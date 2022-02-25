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Видео ликвидации российских диверсантов на Оболони. ВИДЕО 18+
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Видео уничтожения российских оккупантов на столичной Оболони появилось в интернете.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пользователей фейсбука.
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