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Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 украинским воинам, 6 посмертно
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины двенадцати украинским воинам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Звание Героя Украины присвоено:
- Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух.
- Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.
- Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага.
- Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.
- Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.
- Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара.
- Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением.
- Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу, командиру оперативно-тактической группировки "Север". Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области.
- Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет.
- Полковник Мостовой Александр Владимирович. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.
- Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу. В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.
- Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.
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+17 Vedana
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+15 Антон Вельбовец
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русня, правда, має власну версію його сторінки, але, вважаю, що не надовго.
Багато льотчиків, які мужньо борються з ворогом.
Олександр Оксанченко представляв Україну на різних авіа-шоу, про нього писали, я згадала прізвище.
Серце зупиняється.
Скільки втрачаємо людей.
Героїв-військових, цивільних, жінок, діток.
Це справжня трагедія.
А оце прям зараз був завданий удар по якимсь недобитим, що розташувалися на ніч
в районі Комишани-аеропорт біля Херсона.
Слава ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.
Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!