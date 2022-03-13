В бою за Киев погиб военный летчик Александр Мариняк. ФОТО

В бою за Киев погиб военный летчик Александр Мариняк

Об этом в Facebook сообщил его товарищ Василий Мулык, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Мариняк уволился из рядов Вооруженных Сил минувшей осенью, однако с началом вторжения РФ он вернулся в бригаду.

"Сел в кабину своей любимой "двадцатьчетверки". И гасил моSSкальских подонков. 8 марта вертолет подполковника Мариняка во время выполнения боевого полета был сбит под Киевом. Экипаж погиб. Вместе с Сашей положил свою жизнь летчик-оператор капитан Иван Беззуб. 12 марта. - Ред.) Сашу похоронили в Бродах", - говорится в сообщении.

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