Су-25 оккупантов сбили под Калиновкой в Винницкой области

Украинские военные летчики сбили российский штурмовик Су-25 под Калиновкой в Винницкой области.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что под Калиновкой наши военные летчики сбили российский СУ-25. Слава ВСУ!" – написал он.