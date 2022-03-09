Оккупанты обстреливают Харьков из артиллерии, объявлена воздушная тревога

В Харькове вечером уже больше часа продолжаются звуки залпов, объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Суспильне Харьков.

О разрывах снарядов сообщают жители Салтовки, мощный взрыв около 22:00 слышали в центре города.

Местные телеграм-каналы со ссылкой на харьковчан пишут, что взрывы слышны во всех районах города, а также вне города.

Людей просят находиться в укрытиях.

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