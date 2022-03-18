РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8916 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Санкции против России
3 026 5
Дунай (87) Россия (91205) санкции (10609) Мининфраструктуры (935)

Полномочия России в Дунайской комиссии остановлены из-за агрессии против Украины – Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дунай

На внеочередной сессии 17 марта Дунайская комиссия приняла постановление об осуждении России за нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае, а также интересов и суверенных прав Украины.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, пишет Цензор.Нет

На внеочередной сессии 17 марта Дунайская комиссия приняла постановление об осуждении России за нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае, а также интересов и суверенных прав Украины. 

"На Россию возлагается ответственность за экономический ущерб вследствие уменьшения грузооборота в дельте Дуная и в Черном море из-за военной опасности. Соответствующее решение Дунайской комиссии является результатом совместной работы специалистов Министерства иностранных дел, Министерства инфраструктуры Украины и Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины", - говорится в сообщении.

Принятое постановление предусматривает следующее:

- полномочия любого представителя России в Дунайской комиссии или его заместителей отклоняются до восстановлению мира, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ;

- представители России отстранены от работы всех заседаний Дунайской комиссии и ее рабочих органов;

- граждане России будут уволены с дипломатических и административно-технических должностей Секретариата Дунайской комиссии;

- обращение к Комитету по пересмотру Белградской Конвенции для поиска решений о том, может ли Россия, как непридунайское государство, быть и в дальнейшем стороной Конвенции.

"Еще с начала 90-х годов украинская делегация в Дунайской комиссии активно выступала против членства России как правопреемницы Советского Союза, которая не является придунайским государством. Однако это не находило понимания и поддержки партнеров", - отметило МИУ.

В 2021 году главой Дунайской комиссии впервые стал представитель Украины, а именно посол Украины в Венгрии Любовь Непоп. По инициативе Мининфраструктуры и по решению главы Дунайской комиссии была созвана 12-я внеочередная сессия, в рамках которой и были приняты беспрецедентные решения, которых не удавалось достичь с 90-х годов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
придністров"ям та чорним морем

і там і там раша зайва з рештою
показать весь комментарий
18.03.2022 12:43 Ответить
весь світ полюбив рашку до нестями

це той самий момент, ноли рашанє стають правими:
їх і справді мало хто не хоче бачити.

сама їхня присутність є кислотною
показать весь комментарий
18.03.2022 12:40 Ответить
Какие в манду дунайские комиссии?
Пора странам объедениться и нанести одновременный удар сотнями тысяч крылатых ракет абсолютно по всем объектам в раше.
Иначе это ботексное чмо сожжет землю в ядерном огне.
показать весь комментарий
18.03.2022 12:51 Ответить
А яке відношення має лаптєстан до Дунайської комісії ? Ці потвори і сюди влізли...
показать весь комментарий
18.03.2022 13:37 Ответить
 
 