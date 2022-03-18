Полномочия России в Дунайской комиссии остановлены из-за агрессии против Украины – Мининфраструктуры
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На внеочередной сессии 17 марта Дунайская комиссия приняла постановление об осуждении России за нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае, а также интересов и суверенных прав Украины.
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, пишет Цензор.Нет
На внеочередной сессии 17 марта Дунайская комиссия приняла постановление об осуждении России за нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае, а также интересов и суверенных прав Украины.
"На Россию возлагается ответственность за экономический ущерб вследствие уменьшения грузооборота в дельте Дуная и в Черном море из-за военной опасности. Соответствующее решение Дунайской комиссии является результатом совместной работы специалистов Министерства иностранных дел, Министерства инфраструктуры Украины и Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины", - говорится в сообщении.
Принятое постановление предусматривает следующее:
- полномочия любого представителя России в Дунайской комиссии или его заместителей отклоняются до восстановлению мира, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ;
- представители России отстранены от работы всех заседаний Дунайской комиссии и ее рабочих органов;
- граждане России будут уволены с дипломатических и административно-технических должностей Секретариата Дунайской комиссии;
- обращение к Комитету по пересмотру Белградской Конвенции для поиска решений о том, может ли Россия, как непридунайское государство, быть и в дальнейшем стороной Конвенции.
"Еще с начала 90-х годов украинская делегация в Дунайской комиссии активно выступала против членства России как правопреемницы Советского Союза, которая не является придунайским государством. Однако это не находило понимания и поддержки партнеров", - отметило МИУ.
В 2021 году главой Дунайской комиссии впервые стал представитель Украины, а именно посол Украины в Венгрии Любовь Непоп. По инициативе Мининфраструктуры и по решению главы Дунайской комиссии была созвана 12-я внеочередная сессия, в рамках которой и были приняты беспрецедентные решения, которых не удавалось достичь с 90-х годов.
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і там і там раша зайва з рештою
це той самий момент, ноли рашанє стають правими:
їх і справді мало хто не хоче бачити.
сама їхня присутність є кислотною
Пора странам объедениться и нанести одновременный удар сотнями тысяч крылатых ракет абсолютно по всем объектам в раше.
Иначе это ботексное чмо сожжет землю в ядерном огне.