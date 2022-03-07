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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Жители Донбасса жгут флаги "ЛДНР" и поднимают украинские. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В захваченных боевиками районах Луганской и Донецкой областей жители стали собираться на митинги и уничтожать флаги "ЛДНР". А вместо них размещать украинские.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет журналист Денис Казанский.

Сообщается, что на территориях, еще недавно контролировавшихся Украиной, а теперь захваченные боевиками, начали вывешивать флаги псевдореспублик.

Однако местные жители категорически против. Они выходят на митинги и протесты, снимают эти флаги и вешают украинские. Также они заявляют, что "освобождать" их не нужно и требуют оккупантов убраться с их земли.

Как отмечает Денис Казанский, еще в 2014 году в этих районах было много пророссийских граждан, поддерживавших митинги русской весны.

Однако в 2022 году в этих районах практически не осталось пророссийских граждан. Они за эти годы прекрасно разобрались, что такое Россия и Путин. Потому люди стали выходить на проукраинские митинги и поднимать украинские флаги.

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Топ комментарии
+41
Дауннецк уже обосрался?? Каждое касапоподрбное существо от туда - за раССейским кораблём... Донецку скоро домой...
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07.03.2022 19:16
+35
в Крьіму кцпье пьітается квартирьі продавать
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07.03.2022 19:20
+13
........появилась возможность людям покинуть тьму и выйти на свет Божий......
......а предательской мрази свалить и сгинуть в мордоре.......
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07.03.2022 19:20
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Дауннецк уже обосрался?? Каждое касапоподрбное существо от туда - за раССейским кораблём... Донецку скоро домой...
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07.03.2022 19:16 Ответить
в Крьіму кцпье пьітается квартирьі продавать
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07.03.2022 19:20 Ответить
Пффффф! Интересно кому?
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07.03.2022 19:31 Ответить
я и говорю, пытаются...
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07.03.2022 19:38 Ответить
Дочекайтесь останнього дня і купляйте гривень за 100 штука Успіху!
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07.03.2022 19:45 Ответить
Зі слів знайомого в Севастополі, «люди об'єднуються за Україну»…
Не знаю, що з цього вийде, але сподіваюсь..
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07.03.2022 19:38 Ответить
шльондри уже трошки поїли камней с неба і зрозуміли, що чергових бодрящих санкций уже не влізе, треба міняти позу
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07.03.2022 20:28 Ответить
Под лежачий камень вода не течет, нужно пробовать хотя бы что-то делать!
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07.03.2022 20:49 Ответить
The vikings has gatherd in the halls and and if we go to war i promise we will show no mercy man woman child cause all of em is going to odin. Theres a reason The nazi germans wouldnt attack us. We were born to burn shit down. We have the must advance tactics u already know cause we were there teaching you, we have the most advance equipment. we invented the dynamite , when u still didnt know how to blow up shit. If i was russian citzizen and The 5 shields of the north i will go to siberia
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08.03.2022 00:10 Ответить
Щоб придбати місце на цвинтарі. Але там 2 кв. м дорожчі
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07.03.2022 20:44 Ответить
........появилась возможность людям покинуть тьму и выйти на свет Божий......
......а предательской мрази свалить и сгинуть в мордоре.......
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07.03.2022 19:20 Ответить
Операція з "депутінізації" Донецьку проходить чітко по плану.
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07.03.2022 19:24 Ответить
На черзі дерусифікація русифікованих.
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07.03.2022 19:29 Ответить
Даватнізація
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07.03.2022 19:32 Ответить
деватнізація*
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07.03.2022 19:55 Ответить
кацапі -идите на *** !!!!
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07.03.2022 19:33 Ответить
Вбивайте цапів без жалю! Ця гидота не має право на життя!
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07.03.2022 19:38 Ответить
они понимают, что путин то признал лднр,

но денег россия туда никаких не собирается направлять.

там будет постоянная нищета.
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07.03.2022 19:51 Ответить
Мы должны выйти с целым Донбассом из этой войны и навострить штыки на Крым. Все любители РФ поедут жить из Крыма в Новороссийск.
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07.03.2022 19:55 Ответить
І до 2014 року в Донецьку дехто намагався організовувати мітинги з закликами до "ДНР". Але там збирались людей 15.

Чому в 2014 році стало збиратись незрівнянно більше, в цьому треба розібратись в усіх аспектах і нейтралізувати причини, щоб більше такого не було.

І тоді можливо й жителі "ЛДНР" почнуть масово виходити з українськими прапорами.
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07.03.2022 19:57 Ответить
изьять все их мобилы, проверить кому и когда звонили, переписку тоже проверить, компы, аккаунты в соц сетях, у сбу там будет много работы .
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07.03.2022 20:03 Ответить
 
 