Украины населению советуют найти место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг), где можно спрятаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, в ГСЧС напомнили, где найти ближайшее бомбоубежище, опубликовав актуальную карту.

Бомбоубежища в Киеве (обновленная карта ссылки с сайта Киевсовета).

Карта защитных сооружений южной части Донецкой области.

Луганская область:

Перечень хранилищ и укрытий Запорожье (документ с сайта обладминистрации).

Карта укрытий Днепропетровской области.

Интерактивная карта из бомбоубежищ и подвалов Харькова и Харьковской области.

Сайт геопортал с укрытиями в Харькове.

Интерактивная карта: укрытие в Львове.

Интерактивная карта с укрытиями в Одессе.

Карта гражданских сооружений Одессы и Одесской области.

Карта с укрытиями и сооружениями гражданской защиты в Сумах.

Простейшие укрытия города Сумы (карта).

Перечень защитных сооружений города Сумы (документ).

Интерактивная карта с укрытиями в Полтаве.

Хранилища на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в Николаеве.

Интерактивная карта укрытий Херсонской области.

Защитные сооружения гражданской защиты (хранилища) Херсона.

Интерактивная карта с укрытиями Тернопольской области.

Укрытие (ссылка на карты по районам) Ровенской области.

Интерактивная карта защитных сооружений Чернигова и Нежина.

Защитные сооружения и простейшие укрытия в Чернигове и Прилуках (сайт обладминистрации с адресами).

Перечень простейших укрытий (подвалов), которые могут быть использованы для защиты населения на территории Кропивницкого (адреса), бомбоубежища в Кропивницком.

Бомбоубежища в Черкассах, а также карта мест укрытия населения в Черкассах

Интерактивная карта бомбоубежищ Ивано-Франковская.

Также появились точные адреса бомбоубежищ в Луганской области, где ситуация одна из самых острых. Ссылка здесь.

Автор: Анастасія Потіха
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В моєму будинку 2 бомбосховища.
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24.02.2022 12:34 Ответить
Если список здесь огласили, то лучше туда и не лезть , так как враг тоже эти списки знает
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24.02.2022 12:43 Ответить
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24.02.2022 12:44 Ответить
В соседнем доме оказалось, спасибо за инфу.
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24.02.2022 12:47 Ответить
И зачем удалять информацию, что ровенский сайт не открывается?
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24.02.2022 12:53 Ответить
Найпростіші укриття міста Суми (карта) нeмає карти два лiнки однe тe самe докумeнт
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24.02.2022 12:55 Ответить
 
 