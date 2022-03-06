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Новости За рубежом
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Российские протесты против войны: задержаны более 2500 человек. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Акции против российской агрессии в Украине проходят в разных городах. Силовики массово избивают и задерживают их участников. По последним данным, задержанных уже более 2500 в 49 городах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Больше всего задержанных в Москве – 810, Санкт-Петербурге – 383 и в Новосибирске – 280. Среди них – журналисты. Силовики жестко разгоняют митинги.

Российские протесты против войны: задержаны более 2500 человек 01

В Москве попал в аварию автозак, перевозивший задержанных митингующих. Пострадали около 11 человек из 27.

Предварительно известно, что машина на перекрестке не разминулась с легковым автомобилем, после чего врезалась в столб и опрокинулась. У пострадавших в аварии зафиксированы разные травмы, данных о погибших не поступало.

Российские протесты против войны: задержаны более 2500 человек 02

В Иркутске против военных действий в Украине прошло шествие. Как сообщает "Иркутский инсайдер", акция была мирной, но полицейские все равно задерживали участников. В общей сложности в ней приняли участие около 100 человек.

В Новосибирске полиция запрещала снимать журналистам, передаёт "Тайга.Инфо". Протестующих там оцепили, хотя они вышли без лозунгов. По словам корреспондента издания, "задерживали всех подряд", в том числе собаку породы мопс. По последним данным "ОВД-инфо", задержали более 250 человек, в том числе журналистов. Всего на митинге в Новосибирске задержали около 100 человек.

Российские протесты против войны: задержаны более 2500 человек 03

Российские протесты против войны: задержаны более 2500 человек 04

В Чите на центральную площадь полицейские пускали только по паспортам. Как сообщает "Чита.ру", во время входа сотрудники выписывали имена и даты рождения. В УМВД из Забайкалья объяснили, что полицейские несут "службу по охране общественного порядка".

В Екатеринбурге на акции также не выкрикивали лозунгов и не доставали плакаты, сообщает NGS24.RU. С самого начала полицейские оцепили площадь, затем взяли кучку протестующих в кольцо и начали выводить по одному.

Российские протесты против войны: задержаны более 2500 человек 05Российские протесты против войны: задержаны более 2500 человек 06

В Белгороде протестующих задерживали люди в медицинских масках и пуховиках. Опознавательных знаков правоохранительных органов на их одежде нет. В городе задержали не менее пяти человек.

В Петрозаводске полицейские оцепили протестующих. Почти всех участников акции задержали, сообщает "Медиазона".

В Курске полицейские дежурили на Красной и Театральной площадях с 13:00. Всех, кто пытался попасть туда, задерживали. Среди тех, кого отвели в автозак, – 63-летний мужчина, его забрали за эмблему в цветах флага Украины.


Российские протесты против войны: задержаны более 2500 человек 07
Российские протесты против войны: задержаны более 2500 человек 08

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Топ комментарии
+21
Дятлы, как можно давать себя задерживать?
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06.03.2022 17:09
+16
бля, які вони вівці, це просто жесть)
Навіть після того, як машина з атриманими потрапила в ДТП, вони замість того, щоб розбігтись, стоять курять з мусорами. Потім послушно сядуть в нову машину і поїдуть в СІЗО))
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06.03.2022 17:12
+13
Ну хоть так. Да, к сожалению, ваты упоротой там НАМНОГО больше. Они сейчас вовсю у себя на форумах строчат хвалебные оды хуйлу. Поэтому не на что и не на кого там рассчитывать. Сейчас тех немногих, кто рискнул, пересажают, искалечат или убьют, и все. Площадка будет зачищена...
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06.03.2022 17:12
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Т.е всех.
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06.03.2022 17:09 Ответить
Побачивши перевернутий автозак, я хотів похвалити митингарів - але виявилося, нема за що...
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06.03.2022 17:12 Ответить
Дятлы, как можно давать себя задерживать?
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06.03.2022 17:09 Ответить
Рабокацапи.
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06.03.2022 17:11 Ответить
Эти "рабокацапи" вышли на митинг против войны в нашей стране, но ты настроен лишь на то чтобы найти причину даже здесь ненавидеть людей кто против войны. Так чем ты отличаешься от оккупантов?
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06.03.2022 17:33 Ответить
мда, ось яке воно - безглуздя!

"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
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06.03.2022 18:05 Ответить
Где эти люди были утром 24го?????!!!!!
Крепко спали, сладко ели.
А вот когда санкции надвинулись - они против войны.

Нет, дорогая Лена, они не против войны, они против того, чтобы война как-то касалась именно их!
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06.03.2022 19:07 Ответить
Слезь с дивана и покажи пример как не дать себя задержать
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06.03.2022 17:27 Ответить
Интересно кто будет принимать парад поражения 9го мая на красной площе?
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06.03.2022 17:09 Ответить
Не известно , сколько еще осталось жить той красной площади ...
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06.03.2022 17:16 Ответить
з фанери )(уйла випиляють та на мавзалєї поставлять.
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06.03.2022 17:37 Ответить
Як, їм вдалося забити собою всі автозаки, як заповідав Гапоша Овальний?
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06.03.2022 17:10 Ответить
Ну хоть так. Да, к сожалению, ваты упоротой там НАМНОГО больше. Они сейчас вовсю у себя на форумах строчат хвалебные оды *****. Поэтому не на что и не на кого там рассчитывать. Сейчас тех немногих, кто рискнул, пересажают, искалечат или убьют, и все. Площадка будет зачищена...
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06.03.2022 17:12 Ответить
Там вже не у ваті діло...там на убой в Україну ніхто йти не хоче...
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06.03.2022 17:18 Ответить
А що це змінює? У когось і така мотивація.
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06.03.2022 17:20 Ответить
Нужно верить в то что вместе мы победим. Те русские что против войны тоже находятся на войне против маньяка, поддерживая нас такими протестами. Надо верить и в них. Я молюсь за всех защитников Украины - и украинских, и русских. Слава Украине. Слава героям.
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06.03.2022 17:39 Ответить
Так никто не спорит. Но мало их, очень мало...
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06.03.2022 17:40 Ответить
Отходняк у любой наркоты неприятный. И чем дольше привыкание, тем труднее. Вот и тешится в ватофорумах. Ибо понимает, что принятие реальности сразу их просто убьёт.
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06.03.2022 17:58 Ответить
Их хоть в братских могилах закапывать не будут??
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06.03.2022 17:12 Ответить
Без "Бандера смузі" та бруківки усі протести мазахизм.
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06.03.2022 17:12 Ответить
Тримайся народе росії. Коли ми тут рашистів перебьем, силовиків поженуть підживляти нашу Землю.
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06.03.2022 17:12 Ответить
***, які вони вівці, це просто жесть)
Навіть після того, як машина з атриманими потрапила в ДТП, вони замість того, щоб розбігтись, стоять курять з мусорами. Потім послушно сядуть в нову машину і поїдуть в СІЗО))
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06.03.2022 17:12 Ответить
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
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06.03.2022 18:03 Ответить
в процентном соотношении и 1% людей не вышло на акцию....
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06.03.2022 17:16 Ответить
Была статья сегодня, что на всю страну вышло около 0.01% это 1 из 10тыс. примерно
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06.03.2022 17:36 Ответить
Залишається сподіватися що це тільки "квіточки" і на "голод не тітка".
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06.03.2022 17:18 Ответить
Авжеж. Вигнати й позакривати кордони, бо з голоду почнуть лізти до сусідів (Бульбофюрер збожеволіє).
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06.03.2022 17:38 Ответить
Так то вони з голоду підуть, а не проти війни. Раби-хліба і видовищ
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06.03.2022 18:48 Ответить
Це поки що не масові, це таке... одиночні протести
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06.03.2022 17:27 Ответить
Якщо не кричали - Слава Україні!, то нє щітаєцца.
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06.03.2022 17:29 Ответить
Жодного плакату "путін *****" нема.
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06.03.2022 17:41 Ответить
сами же довели до собственного бесправия,
получите и распишитесь.
на сознание ментов расчитивать нехер.
эти ..андоны, при любом раскладе получат свой кусок хлеба.
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06.03.2022 17:36 Ответить
Вони протестують лише тому, що опинилися в жопі через війну з Україною.
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06.03.2022 17:48 Ответить
ментов больше чем Людей
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06.03.2022 17:55 Ответить
Тобто, вийшли - щоби їх затримали? м-да! Це напевно верх здорового глузду!!!!

"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
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06.03.2022 18:02 Ответить
Якщо з силовиків ніхто не загинув а купа демонстрантів в автозаках, то це не боротьба, це мазахизм. Така натура. Сподіваюсь з такими санкціями і втратами на фронті доходити буде швидше.
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06.03.2022 18:09 Ответить
2500 по всей России ето очень мало,их задерживают нет никакого сопротивления,как стадо баранов!!
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06.03.2022 18:13 Ответить
Мене не зачіпають їхні =протести=.
У нас люди гинуть.

Вони виплекали своє х**ло - тому відповідають за те, що воно робить.
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06.03.2022 19:16 Ответить
 
 