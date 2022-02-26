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Су-25 оккупантов сбили под Калиновкой в Винницкой области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Су-25 оккупантов сбили под Калиновкой в Винницкой области

Украинские военные летчики сбили российский штурмовик Су-25 под Калиновкой в Винницкой области.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что под Калиновкой наши военные летчики сбили российский СУ-25. Слава ВСУ!" – написал он.

Су-25 оккупантов сбили под Калиновкой в Винницкой области 01
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Топ комментарии
+97
Kavkaz Center@newkc14

Тайваньская TSMC, производящая свыше 50% всех микрочипов на планете, заявила о прекращении поставок продукции в Россию, а также разрыве всех отношений с российскими компаниями.
TSMC производит также российский чип «Baikal-T1» использующийся в военных и специальных целях в России
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26.02.2022 00:06
+89
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26.02.2022 00:08
+65
Гарні новини.

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26.02.2022 00:14
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Kavkaz Center@newkc14

Тайваньская TSMC, производящая свыше 50% всех микрочипов на планете, заявила о прекращении поставок продукции в Россию, а также разрыве всех отношений с российскими компаниями.
TSMC производит также российский чип «Baikal-T1» использующийся в военных и специальных целях в России
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26.02.2022 00:06 Ответить
Байкал это очередной роспил бабла, под видом очередной бредо идейки рашен бойс

На доисторичном тех процессе, не с своей архитектурой.... Выданное за свое.
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26.02.2022 00:12 Ответить
Пусть на балалайках бабло пилят.
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26.02.2022 00:24 Ответить
Гарні новини.

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26.02.2022 00:14 Ответить
Тайванєбендеровці, матьїх)

Новина насправді дуже добра - рашендебілен не мають своїх ліній для виробництва ******** напівпровідникової продукції. Хай на лампавих кампутєрах літають бліа
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26.02.2022 00:49 Ответить
ахахах, то есть мяу
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26.02.2022 00:19 Ответить
-Китайські (КНР) банки приєдналися до санкцій проти Росії
22:30 Учора у рубриці Політика МУСТАФА 931 41 1
Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії
Надії Кремля на допомогу Китаю у подоланні ізоляції від західної фінансової системи, схоже, .. провалилися. Тобто, - Сі Цзіньпін "кинув" Путіна...
В результаті ціна російського сорту Urals впала щодо інших марок: кожен барель коштує на 11,25 долара дешевше за Bren...а попит на спотові партії Urals впав до нуля

-Уряд Тайваню (Су Чженьчан) також оголосив, що приєднається до міжнародних економічних санкцій проти росії через розпочату нею військову операцію в Україні.

-Європа. Вартість морського перевезення партій Urals по 100 тисяч тон із Приморська на північний захід Європи у четвер зросла одразу на 200 пунктів міжнародної фрахтової шкали Worldscale (WS), до WS300 - максимального рівня з 27 грудня 2006 року.
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26.02.2022 00:20 Ответить
Так ведь на Тайвань Китайцы войска ввели?
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26.02.2022 00:38 Ответить
Какое-то количество времени назад - 9 китайских самолетов вошли в воздушное пространство Тайваня.
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26.02.2022 01:01 Ответить
Сяо-Пинь наверное подумал: "Пине можно, а мне что нет ?"
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26.02.2022 01:02 Ответить
перестаньте распространять лживые слухи. Китайские истребители только в очередной раз нарушили пространство Тайваня. Тревожный звоночек, но это ни разу не "на Тайвань китайцы войска ввели".
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26.02.2022 01:13 Ответить
Красавчики пацаны Слава ВС
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26.02.2022 00:06 Ответить
Ніяких росіян українці не збивали. Просто український пілот набував безкоштовного досвіду.
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26.02.2022 00:06 Ответить
кстати да, это уже не россияне даже, просто орки. Те россияне, у которых еще остался здравый смысл в голове выходили вчера на протесты или уже давно свалили с россии.
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26.02.2022 00:21 Ответить
А який сенс у їх виходах?
Ну от хоче людина .... навчитися на кухаря, наприклад. Бере папірец у руки і десь на рашці кудись виходе. Буде толк? Ні.
Треба робити - те що приведе до результати.
Якщо результат - постояти с папірцем, то це непотрібна нікому лажа.
А якщо результат - скинути дистатора, то при чому тут папірец?
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26.02.2022 00:26 Ответить
их там таких адеватных осталось немного среди населения, поэтому особого выбора у них нет, мне так кажется
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26.02.2022 00:34 Ответить
Это те что "узкие витязи"?
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26.02.2022 00:06 Ответить
Запад зря боится ядерной дубинки Пуйла. Там деньги на содержание в боеготовности "ядерного щита" давно успешно пилятся... Ещё лет десять назад адекватные российские аналитики говорили, что это куча старого советского железа, которое уже нет возможности поддерживать в боеспособном состоянии. Пуйлостан сейчас уже только повторно пережевывает давно съеденное ещё в советские времена
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26.02.2022 00:20 Ответить
Да дело даже не в этом. Даже если у путина в полной боеготовности находятся ядерные дубинки, никогда он их не применит против всего западного мира, иначе его же своя шобла порвет - они привыкли к роскошной жизни, а в случае глобальной ядерной войны этого уже не будет.
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26.02.2022 00:23 Ответить
Красавы!!!
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26.02.2022 00:07 Ответить
Kavkaz Center@newkc14

Лондонград закрылся. Британские власти запретили все полеты частных бизнес-джетов в страну. В общем, забанили. Пусть "живут, отдыхают и делают бизнес" в своем вонючем гадюшнике

Слава Украине !
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26.02.2022 00:08 Ответить
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26.02.2022 00:08 Ответить
Хотелось бы знать своих героев, но понимаю...
Хай кацапам грець. Щоб їм було.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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26.02.2022 00:21 Ответить
Це кривавий пастор)
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26.02.2022 00:23 Ответить
Прямо Стиг из Топ Гир. Только гораздо опаснее.
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26.02.2022 00:46 Ответить
Топ ган?
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26.02.2022 01:56 Ответить
Герою слава!
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26.02.2022 03:05 Ответить
Украинцы они же русы лучшие в мире воины - куда оно полезло?
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26.02.2022 00:08 Ответить
Його лехторат - то таке гівно, що його треба кудись постійно розсовувавати.
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26.02.2022 00:10 Ответить
... і утілізувати.
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26.02.2022 00:15 Ответить
Друже , вибач ми тупо чекаємо. що далі тих "несущіх мір" чекає не знаю.. але думаю не спроста ми більше в Білорусі добрива не купуємо!!
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26.02.2022 01:04 Ответить
Клас! Це вже який за рахунком?
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26.02.2022 00:08 Ответить
Головне-не останній
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26.02.2022 00:11 Ответить
убитый в воздухе - кажись восьмой.
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26.02.2022 00:15 Ответить
ранком в черкаській обл. а це - вечеря.
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26.02.2022 00:18 Ответить
⚡️Зеленский: в Ворзеле Киевской области избивали Градами по детскому дому, по Ахтырке Сумской области избивали Ураганами, под обстрелами были детские садики. Что это за война против детей? Они тоже неонацисты или солдаты НАТО, угрожавшие России? Убитые и раненые дети это приговор этому вторжению.
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26.02.2022 00:09 Ответить
зебіл навіть подумки сам на сам чи для преси веде розмови з пуйлом... це невиліковно...
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26.02.2022 00:11 Ответить
Головне тепер тримати стрій і не поспішати щось там з кцп підписувати. Безперечно, рано чи пізно Зе сяде за стіл перемовин. Але робити це треба, коли хотелкі хла геть здуються.
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26.02.2022 00:13 Ответить
кращий варіант якби зе сказав - пане Порох, покеруйте, будь- ласка. Порох би з ними поговорив.
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26.02.2022 00:15 Ответить
Порошенко сказав, необхідно протриматись три дні. Щоб зрушився процес.Він прекрасно розуміється на усіх особливостях їхніх і політиків і бюрократії.
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26.02.2022 00:19 Ответить
Я чув Пороха. Але я маю на увазі москвалів. Щоб якщо з ними говорити, то Порох, а не зебіл.
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26.02.2022 00:21 Ответить
Ти , кацапе, під проксі, нема вже ні порохоботів ні зебілів, є українці, йди на пляшку сідай.
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26.02.2022 00:20 Ответить
А как тебе -
Нейтральный статус Украины может обсуждаться на переговорах президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3319258
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26.02.2022 00:25 Ответить
Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань
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26.02.2022 01:02 Ответить
Ему законы не писаны
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26.02.2022 01:58 Ответить
Kavkaz Center@newkc14

Военно-транспортный самолёт ВВС Турции сел в город Жешув (Польша) на границе с Украиной. Местные источники сообщают о крупной партии оружия для Украины которую поставили турки

Слава Украине!
Слава Турции !
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26.02.2022 00:10 Ответить
Ну шо, уже на сегодня можно уверенно сказать : Украинская Армия - лучшая в Европе.
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26.02.2022 00:10 Ответить
все таки громкое заявление. Была бы лучшей в европе - то мы бы уже топтались на кубани с беларусью.
Но в любом случае сейчас наша армия очень достойно дает отпор оккупантам. Молодцы наши воины! Вечная память погибшим героям! Слава Украине!
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26.02.2022 00:30 Ответить
Каждая операция имеет несколько фаз. При нападении превосходящих сил противника, его войска следует измотать обороной, технику выбить в боях, навязать ему игру по своим правилам. Когда враг достаточно завязнет, тогда можно сконцентрировать силы и наносить контрудар. Терпение, мой друг, терпение. Ряды пополняются добровольцами, с запада идут эшелоны с оружием, начинаются поставки современных ПВО. Надо насытить отряды современными видами вооружения, что бы иметь преимущество перед ордой. Тогда и начнем!
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26.02.2022 00:53 Ответить
Это даже не обсуждается. А теперь зайдите в ветку (если еще там не были) где обсуждается что нелох собирается вести переговоры с пуйлом о нейтралитете Украины. И это после всех утрат и усилий.
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26.02.2022 01:42 Ответить
Я там был, не стал коментировать, бо считаю, шо не имею морального права.
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26.02.2022 01:43 Ответить
Нашій армії б ******* зброю, то ********** рознесли б вщент. Уявіть собі якщо б в України були хоча б "Patriot" і F-16 та ще і в достатній кількості
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26.02.2022 01:43 Ответить
А что с пилотом? Шашлык или на гиляке?
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26.02.2022 00:10 Ответить
прикопали что бы не воняло, и все
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26.02.2022 00:32 Ответить
***** забув що саме Українці зупинили Гітлера і дійшли до Берліна. Руські стояли в заградзагінах.
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26.02.2022 00:10 Ответить
Это самая лучшая работа в мире !
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26.02.2022 00:11 Ответить
кацолетчика взяли в плен тоже со скочем на глазах?
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26.02.2022 00:13 Ответить
пацан сам себе глаза залепил бо страшно, а потом его взяли в плен))
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26.02.2022 00:17 Ответить
не, он крикнул "запатсанофф" и героически убился жопой об бутылку чтобы не попасть в плен.
за это ему будет присвоено звание героя раиси посмертно.
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26.02.2022 00:20 Ответить
Эти проблемы следует усугубить до крайности.
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26.02.2022 00:34 Ответить
Дякую вам , мої дорогі земляки!!! Все буде Україна! Слава Україні і ВСУ!
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26.02.2022 00:18 Ответить
У Ново Каховській лікарні (Херсонська область) зараз лікують московських окупантів. Ці ****** колоборанти ніколи не отримають прощення.

https://www.youtube.com/watch?v=GOWJVcpxAdU
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26.02.2022 00:19 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.02.2022 00:19 Ответить
Гул вертолетов сразу с запада и востока
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26.02.2022 00:21 Ответить
Колись про це фільми знімать будуть.
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26.02.2022 00:21 Ответить
Орки остановились возле Конотопа - кончилось топливо и еда . Навоевались , *** , за два дня ни одного города крупного не взяли .
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26.02.2022 00:26 Ответить
а где пилот!, Здохло тварь руснявое? Если нет, отведите в лес и закопайте живьем гниду, выполнявшую преступные приказы. раССеянские твари вне Закона Божьего и позорная смерть руснявой фашни в грех не вменится. Пускай мучаются, может Господь их и простит. Украинцы не жалейте врага! Не проявляйте к ним милосердия! Ибо они прокляты по Закону Божьему! Их позрная и мучительная, и что главное, неизбежная смерть, возможно очистит их! Бей врага без сожаленья! Он враг, пошедший против Закона Господня! Благословение Вам воинству украинскому, на борьбу с сатанинской ордой руснявых беСславных ублюдков. Аминь!
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26.02.2022 00:28 Ответить
А меня интересует совсем другое! А откуда это падло прилетело? Не из Приднестровья случайно?
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26.02.2022 00:35 Ответить
Так. Гадаю під шумок й той анклав треба нафік ліквідувати.
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26.02.2022 01:07 Ответить
Головне щоб Зеленський не підписав капітуляцію... Бо ми всеодно битимемо росіян... Мт їх всіх вбємо... А Зеля при зраді хай тікає вже в ростов... Хай добре думає ...
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26.02.2022 00:56 Ответить
Який ростов, одиночна і примусово дивитися гсеріал "слуга народа"
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26.02.2022 01:06 Ответить
По 15 годин на добу
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26.02.2022 01:07 Ответить
Все никак не угомонитесь со своим перекрашенным рыгом?Заткнись.Твоя Параша уже давно бы сдала
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26.02.2022 07:15 Ответить
Может,и забегаю наперёд...но,была такая у меня чуйка:может,потом..и на Крым,прокатиться,после освобождения Донбасса до границ с Рашкой?!?
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26.02.2022 00:57 Ответить
слава ЗСУ!
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26.02.2022 01:00 Ответить
Слава нашим соколам!!!
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26.02.2022 01:10 Ответить
Під Черкасами хвилин 10 назад,ще один су25 збили наші !
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26.02.2022 01:31 Ответить
 
 