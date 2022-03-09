Оккупанты обстреливают Харьков из артиллерии, объявлена воздушная тревога
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В Харькове вечером уже больше часа продолжаются звуки залпов, объявлена воздушная тревога.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Суспильне Харьков.
О разрывах снарядов сообщают жители Салтовки, мощный взрыв около 22:00 слышали в центре города.
Местные телеграм-каналы со ссылкой на харьковчан пишут, что взрывы слышны во всех районах города, а также вне города.
Людей просят находиться в укрытиях.
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а кацапи скоріш за все мочать отвєтку по місту.
Думаю ці САУ приймають участь у руйнуванні Харкова :
«Гіацинт-С» складає 30 пострілів з максимальною дальністю стрільби в 28,5 км
«Гвоздика» Боекомплект, выстр - 40. Максимальна дальність стрільби - 15.2км
"Пион" Максимальна дальність стрільби 35 км