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Войска РФ сбрасывают авиабомбы на Житомир. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска сбрасывают авиабомбы на Житомир.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
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+64 Саша ТРОЯ
показать весь комментарий09.03.2022 21:06
+52 Ярослав Скрипник
показать весь комментарий09.03.2022 21:06
+36 Юрий Новак
показать весь комментарий09.03.2022 21:06
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Пожалуйста, подождите...
Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув.
Збитий ворог став одним із багатьох тисяч окупантів, які залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість.
Проводиться вивчення уламків цього і раніше збитих літаків, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.
На перший погляд, це парадоксальний висновок. Але!
Кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Відкрити правду усьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно непомітного особіста трохи "підправити" парашут, а потім "ихтамнєт". https://t.me/operativnoZSU/12414
Даже в ВОВ были посты о предупреждении налета. Увидел, передал по рации и жди
К Стингеру идет комплект мини РЛС с дисплеем, так что операторы в курсе о целях.
Ночью пуски вообще идеальны, поскольку нет запрещенного сектора "на солнце" и окружающая среда холоднее чем днем
Коэфициент поражения Стингера до 0,8, т.е. лучше чем у С300 , дальность поражения до 8 км, т.е хуже чем у с300, работает и с радиопомехами и с термопомехами, есть блок --определитель "свой-чужой"
Я на інше дивлюся - у нас місто зараз вночі чорне! Ні вогника А на відео в Житомирі - "ілюмінація"!!! Наче запрошують!
Хотите уметь и знать больше - велкам на курсы в Полтаву. И тогда Вам доверят ПЗРК.
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Наші любі захiднi друзі!
Сците закрити наше небо від російського агресора?
То дайте нам системы ПВО Петріот... Якось самі справимося!!!
Our dear Western friends!
Are you afraid to close our skies from the Russian aggressor?
Then give us the Patriot air defense systems... We'll manage on our own somehow!!!!
Unsere lieben westlichen *******!
Haben Sie Angst, unseren Himmel vor einem russischen Angreifer zu schliessen?
Dann geben Sie uns Patriot Luftabwehrsysteme... Irgendwie schaffen wir es selbst!!!
https://www.youtube.com/watch?v=quNhGPcKtl8
это вообще какой-то лютый ******......
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Мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям
Нехай душі древлян покарають вас !