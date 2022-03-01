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Зеленский присвоил генеральские звания 5 офицерам ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил генеральские звания 5 военным.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Присвоено воинское звание генерал-майора бригадному генералу ЛИТВИНОВУ Сергею Петровичу – командующему войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Присвоено воинское звание бригадного генерала:
- полковнику ГЕСЮ Олегу Анатольевичу – заместителю командующего воздушным командованием "Запад" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
- полковнику ГОЛУБЦОВУ Сергею Николаевичу – командующему воздушным командованием "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
- полковнику ДОРОШКУ Игорю Николаевичу – начальнику штаба – заместителю командующего воздушного командования "Запад" Воздушных сил Вооруженных сил Украины;
- полковнику ЛИСТОПАДУ Валентину Антоновичу – заместителю командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.
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Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY
Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.