ПВО Украины сбила российский самолет над Одессой
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В субботу, 5 марта, в Одессе противовоздушная оборона уничтожила самолет России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
"Очень хорошо отработала наша система ПВО. По данным, которые есть на эту минуту, уничтожен еще один вражеский самолет. Возможно, эти данные изменятся с пользой для нас, и станет больше сбитых врагов", - заявил он.
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+82 Вячеслав Галушка 16a6f560
показать весь комментарий05.03.2022 17:18
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+31 Ireland
показать весь комментарий05.03.2022 17:19
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. Красные штаны это не герой и не мелитополец. ЭТО МРАЗЬ И РАШИСТ. Вот доказательства
Нема в тебе бункера, то хоч у підвал ховайся. Бо правосєкі вже мали десантуватися.
Это какая-то русофобия прям
Так як у кацапів закінчилися ракети (поки що, можуть ще підвезти).
Вони змушені літати бомбити прямо над цілями, звичайними бомбами.
Тому їх і наша ППО краще дістає.
..
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
А про защиту Одессы почти не пишут, и это очень настораживает.