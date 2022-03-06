Российский летчик-террорист Гаттаров, бомбивший Чернигов, вдребезги разбил голову при катапультировании, - Бутусов. ФОТО
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Гаттаров сбрасывал на мирный Чернигов неуправляемые бомбы ФАБ-500. Две из них упали на жилые дома и не разорвались.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он предположил, что захватчики сбрасывают неуправляемые бомбы ФАБ-500, потому что высокоточное оружие у них уже закончилось. Или они решили, что можно не бояться введения зоны без полетов от НАТО.
"ПВО Чернигова сбила во время этого варварского налета очередной самолет ВКС РФ – штурмовик Су-25. Летчик-террорист Гаттаров катапультировался, но при падении вдребезги разбил себе голову", - пишет Бутусов.
Журналист напомнил, что накануне ПВО Чернигова поразили три самолета противника. Один из них, Су-34, был сбит. Майор Криволапов разбился при приземлении, второго – майора Красноярцева, взяли в плен.
"Российская авиация целенаправленно наносит удары именно по жилым кварталам. Такая информация ежедневно нужна для стран НАТО. Вот чего стоит каждый день без систем ПВО и без бесполетной зоны в Европе, в 21 веке", - подчеркнул Бутусов.
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До речі - Су-25-й може піднять ОДНУ бомбу ФАБ-500 Тому "бомби" він скидать не міг - тільки "ОДНУ БОМБУ"!!!
Я щось не "в"їду" - майора Гаттарова коли збили? Сьогодні? Чи це мова про того що в Олександрівці стрибав? Так як він міг "розбить голову під час катапультування" якщо у нього шолом цілий і чистий?Чи він катапультувався роздягнутий до білизни (до пояса) і з шоломом в руках? Не вішайте лапшу на вуха!
До речі - Су-25-й може піднять ОДНУ бомбу ФАБ-500 Тому "бомби" він скидать не міг - тільки "ОДНУ БОМБУ"!!!
06.03.2022 14:53
І ти сильно помиляєшся, Су-25 має бойове навантаження більше 4 тон, відповідно він може нести до 8 ФАБ-500.
Тепер щодо бомб - я з ними мав справу ще у 80-ті (на Су-24) Як саме вони підвішуються у Су-25-не бачив І маю сумніви Хто знає більше - хай скаже