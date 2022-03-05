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ПВО Украины сбила российский самолет над Одессой

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ПВО Украины сбила российский самолет над Одессой

В субботу, 5 марта, в Одессе противовоздушная оборона уничтожила самолет России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Очень хорошо отработала наша система ПВО. По данным, которые есть на эту минуту, уничтожен еще один вражеский самолет. Возможно, эти данные изменятся с пользой для нас, и станет больше сбитых врагов", - заявил он.
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Топ комментарии
+82
Сегодня просто праздник какой-то
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05.03.2022 17:18
+47
Сьогодні у орків явно не льотна погода, браво нашим повітряним силам
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05.03.2022 17:19
+31
«Птічкопад» да , хрінкін ?
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05.03.2022 17:19
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Сегодня просто праздник какой-то
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05.03.2022 17:18 Ответить
щось дуже сьогодні їх розліталось, не пішло лі ***** в вабанк
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05.03.2022 17:20 Ответить
Він хоче вийти на дніпро тим самим оточити наші війська
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05.03.2022 17:23 Ответить
Погодные условия в небе над Украиной сегодня особенно плохие, причем хуже всего приходится авиации российских агрессоров.
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05.03.2022 20:16 Ответить
«Птічкопад» да , хрінкін ?
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05.03.2022 17:19 Ответить
Интеесно, а великий палкаводец гиркин как-то комментирует происходящее или там сразу 15 год тюрмы
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05.03.2022 17:21 Ответить
Він там в перші дні пабєду празнував аж дим коромислом, всяким ватним блогєрам коменти на право і на ліво роздавав. А як зараз хз, думаю, що восторгів поменшало.
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05.03.2022 17:26 Ответить
Проситься до бункера карлика
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05.03.2022 17:28 Ответить
Заливається, певно. На початках - від радості, далі - похмелявся, а тепер - горе топить.
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05.03.2022 23:31 Ответить
Сьогодні у орків явно не льотна погода, браво нашим повітряним силам
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05.03.2022 17:19 Ответить
Можливо допомога партнерів в виявленні ворога. Якийсь сьогодні птахопад неймовірний
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05.03.2022 17:19 Ответить
нормально. главное, считать что это за сегодня всё было сбито стингерами. по умолчанию.
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05.03.2022 17:19 Ответить
Вертолеты сбиты с ЗУ-23 под Николаевым, 3 шт одним расчетом и 1 Стингером
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05.03.2022 17:55 Ответить
та ну. всё сбито стингерами. вчера, сегодня и завтра.
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05.03.2022 17:57 Ответить
бунт в России ..бегут за футболками путина
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05.03.2022 17:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fOOYDhg0C2s
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05.03.2022 17:21 Ответить
И это только начало...дали будэ...
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05.03.2022 17:24 Ответить
Он упал, потому, что был тяжелее воздуха.
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05.03.2022 17:20 Ответить
А ППО это закрытое от градов и искандеров?
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05.03.2022 17:20 Ответить
І все-таки стінгери працюють
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05.03.2022 17:20 Ответить
Приїхала нарешті зброя...
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05.03.2022 17:20 Ответить
Похоже, шо Путин таки "рассмешил" "комика"!
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05.03.2022 17:20 Ответить
А комик разозлил гномика
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05.03.2022 17:38 Ответить
Не только корабли Идут Наху? в Одессе!
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05.03.2022 17:20 Ответить
в Очакове,это Николаевская область
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05.03.2022 23:12 Ответить
Вчера были сбиты 5 руССких самолетов, -из них один в Одессе!
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06.03.2022 07:59 Ответить
Журналисты исправьте свою статьюhttps://censor.net/.../nahyi_domoyi_meshkantsi...


. Красные штаны это не герой и не мелитополец. ЭТО МРАЗЬ И РАШИСТ. Вот доказательства
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05.03.2022 17:21 Ответить
Кто бы сомневался. Кругом предатели! Вылазят как букашки
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05.03.2022 17:22 Ответить
Ой горе! Ой лихо!
Нема в тебе бункера, то хоч у підвал ховайся. Бо правосєкі вже мали десантуватися.
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05.03.2022 23:46 Ответить
Усі пости на москальскій піддавайте сумніву. Спочатку в спам, тобі розбір. Ніяк інакше.
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05.03.2022 17:30 Ответить
я русскоговорящий УКРАИНЕЦ. А в спам себя отправь. Могу выложить все видео, а не последние кадры
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05.03.2022 17:33 Ответить
А для чого ти говориш державною мовою російської федерації?
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05.03.2022 17:36 Ответить
російськая федерація что это? Я знаю Московию. Я МЕЛИТОПОЛЕЦ и статья это фейк. У меня полное видео. И я не хочу, чтоб МРАЗЬ считали героем. ЯЗЫК это наратив кацапов. Главное сердце, душа. СЛАВА УКРАИНЕ
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05.03.2022 17:54 Ответить
Ти можеш піти *****. Якщо хочеш щось доказати береш і викладаєш і не чекаєш поки попросять. Не той час щоб з вами рускощелепними панькаться. Маєш сам розуміти. Навіть влада прохала усіх балакать по українські. Тут щодня заліта сила силенна російської ботви. Якщо кожного перевіряти дня не вистачить а вони нові набігають. Тож легше одразу всю "рускую речь" до спаму а там видно буде.
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05.03.2022 17:39 Ответить
"балакать по українські"? Ти що кізяк?
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05.03.2022 18:09 Ответить
Аууу........ не балакают по украински, спилкуются мовой, або говорять украинською.
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05.03.2022 22:39 Ответить
розмовляють, спiлкуються українською.
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05.03.2022 22:52 Ответить
в любом случае предлога нет
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05.03.2022 23:03 Ответить
Взагалі то Віктор, з твого посилання цього не видно.
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05.03.2022 17:44 Ответить
В смысле?
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05.03.2022 17:56 Ответить
Старі дані. 2 літаки в Одеській та 2 - у Миколаївській. А може, й більше. Не встигають рахувати.
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05.03.2022 17:22 Ответить
игдеенот?
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05.03.2022 17:23 Ответить
Да штош ты будешь делать твою мать...
Это какая-то русофобия прям
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05.03.2022 17:23 Ответить
Можливо, IMHO:
Так як у кацапів закінчилися ракети (поки що, можуть ще підвезти).
Вони змушені літати бомбити прямо над цілями, звичайними бомбами.
Тому їх і наша ППО краще дістає.
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05.03.2022 17:26 Ответить
Памятаєте, перед війною була проблема- металолом вивозили за кордон? Так після, мені здається ,стимолювати треба буде тих, хто це буде робити
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05.03.2022 17:30 Ответить
Я так бачу, що над Одесою буде збито добрий десяток літаків окупантів, це добре !
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05.03.2022 17:31 Ответить
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05.03.2022 17:32 Ответить
сегодня день хороших новостей, приятно читать (видимо дошла до мест очередная партия стингеров и посыпались с неба кацапские летаки)!
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05.03.2022 17:33 Ответить
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05.03.2022 17:34 Ответить
Сегодня нелетная погода
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05.03.2022 17:35 Ответить
Коротко
..
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 17:39 Ответить
Дякую !!! У мене сьогодні почав з"являтися апетит...
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05.03.2022 17:51 Ответить
А что с обороной Одессы? Орки постепенно ползут в том направлении и это очень беспокоит! Одесса - экономическое сердце Украины,ее нужно защищать любой ценой! Это выход к Черному морю,если мы останемся без этого порта и Черного моря - это даже и думать не хочется. Может это и есть главная цель карликовой крысы - лишить Украину портов и выходов к морю и потом угроблять экономически?
А про защиту Одессы почти не пишут, и это очень настораживает.
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05.03.2022 17:52 Ответить
На фото схоже труп від бомбардувальника су-34 (судячи з залишків "білого носика" і з кількості пілотів).
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05.03.2022 17:58 Ответить
птичка упала...
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05.03.2022 18:00 Ответить
всё отлично, но на фото никак не су-25!
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05.03.2022 18:00 Ответить
похож на 34
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05.03.2022 18:16 Ответить
рашке нужно срочно обратится к ООН, что бы закрыли небо, иначе не останется ни самолетов, ни пилотов
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05.03.2022 18:13 Ответить
Бей жидов, спасай россию
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05.03.2022 18:55 Ответить
Какой по-счёту, а то я сбился ?
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05.03.2022 18:58 Ответить
Слава ЗСУ!!
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05.03.2022 19:14 Ответить
Судя по остаткам хвоста єто не су25, а что-то поинтереснее.
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05.03.2022 19:24 Ответить
Я очень люблю летать, и мне очень хочется сесть за новые самолет, которые со сложной электроникой,
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05.03.2022 21:55 Ответить
Артем
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05.03.2022 21:55 Ответить
 
 