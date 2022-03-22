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Обстрел очереди людей под магазином в Северодонецке: 1 человек погиб, более 10 ранены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

В результате утреннего обстрела очереди людей под магазином в Северодонецке 1 человек погиб, более 10 госпитализированы.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Пришли за едой - оказалось на смерть. Один погибший, 10 раненых. Орки попали в людей возле магазина. Утром оккупанты обстреляли в Северодонецке очередь людей в продуктовый магазин", - напомнил он.

По словам Гайдая, один человек погиб на месте, более 10 человек с разными степенями тяжести ранений находятся сейчас в больнице.

"Из-за обстрелов город остался вообще без коммуникаций, есть и другие разрушения зданий. Информация по виду оружия и другие детали до сих пор уточняются. Просим не заниматься распространением дезинформации!", - добавил Гайдай.

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Автор: Анастасія Потіха
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22.03.2022 17:08 Ответить
Немає слів
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22.03.2022 17:13 Ответить
Сіверськодонецьк...
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22.03.2022 18:25 Ответить
Орки урізноманітнюють свою тактику - почали обстрілювати черги мирних під магазинами. Нашим теж треба щось придумати, щоб не скупчуватись в небезпечних місцях.
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22.03.2022 19:02 Ответить
 
 