"Нас кидают на бабки", - оккупант. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности Украины обнародовала запись перехваченного разговора оккупанта. Он обеспокоен тем, что не получит 2 тыс. долларов за убийства украинцев.
Запись опубликована на канале СБУ в телеграм, сообщает Цензор.НЕТ.
Из аудиоперехвата следует, что обещанные средства военные РФ не получают и потому готовы дезертировать. "Страшно, что кидают на бабки", - говорит российский военный.
"В этой фразе – весь цинизм российских захватчиков. Им все равно, что они убивают украинских детей, целые семьи и бомбят роддомы. Неважно, что погибают десятки тысяч их собственных солдат. Российского оккупанта беспокоит только одно: за убийство украинцев он не получает свои $2 тыс.", - говорится в сообщении СБУ под обнародованной аудиозаписью.
В СБУ отмечают: "Итак, "большая армия" Путина понемногу превращается в армию дезертиров. Некоторые воины убегают, даже не дождавшись обещанной ежемесячной зарплаты. Потому что понимают: жизнь дороже".
"А для тех из оккупантов, для кого все же важнее деньги, у нас есть хорошая новость: украинцы обеспечат им бесплатную отправку домой… в мешках для трупов", - отметили в украинской спецслужбе.
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@markelov_dan
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7 ч
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