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Новости Война в Украине
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Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Ниже приводим полный текст Указа:

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Оголосити та провести загальну мобілізацію (далі - мобілізація).

2. Мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської. Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

3. Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом.

4. Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України. Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

5. Генеральному штабу Збройних Сил України визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

6. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації.

7. Службі безпеки України здійснити заходи контррозвідувального забезпечення під час виконання загальної мобілізації.

8. Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуггя громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

2) здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України. Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту. Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України;

3) виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

9. Головам обласних державних адміністрацій забезпечити створення та роботу обласних, районних та міських медичних комісій.
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Топ комментарии
+48
Зараз не час критикувати владу. Вона не здала позицій, не втікла хто куди та взяла ситуацію під контроль. Вже за це її треба хоч трохи поважати. Говорю Вам це як виборець, який голосував за Пороха, а не за Зеленського.
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25.02.2022 00:31
+43
Терміново!!!Ми Громадяни США,перебуваючи,на території,України,не маючи змоги виїхати,просимо допомоги,та захисту.Благаємо Байдена на допомогу!!Введіть войска,для захисту своїх громадян
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25.02.2022 00:23
+42
Байден заявил, что отношения США с Россией можно считать полностью разорванными, а Путина - изгоем
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25.02.2022 00:19
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Правила форума Совет форумчан
Ну родил наконец недонаполеон ты наш
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25.02.2022 00:18 Ответить
Зробив те, що повинен зробити будь-хто на його місці.
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25.02.2022 00:22 Ответить
Зараз не час критикувати владу. Вона не здала позицій, не втікла хто куди та взяла ситуацію під контроль. Вже за це її треба хоч трохи поважати. Говорю Вам це як виборець, який голосував за Пороха, а не за Зеленського.
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25.02.2022 00:31 Ответить
Абсолютно згоден з вами!
Тільки ЄДНІСТЬ врятує Україну!

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25.02.2022 00:49 Ответить
Я атеист но сегодня молился за Украину.
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25.02.2022 02:05 Ответить
К слову я из Белоруси,провели соц опрос у нас 60% против войны,за 13%,остальные отказались отвечать.
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25.02.2022 02:11 Ответить
Навіть незважаючи на війну кацапів з Україною, в Бєларусі набагато важча ситуація.
Україна збережеться, що б не сталося.
А от Бєларусь фактично вже давно окупована. Давно згвалтована. Втрачена мова.
Співчуваю білорусам...
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25.02.2022 02:18 Ответить
Спасибо за понимание.Литва развалила СССР,вы развалите РФию,мы аднавим мову з падрымкай иншых дзяржау-сяброу.Только одна просьба ПОБЕДИТЕ.
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25.02.2022 02:22 Ответить
Шутки закінчилися скотинякоПуйло.
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25.02.2022 00:19 Ответить
Байден заявил, что отношения США с Россией можно считать полностью разорванными, а Путина - изгоем
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25.02.2022 00:19 Ответить
Якщо українською, то ******.
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25.02.2022 00:26 Ответить
Прабач,я забыу кали размауляу на роднай мове.27 гадоу асимиляцыи и этнацыду.
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25.02.2022 02:06 Ответить
Саме час почати.
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25.02.2022 04:57 Ответить
така собі новина-"Кожні 20 хв з республіки Білорусь вилітає літак з пораненими до Росії"
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25.02.2022 00:22 Ответить
і це ще вони не захопили жодного великого міста!!!!
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25.02.2022 00:23 Ответить
Це не гарно, не має бути поранених. Навіщо вони пакєти купляли. Ніяких сотих, тільки двухсоті. До речі за них кацапомамкам гроши дають, а за пораненого ні.
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25.02.2022 00:29 Ответить
Раненые это хорошо.
1. нагрузка на бюджет московии.
2.Давление на мораль пока еще целых зверей.
3. мамкам этих зверей награда за любовь к фюреру.
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25.02.2022 00:47 Ответить
Такі так згоден, але якщо соті без рук, чито ног. Оце найкращій демотіватор для колєг, відсутність виплат для недомамок, тягар для кацапонедовійськових.
Але най горять у пеклі. Двухсоті у котлі на повному жарі у смолі, соті най пізніше просто у окропі.
Так я гурман.
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25.02.2022 01:09 Ответить
Новина гарна , але яка то республіка - так магільовська губєрнія((
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25.02.2022 00:42 Ответить
Терміново!!!Ми Громадяни США,перебуваючи,на території,України,не маючи змоги виїхати,просимо допомоги,та захисту.Благаємо Байдена на допомогу!!Введіть войска,для захисту своїх громадян
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25.02.2022 00:23 Ответить
Геніальна ідея!👍🏼
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25.02.2022 00:25 Ответить
нарешті. я готовий.
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25.02.2022 00:25 Ответить
Вірмо в нашу перемогу і не поширюймо фейкові "переможні реляції".
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25.02.2022 00:25 Ответить
Нужно было раньше проводить когда областей было больше а не когда часть уже окупирована врагом.
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25.02.2022 00:25 Ответить
Так що зараз не треба ? Якась дивна логіка.
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25.02.2022 00:27 Ответить
Він все правильно робить. Не піддавайтесь на паніку. Тільки перемога
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25.02.2022 00:28 Ответить
Паніки немає.
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25.02.2022 00:31 Ответить
Згоден, навіть у черзі в аптеку(купляв мамці від діабету) бабці не бухтіли на владу та пенсію, а кляли путіна******)
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25.02.2022 01:14 Ответить
Нажаль, але Зе в нашій сттуації зробил правильно. Історики однією з важливіших причин Першої Світової називають саме мобілізацію у Російський Імперії. Об'яви Зе мобілізацію раніше, й Україна втратила би навіть ту допомогу, що зараз є, ці ж "вічно стурбовані" тільки і чекають ознак агресії від України, щоб вмити руки, як з Грузією.
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25.02.2022 00:40 Ответить
ЗЕЛЯ, ТИ НЕ ПІЗНО ВСРАВСЯ? РОЗДАВАЙ ЗБРОЮ ПРОСТО НА ВУЛИЦЯХ! НЕ ТУПИ!
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25.02.2022 00:27 Ответить
Вроде, для получения оружия нужно просто вступить в тероборону...
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25.02.2022 00:29 Ответить
Для вступу до тероборони треба доїхати до військкомату. Всі під'їзди до Києва заблоковані "біженцями" на мерсах і крузерах. Не тупи разом із Зелею!
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25.02.2022 00:33 Ответить
підрозділи тероборони є при кожному військоматі, не треба їхати в Київ, може ти не дуже хочеш, вийожуєшся тут
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25.02.2022 00:40 Ответить
А куди їхати з Білогородки? Проясни!
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25.02.2022 01:07 Ответить
можна і в Київ через Святопетрівське по бишівській трасі
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25.02.2022 01:26 Ответить
Слухай, я цю херню "ми все контролюємо", чув 2,5 роки. Тепер давай будуть люди говорити, які щось розуміють... А ти слухай далі Зелю, Єлдака, Арахамію, Марьяну Безумну і компанію....
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25.02.2022 02:42 Ответить
Міністр оборони України ще зранку офіційно заявив, що для того, щоб вступити в тероборону і отримати зброю потрібно показати тільки паспорт і все
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25.02.2022 00:36 Ответить
Ще раз пояснюю. Щоб записатись до ТрО, треба доїхати хоч до якогось РВК. О 5:30 я вийхав з Білогородки до Києва. 8 годин простояв у пробці, бо по зустрічній змузі їхали "біженці" на мерсах і ленд роверах. Закінчився бензин. Не тупи, не будь таким, як міністр оборони, Зеля і Мар'яна Безумна. І не *****!
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25.02.2022 00:52 Ответить
В мене всі рідні залишились в Конотопі. Там зараз москалі. Твій Зеля і міністр оборони казали, що вони все контролюють... Так що закрийте *****...
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25.02.2022 00:55 Ответить
За 8 годин з Білогородки можна пішака 4 рази сходити до Києва...
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25.02.2022 02:54 Ответить
Не тупи ти, в тебе без підрозділу шансів трохи менше ніж 0
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25.02.2022 00:32 Ответить
Я якось без тебе розберусь. В мене завдання покласти 3 москалів, а потім як буде... Не тупи!
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25.02.2022 00:35 Ответить
Ага, посідають такі індивідуали кожен зі своїм завданням і один одного перестріляють в темноті.
Хочеш воювати - всі двері відкриті, не треба тут пердіти в калюжу.
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25.02.2022 00:39 Ответить
Чому 3?
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25.02.2022 00:51 Ответить
Населення України- 40, Московії - 120.
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25.02.2022 01:08 Ответить
Нарешті. Будемо гуртом зменшувати популяцію лаптів!
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25.02.2022 00:33 Ответить
Что за хрень?!!!
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25.02.2022 00:34 Ответить
Або якийсь збій, або хтось дуже знахабнів.
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25.02.2022 00:38 Ответить
Здесь информация:
https://t.me/korotkoiyasn
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25.02.2022 00:44 Ответить
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25.02.2022 00:45 Ответить
Не знаю, как это происходит на Patreon. Просили распространить информацию. Поэтому выложила
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25.02.2022 00:50 Ответить
хто раніше піде, в того краще обладнання буде
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25.02.2022 00:34 Ответить
В мене є два питання:
- в мене тимчасове посвідчення замість військового квитка, тому я теж зобов'язаний під час загальної мобілізації, так?
- я живу не за місцем прописки. У такому разі мені потрібно звернутися до найближчого військкомату?
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25.02.2022 00:37 Ответить
хорошие вопросы, у меня точно такие же
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25.02.2022 00:50 Ответить
1. Прочитай що там в тебе написано.
2. Так.
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25.02.2022 00:51 Ответить
Вже прочитав і там, і не тільки там. Дякую.
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25.02.2022 00:54 Ответить
Якщо бажаєте воювати, то можете лише з паспортом прийти і попасти в нормальний підрозділ.

Якщо не бажаєте, то чекайте, може на вулиці заберуть, тоді з такими ж самими демотивованими відправлять "куди попало".
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25.02.2022 00:52 Ответить
Я зрозумів. Дякую.
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25.02.2022 00:55 Ответить
военкоматы тупо не справляются с таким наплывом и по призыву и добровольцев,завтра с утра снова пойду
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25.02.2022 03:36 Ответить
В первую очередь мобилизуют оперативный резерв. Оперативный резерв - это бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии по контракту или в одной из волн мобилизации.

При необходимости первую очередь поддерживает вторая очередь оперативного резерва - военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Далее, если есть потребность - вызывают мобилизационный резерв. В него входят военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Далее, при потребности, мобилизация распространяется на общественный резерв - остальных граждан, которые не имеют возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования Вооруженных сил и других военных формирований исключительно в особый период.
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25.02.2022 00:58 Ответить
Так, я вже прочитав. Дуже дякую.
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25.02.2022 01:00 Ответить
Байдэн - введи вайска !
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25.02.2022 01:24 Ответить
ПОВНА МОБІЛІЗАЦІЯ! РУХ НА ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ! ПОВНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ УКРАЇНИ!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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25.02.2022 01:48 Ответить
Зеля, хоть и тебя и Пороха не любил, но люблю Украину. Смерть маскалям!
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25.02.2022 02:07 Ответить
Месиво будет, но удобрять рашин свиньями будем. Киев мотивирован как никогда!
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25.02.2022 02:09 Ответить
Нужно идти самому с паспортом тогда отношение и уважение --- а когда слоявт и пинками будут подганять то так себе перспектива
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25.02.2022 04:04 Ответить
Руководство Украины, должно обратится к мировому сообществу, за помощью, что бы была предоставлена военная помощь, вплоть до континентов стран НАТО, тогда у рашистов, может быть, пыл поубавится, именно не за информационной поддержкой, а военной.
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25.02.2022 09:01 Ответить
Нужно, чтобы на каждых пять взрослых мужчин приходился всего один убитый оккупант.
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25.02.2022 09:42 Ответить
Винградарь. ВТО не берут. Военкомат закрылся. Ищите бутылки и готовьте коктели вот ответ. Слов нет. Терут только с опытом узких спецов.
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25.02.2022 10:42 Ответить
Людей много. Оружия выдают в частях. Без военного билета только в ТО, набор в которую тот еще гемор.
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25.02.2022 10:53 Ответить
 
 