Российские оккупанты нанесли авиаудар по винницкому аэропорту. ВИДЕО

Российские оккупанты нанесли авиаудар по международному аэропорту "Винница" (Гавришовка).

Об этом журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Винница. Удар по аэродрому Гавришовка", - написал Цаплиенко и опубликовал соответствующее фото.

Аэропорт "Винница" расположен в 7,5 км восточнее железнодорожной станции Винницы и в 10 км от центра города.