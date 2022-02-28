Резников: Вчера произошел настоящий перелом. Война стала европейской
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Половина Европы собирает и доставляет Украине средства бронезащиты. Европейцы приютили десятки тысяч беженцев.
Об этом пишет в Фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
Приводим его обращение полностью (на языке оригинала).
Дорогі українці!
96 годин спротиву.
4 доби звитяги, мужності, самовідданості і віри.
Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд.
Болю за тими, хто відав життя за Україну.
Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста.
І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов’язково покараний! Жорстко, невідворотньо.
Адже вчора відбувся справжній злам. Війна стала Європейською. Її нарешті так усвідомили.
Вже зараз пів-Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби.
Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм.
Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою.
Все це – заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який неодмінно переможе.
Україна переможе!
Слава Україні!
Пожалуйста, подождите...
Директор департамента МИД Японии Хидэки Уяма заявил, что Россия оккупировала южные Курилы.
«Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину», - сказал он.
Но нет
Сьогодні проснеться основна маса ************ і зрозуміє, що їх кишені напхані папером. І що вилетіти нікуди не можна, бо літаки з Росії майже ніде не приймають. І виїхати не можна, бо росіян нікуди не пускають.
Тоді всі побіжать в магазини, банки і т.д. ПОБІЖАТЬ ВСІ - І ПОЛІЦІЯ, І ВІЙСЬКОВІ, БО ЖЕРТИ ТРЕБА ВСІМ.
І тоді почнеться...
Чекаємо. Тримайся, Україна.
Позавчора перерахував гроші на фонд допомоги Україні.
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
э дола уже за 186 дерева.