30 311 33
Оккупанты расстреляли рейсовый автобус на Харьковщине - 5 погибших, 6 раненых, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рейсовый автобус попал под обстрел российских оккупационных войск в Изюмском районе.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
Автобус попал под обстрел российских оккупационных войск в районе Волохов Яр Изюмского района Харьковской области.
"Среди погибших – две 42-летние женщины и трое мужчин (двое из них 2000 и 2004 года рождения, год рождения третьего уточняется)", - говорится в сообщении.
"Россия убивает гражданских и за свои преступления будет наказана!" – отметил Кириленко.
Топ комментарии
+37 Elvis2
показать весь комментарий26.02.2022 19:14
+35 Anastasiia Ka
показать весь комментарий26.02.2022 19:11
+30 Вета
показать весь комментарий26.02.2022 19:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Микронезия разорвала дипотношения с Россией в связи с событиями в Украине
Если думаете что вру, наберите в гугле)))
И она не маленькая, хоть и Микро-незия. Территориальные воды в ней с Европу размером или Австралию. Это островная страна на север от Австралии
"Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) 25 февраля 2022 года уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны", - говорится в сообщении.
Микронезия, как отмечается в документе, пойдет на восстановление дипотношений с РФ только, когда российская сторона продемонстрирует "действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству".
Выразив солидарность с народом и властями Украины, микронезийское правительство приводит слова своего президента страны Дэвида Пануэло о том, что Микронезия следует примеру своего партнера Украины и разрывает отношения с Россией.
Дипломатические отношения России и Микронезии были установлены 9 марта 1999 года.
будет заниматься возобновлением дипломатических отношений с Российской Федерацией только тогда, когда последняя продемонстрирует действенную приверженность делу мира, дружбы, сотрудничества и любви в нашем общем человечестве Источник: https://reform.by/299211-mikronezija-razorvala-diplomaticheskie-otnoshenija-s-rossiej-iz-za-napadenija-na-ukrainu
Об этом сообщило издание Сегодня.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские войска меняют тактику: быстрое наступление большими колоннами не удалось, поэтому начали активнее применять диверсантов и деcант
ЯК ПІСЛЯ ЦЬОГО ДОТРИМУВАТИСЬ ЖЕНЕВСЬКОЇ КОНВЕНСІЇ З КАЦАПСЬКИМИ ПОЛОНЕНИМИ ?
"убиваете русских на донбассе"?
вы убиваете украницев по всей стране
сменили тактику
сначала хотели геройски доехать
теперь тактика как в сирии и чечне
убивать всех чтобы запугать
еще бомбить всех чтобы деморализовать
https://www.change.org/p/sanktionen-gegen-russland-swift-rauswurf-jetzt-olafscholz-bundeskanzler-abaerbock-ukraine/u/30258615