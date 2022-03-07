Жители Донбасса жгут флаги "ЛДНР" и поднимают украинские. ВИДЕО
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В захваченных боевиками районах Луганской и Донецкой областей жители стали собираться на митинги и уничтожать флаги "ЛДНР". А вместо них размещать украинские.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет журналист Денис Казанский.
Сообщается, что на территориях, еще недавно контролировавшихся Украиной, а теперь захваченные боевиками, начали вывешивать флаги псевдореспублик.
Однако местные жители категорически против. Они выходят на митинги и протесты, снимают эти флаги и вешают украинские. Также они заявляют, что "освобождать" их не нужно и требуют оккупантов убраться с их земли.
Как отмечает Денис Казанский, еще в 2014 году в этих районах было много пророссийских граждан, поддерживавших митинги русской весны.
Однако в 2022 году в этих районах практически не осталось пророссийских граждан. Они за эти годы прекрасно разобрались, что такое Россия и Путин. Потому люди стали выходить на проукраинские митинги и поднимать украинские флаги.
Пожалуйста, подождите...
Не знаю, що з цього вийде, але сподіваюсь..
......а предательской мрази свалить и сгинуть в мордоре.......
но денег россия туда никаких не собирается направлять.
там будет постоянная нищета.
Чому в 2014 році стало збиратись незрівнянно більше, в цьому треба розібратись в усіх аспектах і нейтралізувати причини, щоб більше такого не було.
І тоді можливо й жителі "ЛДНР" почнуть масово виходити з українськими прапорами.