ПВО Украины сбила российский самолет над Одессой

В субботу, 5 марта, в Одессе противовоздушная оборона уничтожила самолет России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Очень хорошо отработала наша система ПВО. По данным, которые есть на эту минуту, уничтожен еще один вражеский самолет. Возможно, эти данные изменятся с пользой для нас, и станет больше сбитых врагов", - заявил он.