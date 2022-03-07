Метро в Киеве работает в режиме перевозок, на отдельных участках нет движения. КАРТА

Киевский метрополитен работает в режиме перевозок, однако движение поездов на некоторых участках отсутствует.

Об этом сообщает Киевский метрополитен в понедельник, передаёт Цензор.НЕТ

"Информируем, что движение по красной линии организовано от станции "Шулявская" до станции "Университет". По синей линии поезда курсируют на станциях "Героев Днепра" до станции "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого". Зеленая линия работает от станции "Сырец" до станции "Выдубичи" без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок от станции "Славутич" до станции "Красный хутор", - говорится в сообщении.

Примерный интервал движения 40 минут.

В метрополитене подчеркнули, что график работы может оперативно меняться при необходимости.

"Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно будут работать как укрытие", - отмечают в метрополитене.