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Видео ликвидации российских диверсантов на Оболони. ВИДЕО 18+

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Видео ликвидации российских диверсантов на Оболони. ВИДЕО 18+

Видео уничтожения российских оккупантов на столичной Оболони появилось в интернете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пользователей фейсбука.

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Топ комментарии
+65
⚡️Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вывесил над своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне флаг Украины.
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25.02.2022 17:47
+61
Тьотя, умер не парень, здохла свинособака.
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25.02.2022 17:52
+51
зате собаки ситі будуть
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25.02.2022 17:49
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https://t.me/minval_az/21178
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25.02.2022 20:01 Ответить
Не успел скачать ролик! Удалили. У кого есть?
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01.03.2022 02:55 Ответить
Уже нашёл. Спасибо.
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01.03.2022 10:35 Ответить
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