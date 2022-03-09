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Оккупанты обстреливают Харьков из артиллерии, объявлена воздушная тревога

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты обстреливают Харьков из артиллерии, объявлена воздушная тревога

В Харькове вечером уже больше часа продолжаются звуки залпов, объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Суспильне Харьков.

О разрывах снарядов сообщают жители Салтовки, мощный взрыв около 22:00 слышали в центре города.

Местные телеграм-каналы со ссылкой на харьковчан пишут, что взрывы слышны во всех районах города, а также вне города.

Людей просят находиться в укрытиях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Просто Апокалипсис какой-то", – Харьков после обстрелов российского агрессора. ВИДЕО
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Не розуміють, що всі вони будуть в Гаазі. І видасть їх сама Росія, щоб зменшили тиск санкцій. Там такими вояками підтераються, чи взагалі знищать.
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09.03.2022 22:44 Ответить
если они так будут вести дела, как с небом, то да гааги - это будет как до луны в положении сломаной березы. этот дурко делает ставку на ЯО и, скорее всего - он жахнет. хотя бы - для испытания какой то новой ракеты. промелькнула новость о химоружии. какая гаага на этом фоне?
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09.03.2022 22:50 Ответить
Шо кацапы, страшно? Харьковчане уже идут за вашими головами! В путлеровский рай вы не попадете
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09.03.2022 22:52 Ответить
нужно срочно прекращать снимать видосики с поставками, меньше инфы в эфир. все как на ладони. зачем? он же ********. разведка разведкой, но эфир никто не отменял и не нужно рекламировать куда и сколько едут мирные. это будет соблазнительная цель, если оно задумало масштабный геноцид.
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09.03.2022 22:53 Ответить
Снаряди ? Скоріш за все кацапів мочать за Дергачами, або східніше - небо червоне від боїв,
а кацапи скоріш за все мочать отвєтку по місту.
Думаю ці САУ приймають участь у руйнуванні Харкова :

«Гіацинт-С» складає 30 пострілів з максимальною дальністю стрільби в 28,5 км
«Гвоздика» Боекомплект, выстр - 40. Максимальна дальність стрільби - 15.2км
"Пион" Максимальна дальність стрільби 35 км
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09.03.2022 23:46 Ответить
Де нащі знамениті Кольчуги ? Чи обміняли на асфальт.
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10.03.2022 00:09 Ответить
Ну проще сказать когда в Харькове нет воздушной тревоги, воет весь день и всю ночь)
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10.03.2022 09:47 Ответить
 
 