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Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 украинским воинам, 6 посмертно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 украинским воинам, 6 посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины двенадцати украинским воинам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Звание Героя Украины присвоено:

  • Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух.
  • Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.
  • Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага.
  • Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.
  • Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.
  • Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара.
  • Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением.
  • Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу, командиру оперативно-тактической группировки "Север". Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области.
  • Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет.
  • Полковник Мостовой Александр Владимирович. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.
  • Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу. В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.
  • Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.
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Топ комментарии
+17
Господи ...

Багато льотчиків, які мужньо борються з ворогом.

Олександр Оксанченко представляв Україну на різних авіа-шоу, про нього писали, я згадала прізвище.

Серце зупиняється.
Скільки втрачаємо людей.
Героїв-військових, цивільних, жінок, діток.

Це справжня трагедія.
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01.03.2022 00:39
+17
Для "Привида Києва" ... потрібно ввести якусь виняткову нагороду з пенсією вдвічі вищою за суддівську, пожиттєвим позбавлення від сплати всіх податків і прижиттєвим памятником.
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01.03.2022 00:40
+15
Вчера Мрия, сегодня Оксанченко… Твари вы ответите. ВСЕ.
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01.03.2022 00:31
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Вчера Мрия, сегодня Оксанченко… Твари вы ответите. ВСЕ.
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01.03.2022 00:31 Ответить
А наш "Привід"?
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01.03.2022 00:32 Ответить
Для "Привида Києва" ... потрібно ввести якусь виняткову нагороду з пенсією вдвічі вищою за суддівську, пожиттєвим позбавлення від сплати всіх податків і прижиттєвим памятником.
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01.03.2022 00:40 Ответить
Не знаю, що до пам'ятника, але власна сторінка в Вікіпедії в нього вже є: Привид Києва
русня, правда, має власну версію його сторінки, але, вважаю, що не надовго.
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01.03.2022 00:49 Ответить
цікаво на польскій версії вікіпедії слова "привид Києва" - звучить як duch Kijowa (дух Кийова). схоже що пілот - киянин.
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01.03.2022 01:12 Ответить
Засекречена інформація!
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01.03.2022 00:41 Ответить
Вполне могло быть присвоено секретным Указом.
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01.03.2022 01:13 Ответить
Вірю, що колись завдячимо йому особисто, всією країною. Борони його, Боже.
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01.03.2022 01:25 Ответить
Героям слава!
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01.03.2022 00:33 Ответить
Може не варто в час війни так піарити особові данні людей, яких активно може шукати ворог для помсти ?
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01.03.2022 00:37 Ответить
Господи ...

Багато льотчиків, які мужньо борються з ворогом.

Олександр Оксанченко представляв Україну на різних авіа-шоу, про нього писали, я згадала прізвище.

Серце зупиняється.
Скільки втрачаємо людей.
Героїв-військових, цивільних, жінок, діток.

Це справжня трагедія.
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01.03.2022 00:39 Ответить
Вічна память нашим загиблим захисникам. Низький уклін тим, хто захищає нас!
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01.03.2022 00:40 Ответить
Сегодня только в одном городе было убито более 400 оккупантов включая много чеченцев, Большая колонна танков и машин с оккупантами попала под обстрел и бомбёжку, Видео показывают все мировые телеканалы, путын ***** Агрессор и убийца, слава Украине, слава украинским защитникaм.
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01.03.2022 00:44 Ответить
Вічна пам'ять героям неба! Ніші Соколи! Будь проклятий руський мір весь!
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01.03.2022 00:47 Ответить
Нехай сіяє вічна слава Героїв України! Низький уклін Вам наші Захисники і найглибша пошана і честь! Сором, сором, сором на нас, що прогаяли всі роки незалежності, були безпечними, наївними і не були готові до цієї підступної війни...
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01.03.2022 00:49 Ответить
Наш привід,Топонарь та іші Соколи відплатять сторицею!
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01.03.2022 00:51 Ответить
Сьогодні ввечері знищили ще одну колону орків, що йшла на Миколаїв.
А оце прям зараз був завданий удар по якимсь недобитим, що розташувалися на ніч
в районі Комишани-аеропорт біля Херсона.

Слава ЗСУ
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01.03.2022 01:03 Ответить
Не могу найти поимённый список героев Змеиного. Их наградили или нет?
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01.03.2022 01:06 Ответить
За те що ***** корабель послали можна й нагородити)
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01.03.2022 01:36 Ответить
слезы на глазах...
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01.03.2022 01:07 Ответить
Герої не вмирають!
https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw
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01.03.2022 01:09 Ответить
Герої не вмирають!
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01.03.2022 01:35 Ответить
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
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01.03.2022 02:33 Ответить
12 на 2 буде 6 і 6 + 6 посмертно = 666
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01.03.2022 02:36 Ответить
на музыку «вставай страна огромная»

Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.

Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
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01.03.2022 05:17 Ответить
Слава героям! Смерть рашистам!
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01.03.2022 07:39 Ответить
Слава героям !!! Вечная память погибшим защитникам!
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01.03.2022 08:00 Ответить
Круглов Андрій Миколайович-Герой України,мій учень.Пишаюся! Здоров'я і Божої опіки нашим воїнам
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01.03.2022 08:45 Ответить
 
 