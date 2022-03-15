ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники на аэродроме Херсона. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская артиллерия уничтожила десятки единиц вражеской техники, которую они подогнали на аэродром Херсона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, распространяемое в сети видео опубликовал в Фейсбуке журналист Денис Казанский.
"Из Херсона сегодня плохие новости для российских карателей. Видите что-то горит? Кажется, это десятки единиц техники и вертолеты на аэродроме. Сегодня там опять что-то произошло", - написал он.
Александр Аронец подтвердил, что в Международном аэропорту Херсона, который находится в населенном пункте Чернобаевка, "точными выстрелами ВС Украины была уничтожена вражеская техника, а именно: около 10 вертолётов и около 20 машин типа "КАМАЗ" в которых находились большое количество вражеского боекомплекта".
Он сообщил, что также уничтожено значительное количество живой силы противника, которое находилось в этом месте. Отмечается, что в результате попадания по вражескому "БК" оно начало детонировать и разлетаться по всему периметру аэропорта, в результате чего вражеские силы начали убегать.
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Собсно, если чел в ССО - тогда да, если нет - лучше калаша только калаш.
Там еще про 1911 упоминали - тоже правильный калибр для ССО под глушак. .45ACP - огромная тяжелая дозвуковая пуля.
Оба этих девайса - отличная комбинация для чела. Патроны думаю союзы подсыпят.
Мои быстро отзвонились. Кацапов с утра начали утюжить……
мои говорили, что последние дни было относительно(!!!) спокойно……в основном ночью. Мало, но иногда очень громко. Связь глушат. Пробовали свои «порядки» установить, но обламывались….
Сегодня мама быстро позвонила сказала, чтобы я не переживала (я с ними рано утром списываюсь, а вечером созваниваемся). Сами наберут.
Кацапы «свежак» из Крыма через Херсон и область прут……
Я так зрозумів, що цей удар лишив їх резервів та засобів для десантної операції.
А значить прогулянка напівпорожнім Півднем України, перестає для виродків бути приємною.
Ще б жахнути по Каланчаку, бо вони з збираються втягувати свої метастази в Крим.
Але мені вже пляді цензор відключили - без VPN не працює
Меньше будут шастать.
Украина - на те, попадает!