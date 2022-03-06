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Новости Война в Украине
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аэропорт (601) Винница (280) обстрел (4783) Цаплиенко (6)

Российские оккупанты нанесли авиаудар по винницкому аэропорту. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты нанесли авиаудар по международному аэропорту "Винница" (Гавришовка).

Об этом журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Винница. Удар по аэродрому Гавришовка", - написал Цаплиенко и опубликовал соответствующее фото.

Аэропорт "Винница" расположен в 7,5 км восточнее железнодорожной станции Винницы и в 10 км от центра города.

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Топ комментарии
+27
Падли!
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06.03.2022 13:58
+24
Ракети летять з Придністров'я, через пів вінницької облаті , якого хєра наші ще не спалили їхнє кубло
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06.03.2022 14:00
+12
бойові літаки можуть сідати навіть на нормальну дорогу... аби там була бригада техобслуговування та заправка з боєкомлектом... а для цивільних потім відремонтують...
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06.03.2022 14:08
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Падли!
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06.03.2022 13:58 Ответить
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Скоро нашим літакам не буде де приземлятись з такими темпами
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06.03.2022 14:00 Ответить
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Де ПВО?
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06.03.2022 14:01 Ответить
бойові літаки можуть сідати навіть на нормальну дорогу... аби там була бригада техобслуговування та заправка з боєкомлектом... а для цивільних потім відремонтують...
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06.03.2022 14:08 Ответить
Росяни ізгої https://youtube.com/shorts/bkpfa01kyxM?feature=share
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06.03.2022 13:59 Ответить
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Це на совісті НАТО і персонально США.
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06.03.2022 13:59 Ответить
Херню мелешь какую-то. Театр..по всей Украине. А сейчас почему не театр? Что мешает?
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06.03.2022 14:14 Ответить
Наличие ЯО у России.
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06.03.2022 14:21 Ответить
"Скорее всего"? Дивний ви українець, з гнильцею. А США давно ******** рашистів- коли їм це треба. В тій же Сирії.
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06.03.2022 14:15 Ответить
Та рахуйте, що хочете- аби рахівниця була в порядку. Все своє...це ж треба настільки бути відірваним від життя! Ви де свій Джавелін пропонуєте взяти? Чи Старлінк?
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06.03.2022 14:25 Ответить
Хоть что то же нужно было делать. У нас же ракетная верфь простаивает.
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06.03.2022 14:30 Ответить
Підтримуйте керівництво держави та їх ВИМОГИ до антипутінської коаліції- це найкраще, що може зробити КОЖНИЙ українець під час війни.
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06.03.2022 14:33 Ответить
Стыдно стоять сейчас с протянутой рукой.
Призываю вас и всех не питать лишних надежд, а собрать волю и бороться самостоятельно. Это и есть лучший вариант. Иначе будет разочарование и уныние. Помогут - супер. Не помогут - сами справимся.
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06.03.2022 14:37 Ответить
Ну не почули- то не почули. Я не лор.
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06.03.2022 14:42 Ответить
ad meliorem Зараз що невелика війна?
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06.03.2022 14:16 Ответить
Для нас. Но не для мира.
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06.03.2022 14:23 Ответить
А що вони можуть світові зробити?.На кацапів націлені американські стратегічні ядерні сили.І це без жартів.
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06.03.2022 14:28 Ответить
Амеры даже не хотят затрагивать эту тему. Один выстрел и миру конец. Они гораздо умнее плешивого. Жаль, но мы можем рассчитывать только на свои силы.
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06.03.2022 14:32 Ответить
Поймите же. Я только за за закрытое небо.
Но я реалист. Запад не хочет и он не обязан.
Надеюсь нам помогут иным способом.
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06.03.2022 14:24 Ответить
Вони не виконують свої обов'язки по меморандумі.
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06.03.2022 14:26 Ответить
Исполняют. Или в меморандуме прописаны конкретные действия?
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06.03.2022 14:29 Ответить
Ні.
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06.03.2022 14:31 Ответить
Де ви такі всепропальщики беретесь?

Тобі якраз в НАТО і йти - русня не може справитись з нашою маленькою державою, але НАТО сситься допомогти "а то русскіє нападут".
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06.03.2022 14:36 Ответить
Ніх#я вони там у тому НАТО не панімають - яка у дідька бальшая вайна потім ? А сьогодні це що - ********** учєнія ? (( Просто напросто грьобана європа вирішила і на ялинку вилізти і жопу при цьому не обідрати .... їм потрібна сильна Україна ? думаю що ні , рашка їм взагалі потрібна гола і боса яка за курячу ніжку буде постачати енергоносії аж поки вони не закінчаться . Тож вони цинічно повторюють те що свого часу під час другої світової пропонували робити деякі американські посадовці - щось дають нам і не все відбирають у рашки щоб врешті решт уся ця територія досягла повного виснаження , а тоді вони на білому коні святкуватумуть перемогу над споконвічним ворогом при цьому самі навіть не надувшися (( Коли прибалти розуміють що може чекати на них - то вони з нами останнім діляться , а всі оті ****** бобіки , хадееси і франкокапеесеси у принципі влаштувалися на перегляд і попкорн жують , висловлюючи своє глибоке занепокоєння (( Як макарон який із спілкування із ****** висновок зробив що "нам далі буде іще важче" , а слабо було нам відразу допомогу надати щоб стало легше ? Чи ті самі нащадки нацистів , перехресно запилені дєдамі із своїми запліснявілими стрілами ? Вже побачили хто наш друг , хто ворог , а хто за три каски повіситься ; час розставить все на свої місця , просто цей час працює не на нашу користь ((
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06.03.2022 15:02 Ответить
неа,это на совести зелёнской влады,а вернее 73%.
екча на нато кивать,мы в его состав не входим,коли у самих рожа крива.
а чо тебя ,кацапа,тае ната бентежыть?щота личное? .так сходи ***** застрели-и ната сразу отцепится
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06.03.2022 14:15 Ответить
Гига, заткнися. Ти вже давно не адекват.
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06.03.2022 14:17 Ответить
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тебя как переобутый,раньше звали? еще кеды есть,или одни белые тапочки остались?
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06.03.2022 14:24 Ответить
Адміни, забаньте цього підара!!!
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06.03.2022 14:37 Ответить
та я не адмін
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06.03.2022 14:49 Ответить
НАТО винне в цій війні? Дякувати їм, що і так величезна допомога від них.
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06.03.2022 14:19 Ответить
А де ж наше пво,чи Вінницький аеропорт не є важливим обєктом?
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06.03.2022 14:00 Ответить
Ракети летять з Придністров'я, через пів вінницької облаті , якого хєра наші ще не спалили їхнє кубло
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06.03.2022 14:00 Ответить
Руслан Смійчик Десь пів години назад ракети біля мого дому пролетіли,Хмельницька область.
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06.03.2022 14:06 Ответить
Ні. Ракети летять з акваторії Чорного моря. Там у каців є ракетні кораблі
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06.03.2022 14:24 Ответить
Verter_98 Тілько що біля мого дому ракети прилетіли.Це Хмельницька область.Так що точно не з моря.
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06.03.2022 14:32 Ответить
З Білорусі теж летять.
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06.03.2022 15:26 Ответить
Пролітали через Гнівань, через хмари не було видно, провів лінію на Гугл, схоже з Придністровья прилетіли.
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06.03.2022 14:46 Ответить
а кудою він пролетів? чи випадково це не придністровя ?
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06.03.2022 14:00 Ответить
ні придністров'я прямо на південь там якраз і дорога проходить на немирів , ямпіль.
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06.03.2022 14:11 Ответить
тварюки . то не перша спроба , але сьогодні пробили .кажуть що ракети летіли через хутора , такий район . виходить що з південного заходу , як так ?
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06.03.2022 14:09 Ответить
Приднестровье снабжалось десятки лет через украинскую территорию. Недооценивать их не стоит.
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06.03.2022 14:11 Ответить
Друг їхав через Тростянець, коли ракета крилата пролетіла. Можна з пзрк було збити її. Чому немає сайта чи чатбота де буде оповіщення викладатися про проліт ракет. Вони довго летять і пво і оператори пзрк можуть приготуватися біля об'єктів критичної інфраструктури, військових об'єктів і всіх важливих точках. Якби Пл ходу польоту ракет стояли розрахунки навіть з пзрк, то їх можна було б ефективно збивати.
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06.03.2022 14:11 Ответить
Все так.Але влада не готувалась до війни.Чи ви забули що казали 2-3 неділі назад.Нам везли літаками зброю,а зверху кричали не панікуйте,не нагнітайте.
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06.03.2022 14:37 Ответить
Знайшов ось такий чатбот в телеграмі, але поля з крилатими ракетами неамає, є свій варіант. Не знаю, наскільки вони швидко там реагують, щоб інформацію куди потрібно передати про політ крилатої ракети. Але вона летить повільно, 800 км/год, так що часу відреагувати повинно бути достатньо. @stop_russian_war_bot
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06.03.2022 14:46 Ответить
Це чатбот сухопутних переміщень. А для ППО треба окремий,закритий і тільке для теробороні з постами і оповіщеням по всій Україні.Які отримують інфу з усіх станцій ППО України.Хоть бери і знову йди до лав ЗСУ.
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06.03.2022 15:05 Ответить
наш наполеон ****** видосики снимать постфактум. почему они в тылу могут бомбить нашу инфаструктуру. мы что смотрели как по нам летят ракеты и ничего не сделали. почему сразу там пво не поставиь хоть ручное. почему военные обьекты не охраняються!
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06.03.2022 14:44 Ответить
Я розумію цей ваш крик душі , але невже ви самі не розумієте чому це так ?
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06.03.2022 15:16 Ответить
Інформаційні боти активізувалися дуже сильно!
Навіть наші ідіоти підключилися до них.
Правда ж гиг?
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06.03.2022 15:14 Ответить
**** а як туди долетів літак ? Цеж **** вглиб країни ? Чи звідки він ********* ?
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06.03.2022 15:16 Ответить
перестань молоти фігню!Просити потрібно,просимо і будемо!Україні потрібна допомога!І вчіть вже мову ,накінець!
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06.03.2022 15:22 Ответить
 
 