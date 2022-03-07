Массовый митинг за Украину прошел в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО

7 марта массовый митинг за Украину прошел в оккупированном Мелитополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет в телеграмме Третья сила.

"Сегодня в г. Мелитополь. Российские каналы показывают то, чего не существует.

Что происходит в городе - большинство жители митингуют против оккупантов и помогают друг другу в решении бытовых вопросов.

Но некоторые местные готовы ждать того, что им обещали оккупанты.

А может это очередь на русский корабль? Слава Нации!", – отмечается в сообщении.