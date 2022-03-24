РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4917 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
14 033 43
Польша (7483) военные преступления (1157)

Сейм Польши признал Путина военным преступником

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сейм

Сейм Польши признал президента РФ Владимира Путина военным преступником и осудил действия российской армии на территории Украины. Речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечества и акте геноцида.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.

"Сейм Республики Польша решительно осуждает акты длительного насилия, военные преступления, преступления против человечества, акты геноцида, системные нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, совершенные на территории суверенной Украины вооруженными силами российской федерации вместе с союзниками с приказом военных командующих" , – говорится в резолюции.

Также читайте: Зеленский рассказал парламенту Франции о терроре войск РФ: Насилуют женщин. Расстреливают беженцев. Европа 80 лет не видела того, что Россия делает сейчас в Украине

Сейм Польши также призвал все страны, поддерживающие территориальную целостность Украины, поддержать инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном суде и международном уголовном суде, чтобы привлечь к ответственности Путина, членов Совбеза России и командующих вооруженными силами РФ за совершение этих преступлений.

"Общедоступные доказательства этих преступлений доказывают признание Владимира Путина Сеймом Республики Польша и международным сообществом военным преступником", - говорится в постановлении.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+37
Тоже правильно. Этих понять сложно... Мне просто интересно, когда нибудь в роисии жили хорошо? со всеми этими землями и природными богатствами. Принёс им Крым, Абхазия, Донбас и т.д. , что то хорошее в их жизни, кроме сознания, что мы им всем показали... Нахрена им всё это??? Весь мир воспринимает их как террористов и что особенно радует, что в мире уже поняли, что не только власть, а весь народ требует крови!! Всё у них есть, а живут в говне, требуют новых земель не переварив то что имеют. Не понимаю... Извини, просто спутанные мысли вслух.
показать весь комментарий
24.03.2022 03:38
+34
єрунда !
повна єрунда !

оголосять по радіо 7 травня "Путін всєх побєдил !"
і понесуть 9 травня дідів у фомі букви Zю на палках

а ще візьмуть фанерний Хрещатик
показать весь комментарий
24.03.2022 03:22
+20
Казахстан прогадал, потому что не послушался Азербайджана НАША АНАЛИТИКА
Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:27

Влияние войны в Украине на глобальную экономику сказывается с первых же дней российского вторжения. Но, как и предупреждали международные эксперты, от навязанной Россией войны больше всех пострадают ее ближайшие партнеры - страны СНГ.

Хотя, даже несмотря на точность этих прогнозов, мало кто мог предугадать реальные масштабы экономических ударов, которые обрушились на государства, входящие в Содружество Независимых Государств.

И если в начале казалось, что таким нефтегазодобывающим странам, как Казахстан, Азербайджан и Туркменистан, сравнительно легко удастся пережить глобальный экономический кризис, спровоцированный войной в Украине, то сегодня уже очевидно, насколько иллюзорными были эти прогнозы.


как и предупреждали международные эксперты, от навязанной Россией войны больше всех пострадают страны СНГ

После решения коллективного Запада наложить эмбарго и ввести ряд других ограничений на экспорт российских углеводородов стало ясно, что наиболее ощутимо пострадает Казахстан, углеводородный экспорт которого крепко привязан к российской системе переработки и логистике. Не случайно нынешняя приостановка экспорта казахстанского газа по Черному морю (официальное объяснение Москвы - «неблагоприятные погодные условия») никого не удивила.

Оставим специалистам по международному праву разбираться, почему Казахстан стал жертвой санкций Евросоюза, наложенных на экспорт только российского и никакого другого газа. Отметим лишь, что на этом малоприятном для Астаны фоне приходится вновь говорить о стратегической важности диверсификации экспортных маршрутов, в которой, в отличие от Казахстана, преуспел Азербайджан.

Как известно, казахи долгие годы использовали для экспорта своей нефти маршрут КТК («Каспийский транспортный консорциум»). По нему «черное золото» Казахстана поступало в порт Новороссийск, а оттуда танкерами через Черное море, доставлялось европейским потребителям.

В свою очередь, Азербайджан благодаря стратегической прозорливости Гейдара Алиева сумел избежать эту форму зависимости от России. Имея возможность беспрепятственно переправлять свою нефть через тот же Новороссийск, Азербайджан вначале проложил другой маршрут - до грузинского порта Супса, а спустя еще несколько лет получил в пользование основной экспортный маршрут для своей нефти - трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан (ВТС).


Азербайджан благодаря стратегической прозорливости Гейдара Алиева сумел избежать форму зависимости от России

Конечно, все это стоило очень больших трудов и весьма значительных расходов. Однако Баку пошел на это и, как говорится, не прогадал. Сегодня Азербайджан может экспортировать свою нефть тремя направлениями - на Север через Россию, на Запад через Грузию и непосредственно в Турцию по трубопроводу ВТС. Из них наиболее проблемный и малоиспользуемый - это северный маршрут, через Новороссийский терминал. И дело не столько в сложных погодных условиях в этой части акватории Черно моря, сколько в многочисленных препонах, которые Москва постоянно чинит Азербайджану.

Официальный Баку, чтобы окончательно не испортить отношений с Россией, экспортирует через Новороссийск минимальные объемы нефти - порядка 200-250 тысяч тонн в год. Основной поток «черного золота» идет в турецкий Джейхан на побережье Средиземного моря. Здесь удобный порт, почти идеальные погодные условия, все возможности для швартовки крупнотоннажных танкеров и, главное, никакого политического давления, поскольку все спорные моменты участники проекта ВТС в лице Азербайджана, Грузии и Турции уже давно урегулировали.

Все это время Казахстан покорно следовал изначально навязанным маршрутом через Новороссийск. За 30 лет независимости Казахстан был неизменно искренен в отношениях с Россией и, как правило, учитывал интересы Москвы, порой даже в ущерб собственным.

Правда, был момент, когда Астана попыталась начать прокачку нефти по ВТС. Однако стороны по непонятным причинам (официально говорилось, что не сошлись в цене, но это только версия) так и не договорились. Не исключено, что решающую роль сыграла «настоятельная просьба» Москвы.

Та же участь постигла и казахстанский газ, по запасам которого он занимает 22-е место в мире и третье - в СНГ вслед за Россией и Туркменистаном. Основной рынок сбыта казахстанского газа - Китай. После запуска магистрального газопровода в Поднебесную его экспорт увеличился за последние четыре года почти в пять раз - с 1,5 миллиарда кубометров в 2017 году до 7,3 млрд кубометров - в 2021-м. В перспективе же Казахстан может увеличить экспорт в КНР до 10 миллиардов кубометров.


казахи долгие годы использовали для экспорта своей нефти маршрут КТК («Каспийский транспортный консорциум»). По нему «черное золото» Казахстана поступало в порт Новороссийск, а оттуда танкерами через Черное море, доставлялось европейским потребителям

В то же время важно учитывать, что основные объемы добываемого в Казахстане газа приходятся на совместную казахстанско-российскую компанию, которая также продала в прошлом году в Россию более трех миллиардов кубометров. Скупаемый по дешевке казахстанский газ Москва втридорога продавала потом в Европу. Теперь же, после санкционных ограничений, эти три миллиарда кубометров никому не нужны - Москве бы свой газ суметь продать!

Аналогичная история приключилась ранее и с туркменским газом. Россия покупала его у Ашхабада по 40 долларов за 1 000 кубометров, после чего перепродавала его в Европу в два-три раза дороже. Когда же Туркменистан поднял ценовой вопрос и заговорил о проблемах транзита через Россию, «неожиданно» произошла крупная авария на магистральном газопроводе, и туркменское «голубое топливо» оказалось заблокированным.

В такую же игру втянут сегодня и Казахстан. Остается только не без искреннего сожаления вспоминать, что Баку предлагал в свое время Казахстану экспортировать углеводороды по отлаженной и современной инфраструктуре Азербайджана. Безусловно, это принесло бы Азербайджану ощутимые дивиденды, но Казахстан в любом случае выиграл бы от этой кооперации несравненно больше. Не говоря уже о том, что смог бы раз и навсегда диверсифицировать экспортные маршруты для своих углеводородов.

Однако в Астане решили в очередной раз продемонстрировать лояльность Москве, а потому от предложения Баку отказались.

Похоже, реальную цену своей стратегической ошибки Астане еще только предстоит узнать…
показать весь комментарий
24.03.2022 03:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Война в Украине, как это ни печально, продолжится с нарастающим ожесточением еще минимум месяц-полтора, - Расим Мусабеков

«Развязавший ее президент Путин понимает, что без достижения результатов, которые можно выдать за «победу», никакие пропагандистские ухищрения не спасут его власть а, возможно, свободу и даже жизнь», - считает азербайджанский депутат.
показать весь комментарий
24.03.2022 03:09 Ответить
єрунда !
повна єрунда !

оголосять по радіо 7 травня "Путін всєх побєдил !"
і понесуть 9 травня дідів у фомі букви Zю на палках

а ще візьмуть фанерний Хрещатик
показать весь комментарий
24.03.2022 03:22 Ответить
Тоже правильно. Этих понять сложно... Мне просто интересно, когда нибудь в роисии жили хорошо? со всеми этими землями и природными богатствами. Принёс им Крым, Абхазия, Донбас и т.д. , что то хорошее в их жизни, кроме сознания, что мы им всем показали... Нахрена им всё это??? Весь мир воспринимает их как террористов и что особенно радует, что в мире уже поняли, что не только власть, а весь народ требует крови!! Всё у них есть, а живут в говне, требуют новых земель не переварив то что имеют. Не понимаю... Извини, просто спутанные мысли вслух.
показать весь комментарий
24.03.2022 03:38 Ответить
все вірно !
рашка - остання класична територіальна імперія, типова для минулого, прочинаючи з фараонів та «царя вселенной» Ашшурбанапала. Метою цих імперій було захопити країни та підкорити народи, асимілювавши їх.

******* імперії - США та Китай діють мьякою силою - фінансами та культурою. Їх мета - зростання світового впливу включно через добробут своїх громадян/підданих.
Наприклад, мета Китаю - 500 міліонів заможних (щоправда залишиться ще міліард злиденних, але то таке !)

отож рашка стане всього лише слабким сателітом Піднебесної і не більше того
показать весь комментарий
24.03.2022 03:57 Ответить
рашка - остання класична територіальна імперія
______________________________________________________________________________

Агонизирующая рашка на данный момент не столько "территориальная империя", как империя фашистская. Думаю так, потому что не был соблюден основной принцип территориальной империи - метрополия должна жить лучше колоний. А по факту русаки только облизывались, завистливо глядя на Закавказье, Прибалтику, Украину...
Так получилось, что 100 лет назад зародились две фашистские империи, Германская и Советская. Возникли, окрепли и вцепились в глотку друг другу. Германия, как сторона проигравшая, от своего фашизма излечилась, а СССР-россия с ним и осталась. По принципу - победителя не судят.
Но то, что не смогли сделать внешнии силы, сделало время - прогнившая изнутри россия умирает. Это уже предсмертные судороги недо-империи.
показать весь комментарий
24.03.2022 05:32 Ответить
soxranite eti mysli dlia buduščix učebnikov istoriji. Superrrr.
показать весь комментарий
24.03.2022 13:47 Ответить
Амбіції, так, імперські але згадаєш про 1,5% світового ВВП і "упс" - мухосранськ.
показать весь комментарий
24.03.2022 06:02 Ответить
З підслуханої розмови фашика з жОнкою - він взахлеб розказував їй як гарно і заможньо живуть в Україні. Вона все допитувалась чі тут будинки чі квартири, не було зрозуміло з якого куточка України від дзвонив, сказано було що невеличке містечко . Розхвалював що на такі ремонти як тут йому за все життя не заробити ще й діти за кредити будуть розраховуватись. А одяг який (самка гне що їм же Амеріка все гоніт) не ширпотреб якийсь . Цей жлоб вперше круті кросівки взув тут. І це , воно уточнило, при тому що видно що в сім"ях і по двое, трое а той четверо дітей. А він з двома в повній опі. От так
показать весь комментарий
24.03.2022 06:14 Ответить
Пару месяцев назад по росс-ТВ показывали сюжет о погибшем "Герое ДНР" Арсении Павлове, аkа "Моторыло".
Как он из своего Ростова приехал "защищать Донецк" где "мужественно погиб". Ну, каждому известно, что Ростов все же не его. В Ростове он жил на съемной квартире и работал на автомойке. Сам он родом он из Коми.
А потом показали и его дом в Коми, родовое гнездо, так сказать, "дворян Павловых".
Какой-то, то ли дом, то ли изба, большая комната и кажется, что единственная. Посреди комнаты печь, рядом с ней навалены дрова, стены практически черные, только кое где проглядывают белые пятна.
А за большим столом сидят они, "родственники героя, скорбящая семья Павловых". Человек где-то 7-8, включая детей.
И вот это реально был удар!
Ни одного нормального лица. Ни одного!
Все с признаками вырождения, все с какой-то патологией, все со следами тяжелого алкоголизма. Не люди. Орки.
Ну, Моторыло не зря оттуда уехал. Отжал у кого-то шикарную квартиру в центре Донецка и перед тем как провалиться в ад хотя бы года 3 пожил так, как живут люди, а не животные.
показать весь комментарий
24.03.2022 07:31 Ответить
Я пам"ятаю ,десь в 14 році,була публікація з фото - розвалюха і внучечок бобці лагодив кришу - скотчем шифер заклеїв! Бабуня дуууже хизувалась. Во оно как!
показать весь комментарий
24.03.2022 08:25 Ответить
Вся суть рабссиян полностью отражается в сказке "Емеля-дурачок". Учитывая что на дворе 21 век добавили в этот образ качества Бармалея. Опасны для всего мира, лечению не поддаются, подлежат скорейшему уничтожению.
показать весь комментарий
24.03.2022 06:52 Ответить
Так нема, кому нести. Усі "елітні" та їхня техніка анало-говнет валяються під Києвом, Харковим і Маріком.
показать весь комментарий
24.03.2022 07:34 Ответить
Пуйло встановило своїм оркам термін для здобуття перемоги - 7 травня, щоб 9 травня уже точно парад провести. А до цього кине в Україну всі свої резерви, все що в загашнику має. І так, війна стане ще жорсткішою і кривавішою, тому що Пуйло "за ценой не постоит". Не хочу нічого страшного і дурного припускати, щоби лиха не накликати.
показать весь комментарий
24.03.2022 03:28 Ответить
нажаль, так і буде!

а поскільки він вже одержав облизня з бліцкрігом та Києвом, то вони придумають для піпла наступню фішечку пабєди:

повернення в рідну говень "Новороссії" - тобто,
офіційне включення в склад рашки Луганди та захопленої Таврії
показать весь комментарий
24.03.2022 03:39 Ответить
Раскусив этот план, США и НАТО подкинули еще несколько козырей в рукава Украины.
показать весь комментарий
24.03.2022 03:46 Ответить
Захід буде постійно потрохи підкладати козирі щоб ми повільно вимотали військовий потенциал рашки та перемогли, хоча, це, схоже аж ніяк не входило в плани США

показать весь комментарий
24.03.2022 04:01 Ответить
А никто не мог предположить, шо вы не только выстоите, но и начнете выпиливать ванек в промышленных масштабах. Недооценили Украинскую Нацию. Я, если честно, не могу себе представить подобного сопротивления нигде больше в Европе, кроме Польши. Ну, разумеется, страны Балтии, но у них ресурс слабоват.
показать весь комментарий
24.03.2022 04:57 Ответить
vot ja i govoriu užo kotoryj raz, čto pridetsia stojatj vmeste s Polšoju, - inače nikak.
Kak vo vremena Liublinskoj uniji.
показать весь комментарий
24.03.2022 13:51 Ответить
A Ukraina udivila sytyj pragmatičnyj zapadnyj svit (xotia ja ne na minutku ne somnevalsia v pobede).
Uch kak besilo v pervye dni voiny, kogda vsiakie tam sienen da bibisi treščali pro 3-4 dnia...
показать весь комментарий
24.03.2022 13:54 Ответить
Куйла і росію уже нічого не врятує.
показать весь комментарий
24.03.2022 03:36 Ответить
ТАК А ЩО ВРУ? НА КАРАНТИНІ ІЗ-ЗА "СПОЛОХУ КОВІДУ-19"?
показать весь комментарий
24.03.2022 07:46 Ответить
Казахстан прогадал, потому что не послушался Азербайджана НАША АНАЛИТИКА
Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:27

Влияние войны в Украине на глобальную экономику сказывается с первых же дней российского вторжения. Но, как и предупреждали международные эксперты, от навязанной Россией войны больше всех пострадают ее ближайшие партнеры - страны СНГ.

Хотя, даже несмотря на точность этих прогнозов, мало кто мог предугадать реальные масштабы экономических ударов, которые обрушились на государства, входящие в Содружество Независимых Государств.

И если в начале казалось, что таким нефтегазодобывающим странам, как Казахстан, Азербайджан и Туркменистан, сравнительно легко удастся пережить глобальный экономический кризис, спровоцированный войной в Украине, то сегодня уже очевидно, насколько иллюзорными были эти прогнозы.


как и предупреждали международные эксперты, от навязанной Россией войны больше всех пострадают страны СНГ

После решения коллективного Запада наложить эмбарго и ввести ряд других ограничений на экспорт российских углеводородов стало ясно, что наиболее ощутимо пострадает Казахстан, углеводородный экспорт которого крепко привязан к российской системе переработки и логистике. Не случайно нынешняя приостановка экспорта казахстанского газа по Черному морю (официальное объяснение Москвы - «неблагоприятные погодные условия») никого не удивила.

Оставим специалистам по международному праву разбираться, почему Казахстан стал жертвой санкций Евросоюза, наложенных на экспорт только российского и никакого другого газа. Отметим лишь, что на этом малоприятном для Астаны фоне приходится вновь говорить о стратегической важности диверсификации экспортных маршрутов, в которой, в отличие от Казахстана, преуспел Азербайджан.

Как известно, казахи долгие годы использовали для экспорта своей нефти маршрут КТК («Каспийский транспортный консорциум»). По нему «черное золото» Казахстана поступало в порт Новороссийск, а оттуда танкерами через Черное море, доставлялось европейским потребителям.

В свою очередь, Азербайджан благодаря стратегической прозорливости Гейдара Алиева сумел избежать эту форму зависимости от России. Имея возможность беспрепятственно переправлять свою нефть через тот же Новороссийск, Азербайджан вначале проложил другой маршрут - до грузинского порта Супса, а спустя еще несколько лет получил в пользование основной экспортный маршрут для своей нефти - трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан (ВТС).


Азербайджан благодаря стратегической прозорливости Гейдара Алиева сумел избежать форму зависимости от России

Конечно, все это стоило очень больших трудов и весьма значительных расходов. Однако Баку пошел на это и, как говорится, не прогадал. Сегодня Азербайджан может экспортировать свою нефть тремя направлениями - на Север через Россию, на Запад через Грузию и непосредственно в Турцию по трубопроводу ВТС. Из них наиболее проблемный и малоиспользуемый - это северный маршрут, через Новороссийский терминал. И дело не столько в сложных погодных условиях в этой части акватории Черно моря, сколько в многочисленных препонах, которые Москва постоянно чинит Азербайджану.

Официальный Баку, чтобы окончательно не испортить отношений с Россией, экспортирует через Новороссийск минимальные объемы нефти - порядка 200-250 тысяч тонн в год. Основной поток «черного золота» идет в турецкий Джейхан на побережье Средиземного моря. Здесь удобный порт, почти идеальные погодные условия, все возможности для швартовки крупнотоннажных танкеров и, главное, никакого политического давления, поскольку все спорные моменты участники проекта ВТС в лице Азербайджана, Грузии и Турции уже давно урегулировали.

Все это время Казахстан покорно следовал изначально навязанным маршрутом через Новороссийск. За 30 лет независимости Казахстан был неизменно искренен в отношениях с Россией и, как правило, учитывал интересы Москвы, порой даже в ущерб собственным.

Правда, был момент, когда Астана попыталась начать прокачку нефти по ВТС. Однако стороны по непонятным причинам (официально говорилось, что не сошлись в цене, но это только версия) так и не договорились. Не исключено, что решающую роль сыграла «настоятельная просьба» Москвы.

Та же участь постигла и казахстанский газ, по запасам которого он занимает 22-е место в мире и третье - в СНГ вслед за Россией и Туркменистаном. Основной рынок сбыта казахстанского газа - Китай. После запуска магистрального газопровода в Поднебесную его экспорт увеличился за последние четыре года почти в пять раз - с 1,5 миллиарда кубометров в 2017 году до 7,3 млрд кубометров - в 2021-м. В перспективе же Казахстан может увеличить экспорт в КНР до 10 миллиардов кубометров.


казахи долгие годы использовали для экспорта своей нефти маршрут КТК («Каспийский транспортный консорциум»). По нему «черное золото» Казахстана поступало в порт Новороссийск, а оттуда танкерами через Черное море, доставлялось европейским потребителям

В то же время важно учитывать, что основные объемы добываемого в Казахстане газа приходятся на совместную казахстанско-российскую компанию, которая также продала в прошлом году в Россию более трех миллиардов кубометров. Скупаемый по дешевке казахстанский газ Москва втридорога продавала потом в Европу. Теперь же, после санкционных ограничений, эти три миллиарда кубометров никому не нужны - Москве бы свой газ суметь продать!

Аналогичная история приключилась ранее и с туркменским газом. Россия покупала его у Ашхабада по 40 долларов за 1 000 кубометров, после чего перепродавала его в Европу в два-три раза дороже. Когда же Туркменистан поднял ценовой вопрос и заговорил о проблемах транзита через Россию, «неожиданно» произошла крупная авария на магистральном газопроводе, и туркменское «голубое топливо» оказалось заблокированным.

В такую же игру втянут сегодня и Казахстан. Остается только не без искреннего сожаления вспоминать, что Баку предлагал в свое время Казахстану экспортировать углеводороды по отлаженной и современной инфраструктуре Азербайджана. Безусловно, это принесло бы Азербайджану ощутимые дивиденды, но Казахстан в любом случае выиграл бы от этой кооперации несравненно больше. Не говоря уже о том, что смог бы раз и навсегда диверсифицировать экспортные маршруты для своих углеводородов.

Однако в Астане решили в очередной раз продемонстрировать лояльность Москве, а потому от предложения Баку отказались.

Похоже, реальную цену своей стратегической ошибки Астане еще только предстоит узнать…
показать весь комментарий
24.03.2022 03:18 Ответить
увы, Казахстан в орбите Поднебесной..
показать весь комментарий
24.03.2022 03:24 Ответить
или турков
показать весь комментарий
24.03.2022 06:10 Ответить
Это ответ Польши на все угрозы ***** и его холопов. Bravo! Bravissimo!
показать весь комментарий
24.03.2022 03:43 Ответить
А я думав, що Воркута так завжди виглядала 😀😀😀
показать весь комментарий
24.03.2022 07:31 Ответить
так виглядае кожне місто мордору
показать весь комментарий
24.03.2022 09:28 Ответить
Як каже Стерненко "наша русофобія ще недостатня!" - потрібно всім світом визнати відповідальність всього кацапського народу за пасивну та активну підтримку ***** і необхідність депортації втікачів-засранців з усіх країн назад на "історічєскую родіну". І не приймати їх! Нехай вигрібають наслідки того що самі створили і доживають в тому лайні на яке прирекли решту пограбованого ними населення. От так просто - втік з **********? Значить винний...
показать весь комментарий
24.03.2022 03:54 Ответить
Це просто нищівний ляпас по писку нашій жалюгідній владі, котра за місяць війни з Росією та враховуючи неприхований геноцид українського народу, так і не спромоглась прийняти подібної постанови.
А от закон про запобігання антисемітизму прийняти чомусь не забули.
Виникає резонне питання: слуги якого народу при владі в нашій країні?
показать весь комментарий
24.03.2022 04:03 Ответить
370 рабиновичей в Раде . Но к сожалению, если и есть нормальный украинец у власти, то народу эти они хорошо вбивают в голову про как заработал на крови. и это каленым железом не выжечь
показать весь комментарий
24.03.2022 04:54 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 04:21 Ответить
ще більш прикро коли філатов, тиловік гівняний, фейсбучний "генерал" дозволяє собі хамити і хамити ще й ц Тарасу Чмуту. а буде потім цей філатов вилупатися так, ніби це він воював і мало не сам всіх рятував.
показать весь комментарий
24.03.2022 08:03 Ответить
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/voyna-vsego-mira-protiv-rf-kto-i-kak-pomogaet-ukraine-v-borbe-s-agressorom-1606879.html
показать весь комментарий
24.03.2022 04:57 Ответить
треба з оркостаном по всьому кордоні з ними зробити суцільне мінне поле...вважаю вони і дальше після війни лізти будуть
показать весь комментарий
24.03.2022 06:12 Ответить
Потрібно всіх, у кого паспорт з куркою видворити за поребрік і заборонити москалям взагалі перетинати кордон з Україної , навіть транзитом, щоб ними тут не смерділо. Достатньо їх смердючих тушок на наших полях.
показать весь комментарий
24.03.2022 07:47 Ответить
Неоковирне речення-цитата-переклад ніби з Постанови Сейму "Загальнодоступні докази цих злочинів доводять визнання Володимира Путіна Сеймом Республіки Польща і міжнародним співтовариством військовим злочинцем" вкотре доводить, що механічний переклад (в т.ч. з допомогою google-translate) не може, не має права застосовуватись журналістами. Очевидно, що поляки хотіли сказати щось на зразок "Загальнодоступні докази злочинів підтверджують справедливість визнання Володимира Путіна військовим злочинцем як Сеймом Республіки Польща так і міжнародним співтовариством"
показать весь комментарий
24.03.2022 08:17 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 08:45 Ответить
Панове, виникло закономірне питання. Я не знайшов. Чи визнала офіційно наша Верховна Рада ***** військовим злочинцем а росію як державу терориста?
показать весь комментарий
24.03.2022 09:33 Ответить
Що там ВР, буде приєднуватися, чи будуть чекати команди з Банкової?
показать весь комментарий
24.03.2022 10:58 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 11:53 Ответить
 
 