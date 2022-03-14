Дополнительных резервов России хватит на 10 дней, – Арестович

Россия пытается компенсировать потери военных, привлекая к войне наемников из других стран. Однако дополнительных резервов оккупантам не хватит.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Он предположил, что речь идет примерно о 10 тысячах военных.

Впрочем, по словам Арестовича, такого резерва для России на украинских просторах очень мало. При этом они будут менее боеспособными, чем те, кто уже принял участие в войне.

"Если мы убиваем по тысяче (оккупантов. – Ред.) за день, то представьте, насколько хватит этих 10 тысяч. Ну, хватит на 10 дней", – предположил советник главы ОПУ.

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