Видео ликвидации российских диверсантов на Оболони. ВИДЕО 18+

Видео уничтожения российских оккупантов на столичной Оболони появилось в интернете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пользователей фейсбука.

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