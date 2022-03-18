Последствия российского обстрела в Киеве: "У нас остались только стены"

Утро 18 марта у жителей одной из пятиэтажек Подольского района города Киева началось со взрыва и эвакуации. В здание попал обломок сбитой вражеской ракеты, после чего загорелись первые три этажа здания.

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовано видео как жители одного из домов Киева разгребают последствия российского вторжения, и что они думают о президенте России.

"Я в кухне по телефону говорила, оно так грохнуло, будто я стою, а оно прямо возле меня хлопнуло. Я вскочила в комнату, а в комнате дверь падает и с улицы тянет весь мусор" - рассказывает жительница дома, которая во время удара находилась в своей квартире.

Спасатели быстро отреагировали на сообщения о пожаре, приехали на место происшествия и эвакуировали 98 жителей. К сожалению, 1 человек погиб, а 19 – травмированы. "Приняли определенное количество пострадавших, была оказана домедицинская помощь людям с цирапинами от стекла, небольшими травмами, более серьезные - принимала скорая помощь" - рассказывает один из работников спасательных служб.

В результате удара разрушилось 6 жилых домов, школа и детский сад. "У нас почти остались только стены. Ничего нет. Техники нет, детских игрушек, ну, ничего нет. Если зайти в садик, там только все разрушено, ничего нет, – говорит работница детского садика. – Это варварство! Другими словами не опишешь, ибо эмоции зашкаливают. Ну люди так не делают. Это просто варвары! Это ужас!"

На протяжении всего дня жители вместе со спасателями и добровольцами теробороны убирали с территории вокруг домов обломки стекла, разбитой мебели, окон, дверей и разрушенных стен.

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Напомним, медиа проект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Волонтеры фонда "Вернись живым" тесно сотрудничают с украинскими бойцами и получают от них эксклюзивные фото- и видео материалы. Поэтому Ukrainian Witness будет публиковать этот контент с комментариями на английском языке, чтобы больше людей за границей понимали, что происходит в Украине.

Если вы стали Украинским Свидетелем и у вас есть видеоматериалы с места событий: разрушенная инфраструктура, результаты обстрелов, подбитая вражеская техника, проукраинские митинги — присылайте, пожалуйста, нам на почту: [email protected]

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