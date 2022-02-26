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Оккупанты расстреляли рейсовый автобус на Харьковщине - 5 погибших, 6 раненых, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты расстреляли рейсовый автобус на Харьковщине - 5 погибших, 6 раненых, - ОГА

Рейсовый автобус попал под обстрел российских оккупационных войск в Изюмском районе.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Автобус попал под обстрел российских оккупационных войск в районе Волохов Яр Изюмского района Харьковской области.

"Среди погибших – две 42-летние женщины и трое мужчин (двое из них 2000 и 2004 года рождения, год рождения третьего уточняется)", - говорится в сообщении.

"Россия убивает гражданских и за свои преступления будет наказана!" – отметил Кириленко.
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Топ комментарии
+37
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26.02.2022 19:14
+35
Мрази. Не брать в плен, ни 1 **** не должна уйти !
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26.02.2022 19:11
+30
Почали на цивільних злість зганяти. тепер вони дуже небезпечні
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26.02.2022 19:12
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Неожиданная поддержка)))

Микронезия разорвала дипотношения с Россией в связи с событиями в Украине
Если думаете что вру, наберите в гугле)))

И она не маленькая, хоть и Микро-незия. Территориальные воды в ней с Европу размером или Австралию. Это островная страна на север от Австралии
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26.02.2022 19:11 Ответить
Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном в пятницу сообщении правительства этой тихоокеанской страны и ноте, направленной им в посольство РФ на Филиппинах.
"Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) 25 февраля 2022 года уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны", - говорится в сообщении.

Микронезия, как отмечается в документе, пойдет на восстановление дипотношений с РФ только, когда российская сторона продемонстрирует "действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству".
Выразив солидарность с народом и властями Украины, микронезийское правительство приводит слова своего президента страны Дэвида Пануэло о том, что Микронезия следует примеру своего партнера Украины и разрывает отношения с Россией.
Дипломатические отношения России и Микронезии были установлены 9 марта 1999 года.
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26.02.2022 19:13 Ответить
В Україні
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26.02.2022 20:23 Ответить
Мрази. Не брать в плен, ни 1 **** не должна уйти !
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26.02.2022 19:11 Ответить
Калечить во все конечности. И оставлять валятся на дороге.
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26.02.2022 19:26 Ответить
бачите окупантів - ховайтесь, вони вже зрозуміли, що "зелені чоловічки" не пройшли, вони озвіріли через втрати і провалені прикази.
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26.02.2022 19:11 Ответить
Почали на цивільних злість зганяти. тепер вони дуже небезпечні
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26.02.2022 19:12 Ответить
Путін об´явив війну Україні на весь світ, а воно озбройне до зубів, із спеціалною маркеровкою на техніці нє знаєт куда єдет!
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26.02.2022 19:12 Ответить
едут на Тот Свет...
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26.02.2022 19:14 Ответить
Паскуди
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26.02.2022 19:12 Ответить
gрезидент страны-агрессора Владимир Путин снял начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова за провал операции по Украине.

Об этом сообщило издание Сегодня.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские войска меняют тактику: быстрое наступление большими колоннами не удалось, поэтому начали активнее применять диверсантов и деcант
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26.02.2022 19:12 Ответить
ЗСУ як кухар змінить ніж для різки крупних овочів на більш дрібніших, буде смертельний салат(мізерія по галицьки) для *****.
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26.02.2022 19:30 Ответить
ну то на Троєщину тоді хай не потикаються
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26.02.2022 19:40 Ответить
Изюм кий район? Чтобы они не вышли в тыл нашим войскам на Донбассе!
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26.02.2022 19:12 Ответить
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26.02.2022 19:14 Ответить
😢😢😢😢
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26.02.2022 19:16 Ответить
москалі забзділи та почали лютувати
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26.02.2022 19:17 Ответить
Стандартна тактика русні. Як програють, то починають убивати мирняк і схиляти до переговорів.
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26.02.2022 19:17 Ответить
відомстимо рашистам пі дора путлера - кожен рашист буде знищенний
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26.02.2022 19:18 Ответить
Ни одна фашистская мразь путина не должна сбежать - всех сжечь.
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26.02.2022 19:20 Ответить
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26.02.2022 19:28 Ответить
2 "Руслана" летять з Апатитів до бульбашії
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26.02.2022 19:30 Ответить
А потім на концерт Александрова з Кобздоном.
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26.02.2022 19:32 Ответить
Нове гарматне м ясо з Мурманська
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26.02.2022 19:33 Ответить
Окупанти розстріляли рейсовий автобус на Харківщині: 5 загиблих, 6 поранених Джерело: https://censor.net/ua/n3319521

ЯК ПІСЛЯ ЦЬОГО ДОТРИМУВАТИСЬ ЖЕНЕВСЬКОЇ КОНВЕНСІЇ З КАЦАПСЬКИМИ ПОЛОНЕНИМИ ?
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26.02.2022 19:31 Ответить
как там говорили пропагандой рашисты
"убиваете русских на донбассе"?
вы убиваете украницев по всей стране
сменили тактику
сначала хотели геройски доехать
теперь тактика как в сирии и чечне
убивать всех чтобы запугать
еще бомбить всех чтобы деморализовать
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26.02.2022 19:44 Ответить
Это всё на что способна сраная русня. Расстреливать безоружных гражданских.
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26.02.2022 19:44 Ответить
появилась новая петиция, подписывайте

https://www.change.org/p/sanktionen-gegen-russland-swift-rauswurf-jetzt-olafscholz-bundeskanzler-abaerbock-ukraine/u/30258615
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26.02.2022 19:46 Ответить
Из переговоров должны быть лишь слова: *****! Тебе ******, больше никаких переговоров, просто валить их всех и каждого!
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26.02.2022 19:47 Ответить
Не скажіть,вбивати не гуманно,а вот покалічити да щоб на візку їздив,там в нього на Батьківщині всі дороги и тротуари зроблені як раз для інвалідів,да і паркани там пока доберешся куди небуть))
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26.02.2022 19:52 Ответить
за каждого сознательно убитого гражданского отстреливать 5 пленных и кацапам передать, как будет
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26.02.2022 21:59 Ответить
 
 