Полномочия России в Дунайской комиссии остановлены из-за агрессии против Украины – Мининфраструктуры

На внеочередной сессии 17 марта Дунайская комиссия приняла постановление об осуждении России за нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае, а также интересов и суверенных прав Украины.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, пишет Цензор.Нет

На внеочередной сессии 17 марта Дунайская комиссия приняла постановление об осуждении России за нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае, а также интересов и суверенных прав Украины.

"На Россию возлагается ответственность за экономический ущерб вследствие уменьшения грузооборота в дельте Дуная и в Черном море из-за военной опасности. Соответствующее решение Дунайской комиссии является результатом совместной работы специалистов Министерства иностранных дел, Министерства инфраструктуры Украины и Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины", - говорится в сообщении.

Принятое постановление предусматривает следующее:

- полномочия любого представителя России в Дунайской комиссии или его заместителей отклоняются до восстановлению мира, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ;

- представители России отстранены от работы всех заседаний Дунайской комиссии и ее рабочих органов;

- граждане России будут уволены с дипломатических и административно-технических должностей Секретариата Дунайской комиссии;

- обращение к Комитету по пересмотру Белградской Конвенции для поиска решений о том, может ли Россия, как непридунайское государство, быть и в дальнейшем стороной Конвенции.

"Еще с начала 90-х годов украинская делегация в Дунайской комиссии активно выступала против членства России как правопреемницы Советского Союза, которая не является придунайским государством. Однако это не находило понимания и поддержки партнеров", - отметило МИУ.

В 2021 году главой Дунайской комиссии впервые стал представитель Украины, а именно посол Украины в Венгрии Любовь Непоп. По инициативе Мининфраструктуры и по решению главы Дунайской комиссии была созвана 12-я внеочередная сессия, в рамках которой и были приняты беспрецедентные решения, которых не удавалось достичь с 90-х годов.