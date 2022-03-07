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Новости Война в Украине
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Мелитополь (595) митинг (2540) оккупация (9498)

Массовый митинг за Украину прошел в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

7 марта массовый митинг за Украину прошел в оккупированном Мелитополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет в телеграмме Третья сила.

"Сегодня в г. Мелитополь. Российские каналы показывают то, чего не существует.

Что происходит в городе - большинство жители митингуют против оккупантов и помогают друг другу в решении бытовых вопросов.

Но некоторые местные готовы ждать того, что им обещали оккупанты.

А может это очередь на русский корабль? Слава Нации!", – отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+13
молодці
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07.03.2022 21:56
+10
Господи, збережи тих людей!
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07.03.2022 21:58
+6
Полицаев (ОМОН) в плен не берите пожалуйста. Скоро ОМОН кончится и к вам на утилизацию повезут обычных полицаев. не берите из в плен. Сразу на месте кончайте. https://www.youtube.com/watch?v=EeUqbHo2oXE
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07.03.2022 22:03
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молодці
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07.03.2022 21:56 Ответить
Господи, збережи тих людей!
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07.03.2022 21:58 Ответить
Здоровенных мужиков, которые снимают видосики в оккупации?
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07.03.2022 22:09 Ответить
Вот этого бородатого откосившего после освобождения сразу расстрелять.
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07.03.2022 22:10 Ответить
Де тероборона Мелітополя ?

Вот то-то!
Після звільнення розберемося перш за все із "шашличником" 👿
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07.03.2022 22:18 Ответить
а тер.оборонам по всей Украине кроме Киева, хоть кто то оружие раздал? или сейчас будешь волать "шо вил нема у них"
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07.03.2022 22:29 Ответить
Нужно идти в военкомат и вступать в ВСУ, а не ждать, что кто-то придёт и даст тебе автомат.
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07.03.2022 22:32 Ответить
А как пойти из оккупированного города не скажешь, тролляка?
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07.03.2022 22:38 Ответить
Не нужно ждать пока его оккупируют.
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07.03.2022 22:39 Ответить
друже.... иди на куй
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07.03.2022 22:46 Ответить
да оно с дивана наверно воюет....
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07.03.2022 22:47 Ответить
у них є шматки асвальту з Крадівництва ?
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07.03.2022 22:41 Ответить
Можна поцілити в глаз окупанту...
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07.03.2022 22:43 Ответить
Полицаев (ОМОН) в плен не берите пожалуйста. Скоро ОМОН кончится и к вам на утилизацию повезут обычных полицаев. не берите из в плен. Сразу на месте кончайте. https://www.youtube.com/watch?v=EeUqbHo2oXE
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07.03.2022 22:03 Ответить
Это украинские ребята должны вас спасать от ваших де упырей? Сами с ними боритесь! Они будут плодиться многочисленно, если вы сами не покажете им силу
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07.03.2022 22:14 Ответить
Я бы выехал к вам. Но кому я у вас нужен? Никто не ответил. Ни одно посольство.

И ещё.. тут пока что 80% за бункерного ********. А вчера было 90%. Завтра будет 70%. А через месяц 10% полицаев палачей за него останется.

Я к тому, что эти козлы могут у вас пересидеть войну и вернутся. Так что гасите нечисть. Не жалейте.
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07.03.2022 22:20 Ответить
Святі люди! Заради них треба горлянку драти московським зайдам!
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07.03.2022 22:07 Ответить
💪🙏
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07.03.2022 22:09 Ответить
Самый ватный город в Украине. Живу тут и вижу как тысячи ватных растений каждый день стоят в очереди за парой банок кильки в томате которые выдают кацапы
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07.03.2022 22:11 Ответить
Покажи ! 😂
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07.03.2022 22:19 Ответить
На видео все прекрасно видно
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07.03.2022 22:23 Ответить
Так то тисячі з українськими прапорами за кількою пішли ?
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07.03.2022 22:34 Ответить
З голоду мають вмерти, чи може у вас забезпечені усі і багаті? Хай беруть, людям треба вижити!
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07.03.2022 22:41 Ответить
Шокуючий "русскоязичний" Південь !

Навіть не сподівався на такий шалений спротив окупантам.

Ви - Герої !
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07.03.2022 22:13 Ответить
Херсонці Мелітопольці й інші люди захопленних земель ВИ НАЙКРАЩІ !!!
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07.03.2022 22:29 Ответить
В России начинается внутренняя грызня по поводу катастрофы в Украине
Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку средств, выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование «пятой колонны» в 2014-2022 годах.
Под подозрение в хищении средств попадают люди, отвечавшие за украинское направление: бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа, глава Россотрудничества Евгений Примаков, бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова, нынешний министр иностранных дел Абхазии финал Ардзинба и другие.
Считается, что данная группа лиц «освоила» около 5 млрд долларов, полностью провалив всю работу и скармливая Путину откровенную дезинформацию, на основе которой он и принял решение вводить войска.
Выделяемые средства якобы шли на финансирование сети пророссийских активистов, организацию круглых столов, агитационную работу, а на самом деле попросту разворовывались. Путин откровенно верил, что потраченные средства пошли на создание мощной сети оппозиционно настроенных лиц, которые только и ждали время, когда придут русские и освободят их из-под гнета «фашистов».
В сознании Путина существовали инициативные группы по созданию новых «народных республик», агентура в среде националистов и т.д.
Данная новость - особо тревожный сигнал для Виктора Медведчука, который, "освоил" на те же цели не менее 1 млрд долларов.
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07.03.2022 23:16 Ответить
Сьогодні вже краще... УКРАЇНСЬКИЙ ДУХ сильнішає!... Але чисельність ще не та...
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07.03.2022 23:32 Ответить
Большинство??? Пару тысяч от ***** делать пришло из 170к. А как коммуналку подымали где вы все были долбоебы??? Да вышли и **** толку??? Вами все гордятся вы лучшие - а что изменилось??? НИХУЯ. Х
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08.03.2022 07:43 Ответить
 
 