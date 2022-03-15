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ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники на аэродроме Херсона. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская артиллерия уничтожила десятки единиц вражеской техники, которую они подогнали на аэродром Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, распространяемое в сети видео опубликовал в Фейсбуке журналист Денис Казанский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Буче российские оккупанты прячут технику во дворах жилых домов. ВИДЕО

"Из Херсона сегодня плохие новости для российских карателей. Видите что-то горит? Кажется, это десятки единиц техники и вертолеты на аэродроме. Сегодня там опять что-то произошло", - написал он.

Также смотрите: В Буче российские оккупанты прячут технику во дворах жилых домов. ВИДЕО

Александр Аронец подтвердил, что в Международном аэропорту Херсона, который находится в населенном пункте Чернобаевка, "точными выстрелами ВС Украины была уничтожена вражеская техника, а именно: около 10 вертолётов и около 20 машин типа "КАМАЗ" в которых находились большое количество вражеского боекомплекта".

Он сообщил, что также уничтожено значительное количество живой силы противника, которое находилось в этом месте. Отмечается, что в результате попадания по вражескому "БК" оно начало детонировать и разлетаться по всему периметру аэропорта, в результате чего вражеские силы начали убегать.
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Топ комментарии
+82
Дякуємо
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15.03.2022 18:10
+64
Тихо прiйшов, тихо пiйшов...
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15.03.2022 18:11
+64
Горит хорошо, отзвонились с Шуменского. Гремело всю первую половину дня.
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15.03.2022 18:21
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Дякуємо
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15.03.2022 18:10 Ответить
Горит хорошо, отзвонились с Шуменского. Гремело всю первую половину дня.
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15.03.2022 18:21 Ответить
Тихо прiйшов, тихо пiйшов...
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15.03.2022 18:11 Ответить
там у орков несколько пу урагн спалили на выходе на огневые
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15.03.2022 18:36 Ответить
Надеюсь, вместе с обслугой.
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15.03.2022 18:38 Ответить
угу а это судя по всему орки опять заправку на аэродроме сделали и площадку для вертушке я тут фотку дохлого рузге с доками выкидывал там вч интересная таки зажмурили дивизион искандеров по косвенным
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15.03.2022 18:41 Ответить
Якши! По искандерам почекаймо официальной инфы...
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15.03.2022 18:43 Ответить
да Мурза это работают десантно штурмовые ЗСУ https://twitter.com/i/status/1503773249875988482
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15.03.2022 18:44 Ответить
Красавчики
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15.03.2022 18:48 Ответить
Мурза я не ослышался- рота из музыкантов русни🤣https://twitter.com/i/status/1503774581852553217
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15.03.2022 18:53 Ответить
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15.03.2022 19:01 Ответить
хотя может быть вагнеровцы ну и их ушатаем
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15.03.2022 19:04 Ответить
Сайгон уже себе вал залутал
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15.03.2022 18:59 Ответить
Зброя має бути в добрих руках
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15.03.2022 19:24 Ответить
та Сайгон ышо тот понторез замутил ещё в 2014м себе кольт м1911 но пишет неплохо хотя отгрёб от нас за взгляды по литературе
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15.03.2022 19:28 Ответить
Толку от него в окопах? Патроны нестандартные и летают по минометной траектории (тяжелые, низкоскоростные, дозвуковые). Это оружие для спецуры в ближнем бою.
Собсно, если чел в ССО - тогда да, если нет - лучше калаша только калаш.
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15.03.2022 19:33 Ответить
он разведос армейский
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15.03.2022 19:35 Ответить
Да, тогда самое оно...
Там еще про 1911 упоминали - тоже правильный калибр для ССО под глушак. .45ACP - огромная тяжелая дозвуковая пуля.
Оба этих девайса - отличная комбинация для чела. Патроны думаю союзы подсыпят.
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15.03.2022 19:39 Ответить
К нему спецпатрон нужен, но,думается, поставят...уже "освобожденные").
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15.03.2022 19:38 Ответить
выложил полный пост Сайгона на другой теме он в своём стиле
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15.03.2022 20:50 Ответить
Шимус , зачетное видео , наши сработали очень не плохо
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15.03.2022 19:29 Ответить
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15.03.2022 18:11 Ответить
несколько источников сегодня сообщали
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15.03.2022 18:16 Ответить
Если это сегодня и снова на том же самом аэродроме то, что тут ещё можно сказать про кацапов кроме как дебилы *****
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15.03.2022 18:20 Ответить
Это общеизвестно
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15.03.2022 18:34 Ответить
Хорошие пристрелянные места.
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15.03.2022 18:42 Ответить
Сегодня.
Мои быстро отзвонились. Кацапов с утра начали утюжить……
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15.03.2022 18:19 Ответить
Селямчик! Как там Ваши? Как вообще обстановка?
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15.03.2022 18:22 Ответить
Привет,
мои говорили, что последние дни было относительно(!!!) спокойно……в основном ночью. Мало, но иногда очень громко. Связь глушат. Пробовали свои «порядки» установить, но обламывались….
Сегодня мама быстро позвонила сказала, чтобы я не переживала (я с ними рано утром списываюсь, а вечером созваниваемся). Сами наберут.
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15.03.2022 18:31 Ответить
Ну Слава Богу, шоб они там были здоровы. У меня родня на Черкасщине, там дома одни женщины и старики остались, козаки все воюют.
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15.03.2022 18:34 Ответить
ша! тероборона на месте
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15.03.2022 19:16 Ответить
Хай Бог береже усіх черкаських козаків!
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16.03.2022 00:26 Ответить
Да, с утра и до обеда мочили, дым хорошо видно из города, особенно с Шуменского.
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15.03.2022 18:23 Ответить
Если я правильно поняла, эти ушлепки пробовали через Геологов на Николаев, НО отгребл
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15.03.2022 18:27 Ответить
пойди проверь и тут доложишь по всей форме...!
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15.03.2022 18:21 Ответить
Але ж, минулого разу, то було вночі...
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15.03.2022 18:30 Ответить
да кацапы просто молодцы, их там недавно *******, а они туда же...сказочные долбоебы....
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15.03.2022 18:14 Ответить
есть мнение, что тем кто приходит после не говорят что случилось с теми кто был до...потому до сих пор !спецоперация идет по плану"
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15.03.2022 18:26 Ответить
Какой то очень высокий чин отдал приказ - на Николаев наступать только через Чернобаевка - Херсон-Аэропорт. И никто не может этот приказ отменить. Полезные идиоты иногда очень полезны.
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02.04.2022 22:03 Ответить
кацапы думали что снаряд в одну и ту же воронку дважды не попадает
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15.03.2022 19:26 Ответить
ось це те про що Денис Казанський писав в день) сюрприз для кацапів
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15.03.2022 18:15 Ответить
Кацапи, коли ви вже накуритеся ???
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15.03.2022 18:17 Ответить
Слава Збройним Силам України! 💙💛
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15.03.2022 18:17 Ответить
ЗСУ зробили . А то це НАТО не дочекаэшся .
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15.03.2022 18:17 Ответить
Так, півшостого віддав країну коломойському, розкрав бюджет на дорогах, розвалив реформи армії і оборонзамовлення, але винувато в цьому нато і західні союзники! Іди пожалійся пуйлу. Яка твоя наступна пісенька буде? - про позаблоковий статус?
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15.03.2022 18:31 Ответить
Основний месидж - ЗСУ зробили . Все інше - розберемось після війни .
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15.03.2022 18:35 Ответить
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15.03.2022 18:21 Ответить
Ненавчаєме стадо, заганяйте слідуючу партію.
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15.03.2022 18:28 Ответить
Лучше не надо=>нашим хлопцам много «работы» будет……
Кацапы «свежак» из Крыма через Херсон и область прут……
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15.03.2022 18:35 Ответить
Най пруть, колись вони повинні закінчитись. Да і краще бити на пристріляній території ніж у них в обороні.
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15.03.2022 19:13 Ответить
А нахрена кацапы поставили технику туда же где их ****** ранее?
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15.03.2022 18:29 Ответить
умом кацапа не понять
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15.03.2022 18:30 Ответить
в одну воронку снаряд два раза не падает
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15.03.2022 18:37 Ответить
У нас не падає, у нас влучає, молодці хлопці ))
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15.03.2022 19:14 Ответить
мазохісти.
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15.03.2022 19:15 Ответить
Потому шо по их телевизору сказали - потерь нет в спецоперации. Не верить телевизору - 15 лет кичи в рыфе.
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02.04.2022 22:06 Ответить
Мусоросжигательный завод по утилизации козломордого биомусора заработал
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15.03.2022 18:29 Ответить
Щиро дякуємо ЗСУ!
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15.03.2022 18:30 Ответить
Картина маслом відомого художника - "Втеча російськомовної органіки з херсонського аеропорту".
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15.03.2022 18:32 Ответить
Люблю ********* - за две недели это уже второй раз на одном и том же аэродроме. Просто ржу.
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15.03.2022 18:34 Ответить
Голова Миколаївської ОДА Кім, повідомив, що каци спішно відступають в бік Херсону.
Я так зрозумів, що цей удар лишив їх резервів та засобів для десантної операції.
А значить прогулянка напівпорожнім Півднем України, перестає для виродків бути приємною.
Ще б жахнути по Каланчаку, бо вони з збираються втягувати свої метастази в Крим.
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15.03.2022 18:34 Ответить
Генерал Марченко там все порішає. Тільки не заважайте
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15.03.2022 18:36 Ответить
побыстрее бы! и Марик.....
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15.03.2022 19:34 Ответить
Ой як гарно,ну просто свято!!!
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15.03.2022 18:37 Ответить
Чудово!!!
Але мені вже пляді цензор відключили - без VPN не працює
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15.03.2022 18:40 Ответить
Это где?
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15.03.2022 20:06 Ответить
В Білорусі.
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16.03.2022 05:13 Ответить
Вечер начался с отличных новостей.
Меньше будут шастать.
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15.03.2022 18:40 Ответить
Бедный Кобзон. Опять новый концерт на скобороде.
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15.03.2022 18:52 Ответить
Знешкодили один два десятки ворожої техніки але якоюціною та і коли за цей час через Керченський міст в Україну без єдиної перепони ввійшли сотні одиниць техніки.Чому мовчать ,,Нептуни,, які можуть знищувати цілі і на землі та і радіус дії у них досягає мосту.
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15.03.2022 18:53 Ответить
нептун-дальность 280 км,ни до кораблей,ни тем более крымского моста не достанет
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15.03.2022 19:11 Ответить
Тоб-то запущені із Азовського та Чорного морів ракети змогли дістати полігон Яворів а ,,Нептуни,, із Одеси не дістануть.
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15.03.2022 19:17 Ответить
Так.
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15.03.2022 19:23 Ответить
Х-55, Х-101, КР Калибр, ПКР Нептун, гуглим и не пишем всякую...
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15.03.2022 19:24 Ответить
если б чучма не отдал Х-55 и носители на него-то можно было бы даже москву обстрелять (дальность 2500 )
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15.03.2022 19:26 Ответить
Ціль Нептунів кораблі, а не мости і тим більше транспорт на мосту, хрєн наведеш.
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15.03.2022 19:16 Ответить
Так існують і інші засоби та методи в тому числі і диверсійні.
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15.03.2022 19:21 Ответить
Дуже файно прикритий і з моря і з повітря, поки най живе, може швидше збіжуть потім.
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15.03.2022 19:29 Ответить
Нема такого замка якого неможна відкрити як і дірки в яку неможливо влізти.
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15.03.2022 19:36 Ответить
Вірю в наших спеців, але підірвати міст в глибокому тилу, під такою охороною, да і тротилу напевно не менше 100 кг треба доставити, я не спєц в підривному майстерстві, об'єкт дуже великий і міцний. Це дуже ризиковано, побережіть хлопців. Да і я вірю в наше командування, вони знають що робити, значить напевно ще не на часі.
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15.03.2022 19:47 Ответить
Специ є та нема наказу так як влада більше думать про оборону Києва а не про стратегію.Диверсії мали проходити на мокшанській території,підривати жд мости та транспортні мости щоб унеможливити поставку зброї,пального та війська але цього незроблено і в першу чергу якщо не сам Ккерченський міст то підходи до нього мали бути знищені.А за 30 днів війни ні одногї диверсії.
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15.03.2022 20:14 Ответить
Багато є чого сказати, нема часу такі глобальні питання розписувати. На даний час це з розряду Вдарити по москві.
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15.03.2022 20:39 Ответить
ХЛОПЦІ МОЛОДЦІ!!!!!
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15.03.2022 18:53 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава! Смерть рашистським zombi-окупантам!!!!
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15.03.2022 18:56 Ответить
Молодцы!
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15.03.2022 18:58 Ответить
Россия - снаряд в один и тот же аэродром два раза не попадает.

Украина - на те, попадает!
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15.03.2022 19:13 Ответить
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15.03.2022 19:16 Ответить
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15.03.2022 19:18 Ответить
сообщают, кадыровцев выгнали из Бучи
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15.03.2022 19:18 Ответить
стальной забеги к Ите на ветку
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15.03.2022 19:23 Ответить
Там качели.
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15.03.2022 19:55 Ответить
Молодці ! бийте рашиську наволоч хай земля горить у ворога під ногами . Слава ЗСУ !
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15.03.2022 19:54 Ответить
Так тримати !!!
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15.03.2022 19:58 Ответить
"внаслідок чого ворожі сили почали втікати"
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15.03.2022 20:15 Ответить
Слава Україні! Смерть ворогам! Треба бити, щоб ця кацапська біомаса більше николи не народжувалась.Вибити гадів в цьому поколінні.
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15.03.2022 20:26 Ответить
 
 