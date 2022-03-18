Зеленского и народ Украины выдвинули на Нобелевскую премию мира

Это инициатива группы действующих и бывших политиков стран Европы. Они уже написали письмо комитету Нобелевской премии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 канала.

Соответствующее предложение они сформулировали в письме комитету Нобелевской премии еще 11 марта. Впрочем, чтобы принять его, нужно будет пересмотреть процедуру номинации.

Официально кандидатуры на Нобелевскую премию мира, как обычно, можно было подавать до 1 февраля. Впрочем, европейские политики просят повторно открыть эту процедуру до 31 марта. "Мы понимаем, что это нарушение процедуры, но верим, что оно оправдано из-за текущей беспрецедентной ситуации", - подчеркнули в письме.

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Подписавшие это письмо подчеркнули, что отважный народ Украины борется за сохранение демократии и самоуправления. Смелые украинские мужчины и женщины борются за сохранение демократии и самоуправления. От непокорного демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского до человека, который со слезами на глазах прощается со своей семьей, чтобы бороться за свою страну. Весь народ Украины поднялся на сопротивление силам авторитаризма. Наши слова сострадания и поддержки вряд ли могут воздать должное жертвам, которые они приносят во имя принципов прав человека и мира", - говорится в письме.

"Мы верим, что сейчас самое время показать украинцам, что мир на их стороне", – написано в обращении.