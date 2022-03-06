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Новости Война в Украине
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война (6246) Чернигов (331) бомбардировка (148) Бутусов Юрий (2395)

Российский летчик-террорист Гаттаров, бомбивший Чернигов, вдребезги разбил голову при катапультировании, - Бутусов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Гаттаров сбрасывал на мирный Чернигов неуправляемые бомбы ФАБ-500. Две из них упали на жилые дома и не разорвались.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он предположил, что захватчики сбрасывают неуправляемые бомбы ФАБ-500, потому что высокоточное оружие у них уже закончилось. Или они решили, что можно не бояться введения зоны без полетов от НАТО.

"ПВО Чернигова сбила во время этого варварского налета очередной самолет ВКС РФ – штурмовик Су-25. Летчик-террорист Гаттаров катапультировался, но при падении вдребезги разбил себе голову", - пишет Бутусов.

Журналист напомнил, что накануне ПВО Чернигова поразили три самолета противника. Один из них, Су-34, был сбит. Майор Криволапов разбился при приземлении, второго – майора Красноярцева, взяли в плен.

"Российская авиация целенаправленно наносит удары именно по жилым кварталам. Такая информация ежедневно нужна для стран НАТО. Вот чего стоит каждый день без систем ПВО и без бесполетной зоны в Европе, в 21 веке", - подчеркнул Бутусов.

Российский летчик-террорист Гаттаров, бомбивший Чернигов, вдребезги разбил голову при катапультировании, - Бутусов 01
Российский летчик-террорист Гаттаров, бомбивший Чернигов, вдребезги разбил голову при катапультировании, - Бутусов 02
Российский летчик-террорист Гаттаров, бомбивший Чернигов, вдребезги разбил голову при катапультировании, - Бутусов 03
Российский летчик-террорист Гаттаров, бомбивший Чернигов, вдребезги разбил голову при катапультировании, - Бутусов 04

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Топ комментарии
+53
А вона в нього хіба була? Сумніваюся!
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06.03.2022 14:44
+35
Фотки розйобаної голови гаттарова в студію!
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06.03.2022 14:45
+27
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06.03.2022 14:47
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А вона в нього хіба була? Сумніваюся!
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06.03.2022 14:44 Ответить
звісно була, але порожня
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06.03.2022 14:48 Ответить
Їй він їв!
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06.03.2022 14:54 Ответить
в неї він їв, якщо зовсім точним бути
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06.03.2022 16:12 Ответить
тоді не дивно що розбив
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06.03.2022 14:57 Ответить
З лайном всередині.
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06.03.2022 16:08 Ответить
віднині всі рашкованські пілоти штурмовиків будуть розбивати самі собі голову
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06.03.2022 15:56 Ответить
УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:45 Ответить
Сьогодні через Прикордонний перехід ,,Маринівка,,що у у Шахтарському районі Дон.обл. йде бронетехніка. Інфа 100%
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06.03.2022 14:49 Ответить
Матінка-земля ласкаво зустріла
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06.03.2022 14:45 Ответить
Скорее верхняя полусфера)
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06.03.2022 14:47 Ответить
А вона була ? Дивно...
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06.03.2022 14:45 Ответить
Сколько раз он бился о камень?
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06.03.2022 14:45 Ответить
Скоріше - об лопату!
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06.03.2022 14:54 Ответить
Неважливо.Але якщо не повідомляють,що до смерті,значить недостатньо.
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06.03.2022 16:04 Ответить
А она у него была,когда вылетал детей бомбить?
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06.03.2022 14:45 Ответить
Фотки розйобаної голови гаттарова в студію!
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06.03.2022 14:45 Ответить
Сподіваюсь,що об приклад українського захисника.
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06.03.2022 16:10 Ответить
Щоб кацапські літуни всі свої дурні бошки порозбивали.
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06.03.2022 14:46 Ответить
Так а где фото безголового орка?
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06.03.2022 14:46 Ответить
Де фото?
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06.03.2022 14:46 Ответить
Надеюсь насмерть
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06.03.2022 14:46 Ответить
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06.03.2022 14:47 Ответить
Ай-я-яй! Горє то како-о-оє!
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06.03.2022 14:47 Ответить
Все материалы о преступлениях российских гитлеровцев следует срочно отправлять в западные СМИ, чтобы они давили на общественное мнение, а через него на байденов
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06.03.2022 14:47 Ответить
Потроха лаптеного гаттарова съели местные цуцыки...
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06.03.2022 14:47 Ответить
Яке прикре самогубство
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06.03.2022 14:48 Ответить
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06.03.2022 14:57 Ответить
падло...безголовое...
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06.03.2022 14:49 Ответить
Это наследственное...
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06.03.2022 15:06 Ответить
Згадую старий анекдот і так 10 раз
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06.03.2022 14:49 Ответить
не вистачає фото "розбитої вщент голови"
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06.03.2022 14:49 Ответить
Вдрібки ж, тільки залишається робити молекулярний аналіз.
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06.03.2022 14:55 Ответить
Шкода немає фото. Я тільки хотів щось з'їсти і нове фото розчавленого орка було б доречно.
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06.03.2022 14:49 Ответить
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Я щось не "в"їду" - майора Гаттарова коли збили? Сьогодні? Чи це мова про того що в Олександрівці стрибав? Так як він міг "розбить голову під час катапультування" якщо у нього шолом цілий і чистий?Чи він катапультувався роздягнутий до білизни (до пояса) і з шоломом в руках? Не вішайте лапшу на вуха!
До речі - Су-25-й може піднять ОДНУ бомбу ФАБ-500 Тому "бомби" він скидать не міг - тільки "ОДНУ БОМБУ"!!!
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06.03.2022 14:53 Ответить
Хтозна, можливо це той, від якого на куску шолома залишилися тільки літери "....ОВ".
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06.03.2022 14:57 Ответить
комментарий отмечен как спам
Та ні! Я ще до п"яти рахувать не розучився Спочатку були два Су-25 Одного збили під Меною Другого - над Черніговом Під Меною взяли в полон живого В Олександрівці (Чернігів) - труп У нього шолом цілий і чистий - я фото бачив! На другий день - Су34 Два льотчики - майор Кривоярцев живий Другий - прізвище на "Ш" - мертвий Звідки взявся мертвий майор Гафаров? Який "пошкодив голову при катапультуванні?
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06.03.2022 15:12 Ответить
В спам гнида кацапська. Зняв шолом і люди йому допомогли розбить голову . А для еврапейцеєв він хрєново катапультувався.
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06.03.2022 14:59 Ответить
комментарий отмечен как спам
Яр Холодний

Я щось не "в"їду" - майора Гаттарова коли збили? Сьогодні? Чи це мова про того що в Олександрівці стрибав? Так як він міг "розбить голову під час катапультування" якщо у нього шолом цілий і чистий?Чи він катапультувався роздягнутий до білизни (до пояса) і з шоломом в руках? Не вішайте лапшу на вуха!
До речі - Су-25-й може піднять ОДНУ бомбу ФАБ-500 Тому "бомби" він скидать не міг - тільки "ОДНУ БОМБУ"!!!

06.03.2022 14:53
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06.03.2022 15:04 Ответить
Ні, це новий. Цього збили сьогодні.
І ти сильно помиляєшся, Су-25 має бойове навантаження більше 4 тон, відповідно він може нести до 8 ФАБ-500.
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06.03.2022 15:14 Ответить
Про нового не чув Якщо це вже п"ятий збитий над Чернігівщиною - це радує
Тепер щодо бомб - я з ними мав справу ще у 80-ті (на Су-24) Як саме вони підвішуються у Су-25-не бачив І маю сумніви Хто знає більше - хай скаже



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06.03.2022 15:29 Ответить
Ти - ІДІОТ? "Зачухмаре"! Ти кого "гнидою кацапською" обізвав?!!! Ти ще соплі під носом тер коли я на цензорі вже був відомим противником кацапів!
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06.03.2022 15:06 Ответить
Та не тебе, а літуна
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06.03.2022 15:25 Ответить
Ага! Мені адресував коментар обізвав "гнидою кацапською і заспамив" а виявляється це не я а літун? Ви там "з головою дружите трохи?
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06.03.2022 15:32 Ответить
Ну це вже схоже на "дружній вогонь"! Вибачте вже йому, як кажуть "рамси попутав", все ж таки дійшло, наступного разу не буде гарячкувати, уважніше читатиме дописи. Сам такі "напади" переживав.
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06.03.2022 16:06 Ответить
Та я бачу що ти досвідчений свинособачий хєр-майор диванних війск, такий же як і ті скоти що ще з 10 року працюють на кацапів. Мітки всі виставив а тепер прийшов підривати бойовий дух українців? #уй тобі.
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06.03.2022 16:00 Ответить
Всім воїнам ЗСУ на замітку.
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06.03.2022 14:54 Ответить
Як же він тепер шапочку носитиме, застудиться
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06.03.2022 14:56 Ответить
можно гвоздями прибить чтоб не спадала
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06.03.2022 15:13 Ответить
Какая жалость! Головой об столб. И так 18 раз...
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06.03.2022 15:04 Ответить
Что-то мне подсказывает , что он в Гааге воскреснет .
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06.03.2022 15:09 Ответить
Все вірно зробили. Нєх цих покидькив у полон брати... А чим саме голову "розбив"?
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06.03.2022 15:12 Ответить
Бомбить научили, катапультироваться нет.
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06.03.2022 15:13 Ответить
После призыва Люси Арестович "гуманно обращаться" с этими уродами, а то нас не правильно поймут на Западе и откажутся помогать - теперь все взятые в плен будут за минуту до пленения неожыданно разбивать себе голову
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06.03.2022 15:18 Ответить
То що там із головою? Де фото? Всім цікаво, як виглядає вщент розбита голова терориста
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06.03.2022 15:23 Ответить
Он уже без головы прилетел
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06.03.2022 15:42 Ответить
Мабуть "вдячні" місцеві жителі, знайшли його раніше військових.
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06.03.2022 15:43 Ответить
Эта падла себе разбила верхний апендикс, а какому-то хлопцу теперь придется приклад автомата отмывать!
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06.03.2022 15:47 Ответить
А где сам?
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06.03.2022 15:49 Ответить
а где фото фашиста?
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06.03.2022 15:53 Ответить
покажите фото фашиста крупным планом, народ требует! наши сердобольные военные по помазали зелёнкой раны фашиста? почему нет фото?
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06.03.2022 15:55 Ответить
Он уже был трупом до вылета на "задание". Надеюсь, наши их будут по-тихому ликвидировать, а потом выкладывать фотки в сети. Типа, еще один неудачно долетел до земли...
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06.03.2022 16:08 Ответить
 
 