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Массовый митинг за Украину прошел в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
7 марта массовый митинг за Украину прошел в оккупированном Мелитополе.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет в телеграмме Третья сила.
"Сегодня в г. Мелитополь. Российские каналы показывают то, чего не существует.
Что происходит в городе - большинство жители митингуют против оккупантов и помогают друг другу в решении бытовых вопросов.
Но некоторые местные готовы ждать того, что им обещали оккупанты.
А может это очередь на русский корабль? Слава Нации!", – отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+13 Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий07.03.2022 21:56
+10 Чертяка Вредная
показать весь комментарий07.03.2022 21:58
+6 Хроники Хаоса
показать весь комментарий07.03.2022 22:03
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Вот то-то!
Після звільнення розберемося перш за все із "шашличником" 👿
И ещё.. тут пока что 80% за бункерного ********. А вчера было 90%. Завтра будет 70%. А через месяц 10% полицаев палачей за него останется.
Я к тому, что эти козлы могут у вас пересидеть войну и вернутся. Так что гасите нечисть. Не жалейте.
Навіть не сподівався на такий шалений спротив окупантам.
Ви - Герої !
Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку средств, выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование «пятой колонны» в 2014-2022 годах.
Под подозрение в хищении средств попадают люди, отвечавшие за украинское направление: бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа, глава Россотрудничества Евгений Примаков, бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова, нынешний министр иностранных дел Абхазии финал Ардзинба и другие.
Считается, что данная группа лиц «освоила» около 5 млрд долларов, полностью провалив всю работу и скармливая Путину откровенную дезинформацию, на основе которой он и принял решение вводить войска.
Выделяемые средства якобы шли на финансирование сети пророссийских активистов, организацию круглых столов, агитационную работу, а на самом деле попросту разворовывались. Путин откровенно верил, что потраченные средства пошли на создание мощной сети оппозиционно настроенных лиц, которые только и ждали время, когда придут русские и освободят их из-под гнета «фашистов».
В сознании Путина существовали инициативные группы по созданию новых «народных республик», агентура в среде националистов и т.д.
Данная новость - особо тревожный сигнал для Виктора Медведчука, который, "освоил" на те же цели не менее 1 млрд долларов.