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У бою за Київ загинув військовий льотчик Олександр Мариняк. ФОТО
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У бою за Київ загинув військовий льотчик Олександр Мариняк
Про це у Facebook повідомив його товариш Василь Мулик, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Мариняк звільнився з лав Збройних Сил минулої осені, однак з початком вторгнення РФ він повернувся у бригаду.
"Сів у кабіну своєї улюбленої "двадцятьчетвірки". І гасив моSSкальських покидьків. 8-го березня вертоліт підполковника Мариняка під час виконання бойового польоту був збитий під Києвом. Екіпаж загинув. Разом з Сашком поклав своє життя льотчик-оператор капітан Іван Беззуб. Сьогодні (12 березня. - Ред.) Сашка поховали у Бродах", - йдеться в повідомленні.
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