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"Нас кидают на бабки", - оккупант. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины обнародовала запись перехваченного разговора оккупанта. Он обеспокоен тем, что не получит 2 тыс. долларов за убийства украинцев.

Запись опубликована на канале СБУ в телеграм, сообщает Цензор.НЕТ.

Из аудиоперехвата следует, что обещанные средства военные РФ не получают и потому готовы дезертировать. "Страшно, что кидают на бабки", - говорит российский военный.

"В этой фразе – весь цинизм российских захватчиков. Им все равно, что они убивают украинских детей, целые семьи и бомбят роддомы. Неважно, что погибают десятки тысяч их собственных солдат. Российского оккупанта беспокоит только одно: за убийство украинцев он не получает свои $2 тыс.", - говорится в сообщении СБУ под обнародованной аудиозаписью.

В СБУ отмечают: "Итак, "большая армия" Путина понемногу превращается в армию дезертиров. Некоторые воины убегают, даже не дождавшись обещанной ежемесячной зарплаты. Потому что понимают: жизнь дороже".

"А для тех из оккупантов, для кого все же важнее деньги, у нас есть хорошая новость: украинцы обеспечат им бесплатную отправку домой… в мешках для трупов", - отметили в украинской спецслужбе.
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Топ комментарии
+50
Daniil Markelov


@markelov_dan

·
7 ч



«Полина Ковалева - дочь русского военного преступника Сергея Лаврова отмывает деньги здесь». С такими лозунгами люди пришли к дому дочери Лаврова в Лондоне

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13.03.2022 12:53
+28
- Мам, я на Украине, в плену. Тут наши мирных людей убивают.
- А какая там погода, сынок? И можно купить 100 баксов?
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13.03.2022 12:57
+25
В багатьох дзвінків від полонених до своєї дружини я чую голос маленьких дітей , гра іграшками . А папаші їхні приїхали вбивати інших діточок за гроші . Цинічна картинка
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13.03.2022 13:00
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Daniil Markelov


@markelov_dan

·
7 ч



«Полина Ковалева - дочь русского военного преступника Сергея Лаврова отмывает деньги здесь». С такими лозунгами люди пришли к дому дочери Лаврова в Лондоне

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13.03.2022 12:53 Ответить
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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13.03.2022 13:05 Ответить
транзітом через Україну, для проходження "люстрації"
щоб потім більше не плодилось бісове сімья
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13.03.2022 13:28 Ответить
Вони не туди прийшли! В Лондоні є дві можливості вичавити з району, міста і навіть з країни. Перша, це ставлення як до педофіла - на кожному стовпі плакат "Beware of russian war crimal loundering blood money" з мордочкою "доці" і жодна людина не продасть нічого. В транспорт не пустять. Замовлення не доставлять. Повна ізоляція і перетворення в соціальний труп. В Ноттінгемській вязниці найвищого рівня безпеки є спеціальний блок куди добровільно просяться педофіли з усієї Британії щоб уникнути соціальної зневаги та не здохнути з голоду в постійних бігах і без медичної допомоги. Друга можливість це тиск на Home Office в Камдені і демонстрація під Парламентом, але це вже глобальні вимоги депортації всіх кацапів з кривавими грошима. А інших у кацапів нема! ...
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13.03.2022 13:15 Ответить
Зачем потенциальным 200м бабки?!
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13.03.2022 12:53 Ответить
Слышал тоже перехват разговора мамы и сына - он ей говорит что им гаплык - они в кольце , а она ему - у нас очень подорожал $, ты там на Украине купить не можешь. Как то так.
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13.03.2022 13:25 Ответить
Все давно уже в курсе, кроме сбу, что против нас воюет армия нелюдей-орков.
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13.03.2022 12:54 Ответить
у СБУ робота така, збирати докази
щоб це падло не сказало потім "мєня абманулі"
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13.03.2022 12:59 Ответить
- Мам, я на Украине, в плену. Тут наши мирных людей убивают.
- А какая там погода, сынок? И можно купить 100 баксов?
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13.03.2022 12:57 Ответить
ну і який з цього лайна потенціальний полонений?
прийшов на Україну - лишиться в Україні
якщо мішок не захопив з собою
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13.03.2022 12:58 Ответить
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13.03.2022 13:00 Ответить
Полная фигня. Лучше почитай их убогие попытки пропаганды, хоть посмеёшься. Осторожно, опасно для мозга!!!!

В Одноклассниках наплыв беженцев из ФБ и Инсты: наглые и высокомерные...

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13.03.2022 13:09 Ответить
В багатьох дзвінків від полонених до своєї дружини я чую голос маленьких дітей , гра іграшками . А папаші їхні приїхали вбивати інших діточок за гроші . Цинічна картинка
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13.03.2022 13:00 Ответить
іграшки куплені на крові...це руске мір..
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13.03.2022 13:31 Ответить
куплені чи відмарадьорені, вони ж, скоти вбивають людей і забирають їх речі, приносять то своїм дітям разом з прокляттями землі.
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13.03.2022 13:38 Ответить
Не сумуй, повернешся 200 самка твоя отримає півтора мільйона. Стріляйся.
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13.03.2022 13:00 Ответить
Телепень! Вас не на "бабки" кинули.Вас кинули на життя.
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13.03.2022 13:02 Ответить
Увага, Львів! У місті працює китайський комуністичний канал, який знаходиться під керівництвом Міноборони КНР. Так, це той самий, що супроводжує війська окупантів на Донбасі. Він співпрацює з каналом «Звєзда» Міноборони РФ.
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13.03.2022 13:02 Ответить
Гумус...
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 13:08 Ответить
Послухайте як «мама» на дитину волає. Якщо так з дитинства дітей виховувати, то не дивно що виростає нація дегенератів.
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13.03.2022 13:09 Ответить
Бо також тільки про грошенята кроваві грошенята дбає
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13.03.2022 13:14 Ответить
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13.03.2022 13:14 Ответить
Оценили уровень интеллекта? Говорит - ты видела какой курс, это ж сколько бабла. К тому же, дурачек даже не понимает, что зелёные деньги ему никто не даст.
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13.03.2022 13:28 Ответить
ну що за дебіли ці роSSіянці! подивіться що з вашою економікою! які нах бакси? у вас в країні вже нові ржублі друкують. через тиждень за свої "баєвиє" ви й хліба не купите!!!
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13.03.2022 13:32 Ответить
Їх взагалі кинули на все-на гроші, на життя, на вічне прокляття всіх нормальних людей...хоча що там говорити, вони і так цього не зрозуміли і не зрозуміють.
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13.03.2022 13:37 Ответить
От же говна кусок. СМСка эта что-бы повод был, ка4 с фронта спитлять. Свечку он поставит. За упокой тебе поставят
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13.03.2022 13:47 Ответить
Да, лаптеногому здохнуть не страшно, да и самке его все равно, главное чтою "на бабки не кинули"
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13.03.2022 14:18 Ответить
МОСКАЛИКУ! ВСЕ НАБАГАТО ГІРШЕ - ВАС КРУТЯТЬ НА ***...
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13.03.2022 14:38 Ответить
всем тем ко думает, что это постанова, млять - реальность ****, реальность..сложно поверить да?
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14.03.2022 00:57 Ответить
Кацапів не "бабки" кидають-кацапів на фарш кидають!!!
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05.09.2022 19:26 Ответить
 
 