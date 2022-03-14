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Киев (24551) обстрел (20230) трц (56)

Оккупанты обстреляли ТРЦ "Лавина" на северо-западной окраине Киева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты обстреляли ТРЦ

Торгово-развлекательный комплекс "Lavina" обстрелян российскими оккупантами

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме написал Алексей Гончаренко.

 
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Топ комментарии
+8
а шо неясно? открываете гугл-мап и проводите линию отстоящую от окраин Киева на расстоянии 30 км. Вопросы у Вас отпадут сразу.
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14.03.2022 19:13
+6
Артиллерия может добивать из Ирпеня, Бучи
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14.03.2022 19:12
+6
Антонова там далековато - прям на столько не могли промахнуться.
Рашисты уничтожают инфраструктуру - гадят как могут.
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14.03.2022 20:01
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Шось я не зрозумів. Їх же в Києві "нема"...
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14.03.2022 19:09 Ответить
нема
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14.03.2022 19:11 Ответить
Артиллерия может добивать из Ирпеня, Бучи
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14.03.2022 19:12 Ответить
Так і стріляють не з Києва.
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14.03.2022 19:12 Ответить
а шо неясно? открываете гугл-мап и проводите линию отстоящую от окраин Киева на расстоянии 30 км. Вопросы у Вас отпадут сразу.
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14.03.2022 19:13 Ответить
щоб зрозуміти розум потрібен, пустій макітрі щось розуміти не дано від природи - неспроможний інвалід.
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14.03.2022 19:41 Ответить
Гы, небось по Антонову целили, рукожопы хреновы.
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14.03.2022 19:22 Ответить
бось...небось... хрестись перше чим небоситись.
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14.03.2022 19:43 Ответить
Антонова там далековато - прям на столько не могли промахнуться.
Рашисты уничтожают инфраструктуру - гадят как могут.
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14.03.2022 20:01 Ответить
Просто знищують все, що можуть. Орки.
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14.03.2022 21:57 Ответить
 
 