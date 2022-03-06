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Российские оккупанты нанесли авиаудар по винницкому аэропорту. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты нанесли авиаудар по международному аэропорту "Винница" (Гавришовка).
Об этом журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Винница. Удар по аэродрому Гавришовка", - написал Цаплиенко и опубликовал соответствующее фото.
Аэропорт "Винница" расположен в 7,5 км восточнее железнодорожной станции Винницы и в 10 км от центра города.
Топ комментарии
+27 Палиця Василь
показать весь комментарий06.03.2022 13:58
+24 Руслан Смійчик
показать весь комментарий06.03.2022 14:00
+12 piligrim
показать весь комментарий06.03.2022 14:08
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Призываю вас и всех не питать лишних надежд, а собрать волю и бороться самостоятельно. Это и есть лучший вариант. Иначе будет разочарование и уныние. Помогут - супер. Не помогут - сами справимся.
Но я реалист. Запад не хочет и он не обязан.
Надеюсь нам помогут иным способом.
Тобі якраз в НАТО і йти - русня не може справитись з нашою маленькою державою, але НАТО сситься допомогти "а то русскіє нападут".
екча на нато кивать,мы в его состав не входим,коли у самих рожа крива.
а чо тебя ,кацапа,тае ната бентежыть?щота личное? .так сходи ***** застрели-и ната сразу отцепится
Навіть наші ідіоти підключилися до них.
Правда ж гиг?