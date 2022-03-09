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Войска РФ сбрасывают авиабомбы на Житомир. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска сбрасывают авиабомбы на Житомир.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Арестович - русским оккупантам: "После удара по Мариуполю, твари, начнется совсем другая война". ВИДЕО
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Топ комментарии
+64
Це вже неможливо коментувати. За це треба безжалісно знищувати цю націю-Z.
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09.03.2022 21:06
+52
Бляха, ще не підвезли стінгери?! На такій висоті тільки і пуляти.. Ну поставте периметр із стінгерів по 2-3 людини із трубою в руках у кожного. І шансів повернутись із вильоту вже суттєво менше
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09.03.2022 21:06
+36
Уроди. І небо чисте... І стінгера немає....
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09.03.2022 21:06
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Ух вы сцуки убийцы!
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09.03.2022 21:06 Ответить
Бляха, ще не підвезли стінгери?! На такій висоті тільки і пуляти.. Ну поставте периметр із стінгерів по 2-3 людини із трубою в руках у кожного. І шансів повернутись із вильоту вже суттєво менше
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09.03.2022 21:06 Ответить
Давай считать. Макс. дальность - 4.5км. Периметр города, и количество постов - считай сам.
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09.03.2022 22:00 Ответить
Возле моста поставить. Ясно, что будут его бомбить
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09.03.2022 22:09 Ответить
Так речь о том, шо єти ******** мирняк сносят. Тут прикрітие городов должно работать.
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09.03.2022 22:16 Ответить
Озерне це і прикриття
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10.03.2022 07:17 Ответить
Ты чего сказать хотел?
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10.03.2022 11:05 Ответить
в Озерному раннє прикриття міста Києва знаходиться
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10.03.2022 15:34 Ответить
И? ПЗРК - это тактический уровень.
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10.03.2022 15:48 Ответить
Це вже неможливо коментувати. За це треба безжалісно знищувати цю націю-Z.
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09.03.2022 21:06 Ответить
І не тільки! "Мсьє, мсьє! Я обжирався шаурмою майже три роки! Подайте "стінгерок"! Подайте РЗК! А чи не закриєте ви нам небо? Мсьє, мсьє..."
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09.03.2022 21:16 Ответить
Зато ж дороги, пілять!"
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09.03.2022 22:30 Ответить
Уроди. І небо чисте... І стінгера немає....
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09.03.2022 21:06 Ответить
і укладачка зла...

Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув.

Збитий ворог став одним із багатьох тисяч окупантів, які залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість.

Проводиться вивчення уламків цього і раніше збитих літаків, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.

На перший погляд, це парадоксальний висновок. Але!

Кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Відкрити правду усьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно непомітного особіста трохи "підправити" парашут, а потім "ихтамнєт". https://t.me/operativnoZSU/12414
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09.03.2022 21:25 Ответить
где блин стингеры?
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09.03.2022 21:07 Ответить
Без стингера ещё надо знать что свиня будет рядом лететь. На погдотовку как минимум 40 секунд.
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09.03.2022 21:33 Ответить
Цю свиню здалеку чути, так що встигнути можна.
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09.03.2022 21:35 Ответить
Афганцы что умнее? Все знали, все вдели и все слышали.
Даже в ВОВ были посты о предупреждении налета. Увидел, передал по рации и жди
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09.03.2022 22:11 Ответить
На пуск отводится до 5 секунд, а не 40.
К Стингеру идет комплект мини РЛС с дисплеем, так что операторы в курсе о целях.
Ночью пуски вообще идеальны, поскольку нет запрещенного сектора "на солнце" и окружающая среда холоднее чем днем
Коэфициент поражения Стингера до 0,8, т.е. лучше чем у С300 , дальность поражения до 8 км, т.е хуже чем у с300, работает и с радиопомехами и с термопомехами, есть блок --определитель "свой-чужой"
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10.03.2022 09:25 Ответить
На сході.
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09.03.2022 21:35 Ответить
Ловить свиней русских по всему миру и резать глотки!!!!
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09.03.2022 21:08 Ответить
Дуже гарна ідея і не треба їхати на ворожу територію, вони самі тепленькі на Захід їдуть. Починати треба з вилупків головних нацистів **********.
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09.03.2022 22:33 Ответить
Над Чудновом кружляли. Одну бомбу скинули, десь в поля, надіюсь.
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09.03.2022 21:08 Ответить
Зате у нас ... були дороги. "Асфальтоукладачі! цілься через офшор! Раз-два!"
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09.03.2022 21:10 Ответить
Господи, хоч би без жертв.
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09.03.2022 21:10 Ответить
Без жертв, тіко що мвнус 30% тепла в Житомирі, як попередив мер, але ніби ми переживемо! Ми все переживемо, ці руїни, аби людей не вбивали😥
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09.03.2022 21:12 Ответить
Вони невисоко над самими цілями летять це легка здобич для ппо чи пзрк. В Сирії також бомбили подібно, але там взагалі нічого для захисту не було.
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09.03.2022 21:11 Ответить
Мо тут не видко, але він летить на ешелоні 020-030 десь, і швидкість близько 1000, + курсові маневри - як таке збити Стінгером, там ціль тра надійно тримати 3-5 сек в прицілі, щоб зачепилась і полетіла.
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09.03.2022 21:14 Ответить
На боевос курсе не до маневров. Как раз цель для пзрк.
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09.03.2022 21:16 Ответить
вони прилітають щовечора з однаковим стилем - кормові маневри, гойдалки, в хмари і звидти раптом випадають, вони не летять тупо прямо... на жаль. І якщо перші дні війни проти них з Озерного наші сушки вилітали, то зараз всі житомиряни включно з мером благають дати нам ппо +зброю, хоч щось... бо літають безнаказанно геть! 🤖
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09.03.2022 21:23 Ответить
Ну якось збивали інші, ті також так само летіли.
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09.03.2022 21:17 Ответить
Пзрк мають бути роздані в кожну область і навіть райцентр. Їх же передали тисячі.
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09.03.2022 21:12 Ответить
А наверняка всё на Киев свезли, их величество охранять…
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09.03.2022 21:15 Ответить
Ну може й так.
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09.03.2022 21:19 Ответить
А у нас в Чернігові чим збивають? Рогатками? Два Су-25 і один Су-34 збили прямо над містом! Один Су-25 - точно "Іглою" ще радянських часів випуску!
Я на інше дивлюся - у нас місто зараз вночі чорне! Ні вогника А на відео в Житомирі - "ілюмінація"!!! Наче запрошують!
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09.03.2022 21:23 Ответить
мер сьодні оголосив що Ж в темну пору буде без світла, на прохання військових
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09.03.2022 21:24 Ответить
Значить у нашого мізків більше Бо він звернувся відразу до містян робить світломаскування і дав команду виключить вуличне освітлення Зараз у нас світла не більше на вулиці ніж в глухому селі
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09.03.2022 21:40 Ответить
В Киеве та же самая херня. Калибры и истребители летают над головой и никто их не сбивает
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09.03.2022 22:47 Ответить
на одну бригаду положено 52 комплекса. У нас наличие уже закрыло все ВСУ и можно раздавать уже в НГУ и ТрО. Только вчера заехало 2000 штук фимок. Проблема в операторах. Это не энлоу, и даже не джавелин. Это, мягко говоря, штука сложнее. Нам конечно их даром дают, но надо понимать, что один комплекс фимки стоит тысяч 60 американских рублей. Перун где-то столько же, а старстрик возможно еще дороже. А тероборона не строилась, а народ готовился к майским шашлыкам. А для подготовки очень среднего оператора ПЗРК надо сделать две сотни пусков на тренажере, а среднего - четыре сотни. И это еще проблема нарисована Вам штрихами.
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10.03.2022 02:08 Ответить
Urs javelin коштує 246 тисяч доларів.Наш працівник укрпошти збив з ігли СУ-35.А ігла це набагато гірше.Афганці збивали пачками авіацію совка.Навряд чи вони робили 200 пусків на тренажері.
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10.03.2022 02:13 Ответить
наш почтальон - капитан ЗГВ в ГДР, и иглу в руках держал, когда Вы, возможно, еще не нагибаясь под столом могли пройти. И можете мне поверить - выстрел из ПЗРК на порядок сложнее и ответственнее , чем из джавелина.
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10.03.2022 02:21 Ответить
Urs Тримав,але не відомо скільки він робив вистрілів на тринажері.
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10.03.2022 02:28 Ответить
Чижиков - много. И сосем недавно.
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10.03.2022 02:35 Ответить
и да, к Вашему сведению, в руках опытного оператора игла и фимка в одном и том же аналогичном эпизоде дадут одинаковый конечный результат.
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10.03.2022 02:24 Ответить
Urs В Стінгера ефективність краща.Він сам по собі кращий.Правда там є велика кількість модифікацій.
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10.03.2022 02:26 Ответить
В руках одного оператора эффективность стингера и иглы практически одинакова. Разница только в том, что обломки самолета после фимки упадут через полтора километра, а после иглы - через три километра. Причем и в том и другом случае время катапультирования пилота будет одно и то же )
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10.03.2022 02:38 Ответить
Не може такого бути.Сам Стінгер кращий.Значить і ефективність краща.
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10.03.2022 03:09 Ответить
разницу я Вам уже объяснил, и эта разница обусловлена только тем, что у ракеты стингера б\ч на килограмм тяжелее. Здесь роялит только опыт, быстрая реакция и мастерство оператора. Хороший оператор может достичь 5-7% эффективности своих пусков.
Хотите уметь и знать больше - велкам на курсы в Полтаву. И тогда Вам доверят ПЗРК.
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10.03.2022 03:17 Ответить
Urs А в прицілювані різниці немає? А в мікропоцесорах?
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10.03.2022 03:52 Ответить
в прицеливании нет. Разница только в том, что у иглы ГСН охлаждается азотом, а у фимки аргоном, у иглы аналоговая система обработки сигналов, а у фимки цифровая, ну и б\ч у фимки на кило тяжелее, и ракета летит на метров десять-двадцать в секунду быстрее. У стингера из за большей мощности б\ч несколько больше повреждение цели, т.е цель раньше "приземлится".
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10.03.2022 04:20 Ответить
цитата:
///
Наші любі захiднi друзі!
Сците закрити наше небо від російського агресора?
То дайте нам системы ПВО Петріот... Якось самі справимося!!!

Our dear Western friends!
Are you afraid to close our skies from the Russian aggressor?
Then give us the Patriot air defense systems... We'll manage on our own somehow!!!!

Unsere lieben westlichen *******!
Haben Sie Angst, unseren Himmel vor einem russischen Angreifer zu schliessen?
Dann geben Sie uns Patriot Luftabwehrsysteme... Irgendwie schaffen wir es selbst!!!
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09.03.2022 21:16 Ответить
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09.03.2022 21:16 Ответить
ЭТО РОДДОМ !?
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10.03.2022 07:03 Ответить
Був роддом. Сказали, що розбомбили , бо там майбутніх бандерівців народжували
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10.03.2022 09:29 Ответить
Хто писав цей пост? Там "неподалік військового аеродрому в Озерному", ну так насправді він в іншому боці, і в десяти км від цієї ТЕЦ, так що валили саме по ній 😤
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09.03.2022 21:16 Ответить
Гнать тварей до Москвы! Пленных не брать!
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09.03.2022 21:17 Ответить
Скоро царь-пушку притянут..
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09.03.2022 21:18 Ответить
Лупити бомбами по цивільних об'єктах це від страху за власну дупу, бо вони точно не прикриті ППО, як військові. Ну, іще щоб залякати цивільних масовими вбивствами. Російські нікчемні і жорстокі тварини.
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09.03.2022 21:19 Ответить
не хочу портить настроение, но послушайте вот это:
https://www.youtube.com/watch?v=quNhGPcKtl8
это вообще какой-то лютый ******......
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09.03.2022 21:20 Ответить
только резать, топить, стрелять, закатывать в асфальт, живыми хоронить
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09.03.2022 21:21 Ответить
Как у себя дома, где расчеты ПВО
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09.03.2022 21:21 Ответить
Невеликі цивільні об'єкти захистити НЕМОЖЛИВО в принципі, хіба що тотально контролювати небо. Лише військові та міста, і то не завжди вдається..
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09.03.2022 21:25 Ответить
в жопі, не дороги потрібно було ремонтувати..
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09.03.2022 21:29 Ответить
путин даже не гитлер, он-гитлер, сталин, муссолини и вся вместе взятая нечисть
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09.03.2022 21:22 Ответить
Жаль дуже, стінгер вирішив би питяння легко
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09.03.2022 21:23 Ответить
Підараси..сер
..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 21:23 Ответить
лупанули по ТЕЦ
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09.03.2022 21:28 Ответить
Dorogi, dorogi ne tronuli, ato bubochke boljno budet. *****, vot rezuljtat golosovanija po prikolu, gde vjalikij kormchij v glaz ***** posmotrel, mir uvidel.
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09.03.2022 21:32 Ответить
может хватит пленных?
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09.03.2022 21:35 Ответить
С пзрк его можно было легко снять, в зоне досягаемости, как на ладони
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09.03.2022 21:38 Ответить
Анонімус відкрийте списки вилупків кремлівських фашистів, будемо їх відловлювати та знищувати по всьому світові.
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09.03.2022 22:39 Ответить
Пздц так безнаказанно отбомбился неспеша и улетел. Даже какой то шилки небыло чтобы хоть пугала и не давала прицелиться. Ето же не село а обласной центр, где можно было поставить хоть какое то ПВО
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09.03.2022 22:45 Ответить
Прблема ППО - не знаєш де зявится кацапський літак, а Шилок не так вже і багато, та і радіус дії в неї невеликий, тут потрібні БУКи, КУБи, та інша ППО, хоч радянська але дієва.
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09.03.2022 23:22 Ответить
У Харкові кацапи знову розбомбили ТБ вишку, сигналу немає зовсім
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09.03.2022 23:19 Ответить
Я ніколи вам не пробачу, що ви знищуєте моє місто і мою землю.

Нехай душі древлян покарають вас !
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10.03.2022 02:49 Ответить
ПОЛНАЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ПОКУПАЕМ ПВО, ПРО И ДВЕ ЯДЕРНЫХ БОМБЫ ПО МОСКВЕ И ПИТЕРУ!)
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10.03.2022 07:02 Ответить
От тварюки з Мордора!🤬
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10.03.2022 07:19 Ответить
 
 