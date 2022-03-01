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Новости Война в Украине
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Зеленский присвоил генеральские звания 5 офицерам ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский присвоил генеральские звания 5 офицерам ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил генеральские звания 5 военным.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Присвоено воинское звание генерал-майора бригадному генералу ЛИТВИНОВУ Сергею Петровичу – командующему войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Присвоено воинское звание бригадного генерала:

  • полковнику ГЕСЮ Олегу Анатольевичу – заместителю командующего воздушным командованием "Запад" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • полковнику ГОЛУБЦОВУ Сергею Николаевичу – командующему воздушным командованием "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • полковнику ДОРОШКУ Игорю Николаевичу – начальнику штаба – заместителю командующего воздушного командования "Запад" Воздушных сил Вооруженных сил Украины;
  • полковнику ЛИСТОПАДУ Валентину Антоновичу – заместителю командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.
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Зачем светить фамилии?
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01.03.2022 00:47 Ответить
А то кацапи цих прізвищ не знають...
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01.03.2022 00:49 Ответить
щоб боялись
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01.03.2022 08:09 Ответить
ещё бы ватную генеральскую шоблу бесполезную в рядовые разжаловал...
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01.03.2022 00:55 Ответить
Ну вот, настоящии боевые генералы, а не оленеводы какие нибудь
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01.03.2022 01:10 Ответить
Поздоровляю панів Генералів !

всі - авіатори, розширення ВВС під нові літаки
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01.03.2022 01:48 Ответить
1ADAT: Обращение к украинскому народу по поводу кадыровцев.


Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.
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01.03.2022 01:29 Ответить
Слава Українi!
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY
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01.03.2022 01:30 Ответить
Наверняка очень достойные люди и воины. Светлая память погибшим героям!
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01.03.2022 01:30 Ответить
1ADAT: Обращение к украинскому народу по поводу кадыровцев.

Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.
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01.03.2022 01:46 Ответить
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
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01.03.2022 02:34 Ответить
Це після концерта на піаніно своїм інструментом? Та й яйця протухлі. Воно,це говоряща голова й не більше. Бо Штати за те,чим воно на роялі грало,за те й зажали,за що їм велика пошана.А Зелі ми ще й Чонгар нагадаємо,й Маріуполь.
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06.05.2022 21:47 Ответить
тепер би познімати звання з всяких хомчаків
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01.03.2022 06:49 Ответить
 
 