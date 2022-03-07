Жители Донбасса жгут флаги "ЛДНР" и поднимают украинские. ВИДЕО

В захваченных боевиками районах Луганской и Донецкой областей жители стали собираться на митинги и уничтожать флаги "ЛДНР". А вместо них размещать украинские.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет журналист Денис Казанский.

Сообщается, что на территориях, еще недавно контролировавшихся Украиной, а теперь захваченные боевиками, начали вывешивать флаги псевдореспублик.

Однако местные жители категорически против. Они выходят на митинги и протесты, снимают эти флаги и вешают украинские. Также они заявляют, что "освобождать" их не нужно и требуют оккупантов убраться с их земли.

Как отмечает Денис Казанский, еще в 2014 году в этих районах было много пророссийских граждан, поддерживавших митинги русской весны.

Однако в 2022 году в этих районах практически не осталось пророссийских граждан. Они за эти годы прекрасно разобрались, что такое Россия и Путин. Потому люди стали выходить на проукраинские митинги и поднимать украинские флаги.

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