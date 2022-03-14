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Оккупанты целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику в Украине, - ГУР Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику в Украине, - ГУР Минобороны

Оккупанты целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику в Украине. Систематические случаи таких действий зафиксированы в Броварском районе (Киевская область), Мелитопольском районе (Запорожская область), Прилуцком, Нежинском, Новгород-Северском районах (Черниговская область). В ряде районов Херсонской и Харьковской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также сообщается, что сельскохозяйственная техника массово реквизируется захватчиками для проведения инженерных работ, построения укреплений и использования в качестве тягачей для бронетехники. К этим работам принудительно вовлекается местное население в оккупированных населенных пунктах.

"Из последних сообщений: ночью 13 марта в населенных пунктах Чупаховка и Оленинское Ахтырского района (Сумская область) нанесен прицельный авиационно-бомбовый удар по местам хранения сельхозтехники. В результате удара, вся техника, более 30 единиц, была уничтожена", - рассказали в ГУР .

По мнению разведчиков, происходит целенаправленное уничтожение врагом сельскохозяйственной техники, что поставит под угрозу проведение посевной кампании в весенний период. Что может привести к гуманитарному кризису в отдельных регионах нашего государства.

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Отмечается, что таким образом российские оккупанты ставят под угрозу продовольственную безопасность не только Украины, ведь наша страна – один из основных поставщиков многих видов сельскохозяйственных культур на рынки Европы и Китая.
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Ціль конкретна максимально знищити Україну. Вони зрозуміли шо Київ не візьмуть. То шкодять. Потім буде перемирья і може навіть посприяють шоб Україну в єс взяли. А потім знов те саме. Сухопутний коридор в Крим є, НАТО за нас не не підписалось. Тіпо провели зондаш.
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14.03.2022 17:29 Ответить
Потрібно більше зброї. треба Пашинського в США заслати нехай краде томогавки,патріоти,стелси і в Україну. А і ше Апачі.
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14.03.2022 17:32 Ответить
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15.03.2022 10:52 Ответить
Так наші трактори то є нічний кошмар для окупанта. Всю техніку *********.
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14.03.2022 17:36 Ответить
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15.03.2022 10:55 Ответить
Що за дурень розмістив таку кількість техніки в одному місці.
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14.03.2022 19:22 Ответить
Нібито хтось гадав, що буде справжня війна, коли ставив ту техніку.
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15.03.2022 10:53 Ответить
БУДЕ ДОРОЖЧАТЬ !!!
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15.03.2022 03:34 Ответить
Ну так, это надо было предвидеть - это же, так просто. Кацапы хотят очередной голодомор устроить в Украине и одновременно убить поступление валюты от сельхоз.экспорта. Всю сельхоз.технику надо рассредоточить по частным домам и т.д. Шоб не более двух аппаратов рядом.
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15.03.2022 09:21 Ответить
 
 