РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8146 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
56 707 38
война (46875) Резников (1168)

Резников: Вчера произошел настоящий перелом. Война стала европейской

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Резников: Вчера произошел настоящий перелом. Война стала европейской

Половина Европы собирает и доставляет Украине средства бронезащиты. Европейцы приютили десятки тысяч беженцев.

Об этом пишет в Фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Приводим его обращение полностью (на языке оригинала).

Дорогі українці!

96 годин спротиву.

4 доби звитяги, мужності, самовідданості і віри.

Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд.

Болю за тими, хто відав життя за Україну.

Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста.

І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов’язково покараний! Жорстко, невідворотньо.

Адже вчора відбувся справжній злам. Війна стала Європейською. Її нарешті так усвідомили.

Вже зараз пів-Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби.

Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм.

Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою.

Все це – заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який неодмінно переможе.

Україна переможе!

Слава Україні!

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
похоже - подтягивается второй фронт :

Директор департамента МИД Японии Хидэки Уяма заявил, что Россия оккупировала южные Курилы.

«Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину», - сказал он.
показать весь комментарий
28.02.2022 06:32
+33
Glory to Ukraine!!!
показать весь комментарий
28.02.2022 06:27
+30
Героям Слава! Украинцы когда вместе, просто непобедимы - это неоспоримый факт.
показать весь комментарий
28.02.2022 06:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Glory to Ukraine!!!
показать весь комментарий
28.02.2022 06:27 Ответить
По чому сьогодні "Ягель продуктовый" в ерефії?
показать весь комментарий
28.02.2022 06:29 Ответить
Ягель тепер тільки на свята! Хай лапті об'їдають!
показать весь комментарий
28.02.2022 06:31 Ответить
Півнів із лайна нехай жеруть!
показать весь комментарий
28.02.2022 06:53 Ответить
Тепер ще хтось сумнівається , що треба розвалювати ту недокраїну рф ? І щоб вона не існувала більше ні під будь якою назвою . Вони це роблять вже не одне сторіччя . І якщо здохне це ***** , прийде інше . Світові лідери прохлопали 2 рази слушну нагоду - в 1943-1945 та в 1991 , ці орки придурюватися , коли їх дотискають вміють .
показать весь комментарий
28.02.2022 06:40 Ответить
Героям Слава! Украинцы когда вместе, просто непобедимы - это неоспоримый факт.
показать весь комментарий
28.02.2022 06:31 Ответить
Пане Дейнега! Ваші пращури Гали, Кельти. Закінчення "га" підтвердження. Переходьте на українську. Забудьте про "родной язык" Рідною повинна бути мова. Це не важко. З повагою!
показать весь комментарий
28.02.2022 06:47 Ответить
Ну, Путин, думал, что запад и дальше будет терпеть эти издевательства, которые длятся года. Вот и нежданчик. Терпение имеет свойство заканчиваться
показать весь комментарий
28.02.2022 06:32 Ответить
похоже - подтягивается второй фронт :

Директор департамента МИД Японии Хидэки Уяма заявил, что Россия оккупировала южные Курилы.

«Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину», - сказал он.
показать весь комментарий
28.02.2022 06:32 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 06:38 Ответить
І над цим Україна повинна працювати ! Якщо Самураї візьмуться за справу - оркам трандєц за пару місяців .
показать весь комментарий
28.02.2022 06:44 Ответить
Самураї почнуть, а шаоліні захлопнуть кришку гроба!
показать весь комментарий
28.02.2022 07:16 Ответить
Українці звільняють Європу. Це не пафос. Єдінная мразота зробила все, щоб її ненавиділи і боялися. Українці звільняють Європу від страху. Залишається тільки ненависть. Русофобія.
показать весь комментарий
28.02.2022 06:33 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 06:36 Ответить
І отак треба було робити давно - щоб кожна людина побачила рила цих ублюдків , навіть на парканах вішати фотки .
показать весь комментарий
28.02.2022 06:48 Ответить
Помню 4 дня назад какой-то американский генерал прогнозировал максимум 96 часов обороне Киева.

Но нет
показать весь комментарий
28.02.2022 06:40 Ответить
Смерть свинособакам!
показать весь комментарий
28.02.2022 06:42 Ответить
Вночі, як передають західні ЗМІ з Росії, там вже вистроїлись величезні черги до банкоматів.
Сьогодні проснеться основна маса ************ і зрозуміє, що їх кишені напхані папером. І що вилетіти нікуди не можна, бо літаки з Росії майже ніде не приймають. І виїхати не можна, бо росіян нікуди не пускають.
Тоді всі побіжать в магазини, банки і т.д. ПОБІЖАТЬ ВСІ - І ПОЛІЦІЯ, І ВІЙСЬКОВІ, БО ЖЕРТИ ТРЕБА ВСІМ.
І тоді почнеться...
Чекаємо. Тримайся, Україна.
Позавчора перерахував гроші на фонд допомоги Україні.
показать весь комментарий
28.02.2022 06:42 Ответить
Дякуємо , Брате !
показать весь комментарий
28.02.2022 06:50 Ответить
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
показать весь комментарий
28.02.2022 06:44 Ответить
Але поки що треба , щоб і Молдова , і всі інші допомогли вигребти цю нечисть з України . Низький уклін всім за допомогу , але те чмо не зупинеться . Воно буде й надалі запускати балістичні ракети по житловим будинкам .
показать весь комментарий
28.02.2022 07:33 Ответить
Дивись : Резніков наказав зробити так , як ти чув . А на місцях знаходяться , як завжди , або просто гандони , або в цей момент ті , кого в час війни можна назвати ворогами . Я знаю людей , які прийшли за зброєю , їм відмовили , але вони дізналися , що їх обдурили , і все-такі добилися свого . Так при чому тут Рєзніков ? Треба карати тих саботажників або ворогів .
показать весь комментарий
28.02.2022 07:52 Ответить
Дали одні бєрци - решту купуй сам! Після перемоги, треба не оди співати цим уродам, а судити їх за " підготрвку" до війни!
показать весь комментарий
28.02.2022 07:55 Ответить
Так на скільки я знаю,посол Японії і на сьогодні знаходиться в Києві,сказав щоб привезли доспіхи самурая і що кожен самурай повинен захищати те місце де його приставили!!!
показать весь комментарий
28.02.2022 06:55 Ответить
Добре рано панове, у москаля уже йойний рупь по 300
показать весь комментарий
28.02.2022 06:56 Ответить
Биржа закрыла торги на рубль
показать весь комментарий
28.02.2022 07:32 Ответить
Думка вголос: після того, як українці миттєво опанували високотехнологічну зброю і почали впевнено множити кацапів на нуль сотнями і тисячами... У когось на Заході повернеться мова сказати, що українська армія "не відповідає стандартам НАТО"?
показать весь комментарий
28.02.2022 07:00 Ответить
Тепер треба питати чи НАТО відповідає стандартам України
показать весь комментарий
28.02.2022 07:51 Ответить
Резніко частіше їзди на войскові вчення в Белорусію !
показать весь комментарий
28.02.2022 07:10 Ответить
Ми домовилися , що в цей час не говоримо нічого поганого на адресу керівництва , тим більше на тих , хто керує захистом України , і не треба повторювати різну брехню . Тим більше , що наше керівництво в ці дні заслуговує на повагу та подяку
показать весь комментарий
28.02.2022 07:39 Ответить
Як думаєтє, наш вава ще отримує юдині грошики від продажу своїх гавносеріалів на парашу?чи віддав все награбоване на крові на армію?
показать весь комментарий
28.02.2022 07:52 Ответить
Я з ЄС , і вава у Вас в голові .
показать весь комментарий
28.02.2022 07:56 Ответить
Безперечно! Вава у мене в голові. Його ніхто не трогає, оте " керівництво" - нехай заробляють на індулігенцію!
показать весь комментарий
28.02.2022 08:00 Ответить
Підтримую , розумно .
показать весь комментарий
28.02.2022 08:04 Ответить
Чи він у нас тепер батько нації, бо заховався за спинами людей і зсу? Яким роками просто брезав і обкрадував!
показать весь комментарий
28.02.2022 07:57 Ответить
Тинькофф продаёт
э дола уже за 186 дерева.
показать весь комментарий
28.02.2022 07:37 Ответить
 
 