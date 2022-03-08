Оккупанты препятствуют эвакуации, - глава Киевской ОГА
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Оккупационные силы Российской Федерации препятствуют проведению эвакуации из Бучанского района, заявил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Захватчик препятствует проведению эвакуации населения. В течение суток из Ирпеня удалось вывезти тех, кто смог самостоятельно добраться до места сбора. Сейчас в районе готовятся к масштабной эвакуации людей и доставке гуманитарной помощи. Для этого требуется режим тишины", - отметил Кулеба.
Он проинформировал, что ночью в Бучанском районе Киевской области шли бои.
"Бучанский район. Макаров, Ирпень, Гостомель ночью велись бои. Враг расположил технику вдоль Немишаевской громады, Михайловской Рубежовки, Бучи", - говорится в сообщении.
По его словам, оккупационные силы Российской Федерации ведут огонь по жилым домам и гражданскому населению.
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