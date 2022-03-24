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Бердянск (401) ВМФ РФ (169) война (46847) уничтожение (3845)

Результат успешной атаки на вражеские корабли в порту Бердянска. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована новая видеозапись, на которой четко зафиксированы результаты успешной атаки на российские корабли в порту захваченного Бердянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксировано уничтожение одного из российских кораблей и поражение еще двух. На записи видно, что из порта пытаются выйти два судна, на которых заметны пожары.

Также смотрите: Несмотря на ежеминутную опасность, медицинские работники готовы помогать другим и спасать жизнь, - Минздрав. ФОТО

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Напомним, что сегодня, 24 марта, во временно оккупированном Бердянске местные жители сообщили о пожаре в порту. Допускалось, что оккупанты подожгли нефтебазу. Впоследствии оказалось, пылал русский корабль.

"В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Орск" черноморского флота оккупантов", - сообщили в пресс-службе военно-морских сил.
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Топ комментарии
+65
привет еноту )))))

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24.03.2022 14:53
+55
Порт города Бердянск ждет в гости все корабли черноморского флота для проведения работ по демилилитаризации
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24.03.2022 15:02
+44
Гори гори ясно!
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24.03.2022 14:49
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створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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24.03.2022 14:49 Ответить
Гори гори ясно!
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24.03.2022 14:49 Ответить
Дні один-одного змінюють, наче з набоями короби,
І цитаделі-міста запалюють пекло мостів і трас.
А навкруги скрізь щілини лізуть тавровані в лоб раби,
Щоби звільнити від волі доволі упертих нас.
Мріяли - квіти, привіти, діти несуть хліб-сіль,
А батальйони кинувши зброю чекають на милість ниць.
А вийшло, що кожна молекула простору має конкретну ціль,
І кожен черпає сили з тисяч бездонних криниць.
Що там у наступі? Кома? Втома, пауза, або смерть?
Як тобі, у розкислому полі чекати, коли полягти?
А ми повертаємо жорна, що з хрускотом змелють тебе на дерть,
Крутимо м'ясорубку, в яку тебе сунуть чорти.
Жалості просиш? Сумуєш? Кажеш, "мамо, хочу назад"?
Що ж ти цю жалість гуслями танків різав, немов ножем?
Жалість загинула, разом із дітьми, у домі, що знищив Град.
Ти тепер, курво, пекла не бійся. Бо у пеклі ти вже.
Виходу в тебе немає, бо тебе вже кинули на самоті,
Хоч віддають ще команди, і кажуть - служи, тваринко, служи!
Все закінчиться ганьбою повернення на брудному щиті.
Або у тихому рві при дорозі. Біжи, якщо встигнеш . Біжи…

Гліб Бабич
https://www.youtube.com/watch?v=u75d2um_2qg&t=110s
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24.03.2022 15:01 Ответить
Порт города Бердянск ждет в гости все корабли черноморского флота для проведения работ по демилилитаризации
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24.03.2022 15:02 Ответить
Чернобаевка- Бердянск
9 - 1
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24.03.2022 15:26 Ответить
Как правильно и кратко вы смогли реализовать мысли большинства)))
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24.03.2022 16:02 Ответить
И деруссификации
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24.03.2022 22:37 Ответить
Бальзам на душу.
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24.03.2022 15:05 Ответить
як радіо Байрактар (етер) https://play.tavr.media/radiobayraktar/
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24.03.2022 17:08 Ответить
Смажений кацапчік,. булка з майонезом...
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24.03.2022 14:50 Ответить
Кадинрівці , буряти засмажим біля хати
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24.03.2022 15:24 Ответить
Услада для глаз!
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24.03.2022 14:51 Ответить
А чим влупили?
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24.03.2022 14:51 Ответить
За не підтвердженими даними - Точка-У
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24.03.2022 14:52 Ответить
Не уверен , был ещё один прилёт на аэродроме по складам , по звуку слабее точки , чуть больше километра от дома .
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24.03.2022 16:03 Ответить
Та з рогатки, напевно...
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24.03.2022 14:53 Ответить
На рщссии скажут - на айсберг напоролся...
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24.03.2022 14:59 Ответить
россии
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24.03.2022 15:00 Ответить
Єто все фейк, єто в сіріі , так єто же ваш
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24.03.2022 15:25 Ответить
Ковид19. Кислородные концентраторы протирали промасленными тряпками
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24.03.2022 16:44 Ответить
Вот этим...
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24.03.2022 16:26 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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24.03.2022 14:51 Ответить
От на це любо дивитись
Шкода що інші змогли втекти, таки весла допомогли
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24.03.2022 14:52 Ответить
Ніщо так не зачаровує, як палаюча кацапська лоханка 😉😉😉
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24.03.2022 14:52 Ответить
таке собі.. зрадників вішають
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24.03.2022 14:52 Ответить
"Орськ" згорів, "Саратов" підбитий, "Куніков" тікає підсмалений
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24.03.2022 14:53 Ответить
вбив-вбив-ранив
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24.03.2022 15:13 Ответить
Один притопили на глубине 5 метров, чтобы не сдетонировал боекомплект.
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24.03.2022 14:53 Ответить
Если притопили то это на долго, быстро его не восстановить
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24.03.2022 15:01 Ответить
это корыто 70х годов ему уже 50 годков всё ему тырзда
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24.03.2022 16:07 Ответить
Тоже такое читал у кацапов. Но по этому видео видно, что ему п#да !
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24.03.2022 16:25 Ответить
привет еноту )))))

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24.03.2022 14:53 Ответить

Все правильно! Єнот діє на суходолі, а Дельфін - у воді.
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24.03.2022 15:10 Ответить
Треба черепашку, щоб всюди діяв ))
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24.03.2022 15:52 Ответить
Хоча у нас гуси є, ті і на землі, і на воді, і в повітрі діють ))))))))))
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24.03.2022 15:53 Ответить
рідкісні кадри нападу бандерівських гусей на руцьких ))) (відео)

https://t.me/telegraf_com_ua/11414
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24.03.2022 15:58 Ответить
Тілько має бути не дельфін, а азовський бичок))
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24.03.2022 15:54 Ответить
та шо ж Ви капризні такі))))

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24.03.2022 16:00 Ответить
Це Оскар!
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24.03.2022 14:54 Ответить
Вот и как теперь определить, скольких орков за день отправили на тот свет? Кто знает, сколько человек экипаж на этом корыте?
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24.03.2022 14:56 Ответить
Штатний екіпаж - 55 людей.
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24.03.2022 14:58 Ответить
Нах нам ИХ екипажи. Потом посчитаем. Плавсредство штука дорогая. ОЧЕНЬ. Респект арте (или диверсантам).
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24.03.2022 15:17 Ответить
мойша ти знаєш кто потопил титаник?
-евреи! боцман. лоцман, штурман-а особено-айсберг!
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24.03.2022 14:57 Ответить
Чорнобаївка передає флешмоб Бердянську!
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24.03.2022 14:58 Ответить
Ну що сказати - слова матеріальні!
Треба відомий лозунг про корабль доповнити новим про кацапстан.
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24.03.2022 14:58 Ответить
https://t.me/Nasobin

Хроники Грядущего, [24.03.2022 14:19]

Расклад по переговорам:

Вариантов всего три:

1/ Переговоры не приводят к соглашению.

2/ Переговоры приводят с соглашению, и для этого требуется пойти на компромисс

3/ Переговоры приводят к бескомпромиссной победе Украины.

Если произойдет

Вариант 1:

Зачем тогда Украине Абрамович и его сохраненные наворованные миллиарды? Война идет, Украина истекает кровью, а кацапский жид на этом богатеет.

Вариант 2:

Любые компромиссы на переговорах со стороны Украины будут оценены как "зрада" и гешефт со стороны украинской власти. Тем более что в "переговорах" участвует одиозный жид Абрамович.

Вариант 3:

Переговоры приводят к бескомпроимссной победе Украины.

Но причем здесь Абрамович тогда? )) За что ему платить?

Напомню, что мы рассмотрели все варианты. Других вариантов нет.

Вывод: Оффис Зеленского не способен просчитать ситуацию даже на два шага вперед, и потому переговоры Зеленскому доверять нельзя. Никаких "один на один с Путиным". Не потому что "зрада", а хотя бы потому что чел не соображает что делает.

Снимать санкции (не вводить санкции) авансом жидку Абрамовичу - это запредельная финансово/коммерческо/торговая неграмотность. Ну кто же платит вперед в таких случаях, Зеленский?

ПЦ, просто.
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24.03.2022 14:59 Ответить
Ще про Абрамовича можут сказати, що війна іде тому, що хтось на ній заробляє
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24.03.2022 23:26 Ответить
Око Саурона незадоволено роботою Оркська спалило його.
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24.03.2022 15:00 Ответить
Надеюсь, это наши, и что еще есть в запасе подарки для остальных кацапских лоханок. Но видео попадания ракет нет, поэтому могли и сами орки уронить какой нибудь снаряд при разгрузке...
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24.03.2022 15:01 Ответить
Там погреба маленкие. Єто ж ДК. Явно пожар ГСМ и аппаратуры. От Точки вполне может быть. Раньше считалось что РСЗО и тактические ракеты с касетной головой не ЕФФЕКТИВНЫ против кораблей-не могут ПОТОПИТЬ. Но Кетайсы попробывали на учениях, мы наверное проанализировали, и перед войной было отработано удары по надводным целям из РСЗО. И РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИЦО))))) Они нах выгорят все(которые поражены) и превращаються в металолом. СЛАВА ВСУ!!!!!
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24.03.2022 15:24 Ответить
снаряд не сработает,даже если вкручен детонатор,авиационная бомба тоже.
Единственный вариант-минометная мина ,если был вкрученный детонатор и то не факт
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24.03.2022 15:27 Ответить
Символічно, що орки плавали на "орске" )
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24.03.2022 15:04 Ответить
Оркск
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24.03.2022 16:50 Ответить
Что то вспомнил мариупольца моряка чифофисера с нашего сайта. Ник Шевченко. Выехал ли он на своем мотике вместе с котами с Марика или нет. В любом случае, здоровья ему.
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24.03.2022 15:06 Ответить
Тоже сегодня вспомнил про него...
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24.03.2022 16:15 Ответить
Черговий руский корабль пішов нах*й.
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24.03.2022 15:07 Ответить
интересно как сейчас запоет пропагандон с телеканала звезда, который несколько дней назад хвастался сюжетом из Бердянска, а за спиной у него как раз разгружали бтр с этого корабля. Хороший наводчик из него получился. ) Сейчас, наверное, его будут искать как шойгу. )
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24.03.2022 15:08 Ответить
Его там нет. Его там не было. Вы все вретееееее, это были украинские корабли
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24.03.2022 15:13 Ответить
Мне больше интересно - сколько было на борту. И конечно интересно - как достали, но на этот вопрос отвечать не надо.
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24.03.2022 15:14 Ответить
многие ватаны пишут, что он еще 21.03. там разгружаться начал. та даже если там уже было много чего и разгружено, то все равно хорошо, что потопили его. больше уже ничего он не подвезет оркам. )
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24.03.2022 15:20 Ответить
Кауапів вистачить. Попереду юнармія
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24.03.2022 15:26 Ответить
Доброго ранку, ми з Украины!!
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24.03.2022 15:12 Ответить
ОрКск разом з орками пішов на корм рибі.
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24.03.2022 15:13 Ответить
WOW!ВОТ ЭТО ГРАНДИОЗНАЯ работа!РЕСПЕКТ!Еще бы в Мелитополе новую «базу»разбить..
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24.03.2022 15:14 Ответить
цікаво ми байрактаром ******* чи ракетою, або ж хлопці партизани.
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24.03.2022 15:14 Ответить
Пока неоффициально: Точка.
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24.03.2022 15:19 Ответить
Майор, что там на Арбате, спирт Рояль уже начали продавать? На передок не суйся, угандошим, и своим передай.
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24.03.2022 15:28 Ответить
с казахского Орск значит русский - это город в Оренбургской области
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24.03.2022 15:15 Ответить
третья буква лишняя
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24.03.2022 16:57 Ответить
Орыстан - казахською мовою країна-агресор (раzzія).
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24.03.2022 20:59 Ответить
Молодцы ребята, красиво провернули операцию. Еще бы по Крымскому мосту долбануть.
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24.03.2022 15:18 Ответить
руССофобия какая то ,.. бу гага
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24.03.2022 15:23 Ответить
Развалинами Рейхстага русского военного корабля удовлетворён
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24.03.2022 15:24 Ответить
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24.03.2022 15:26 Ответить
Ничего святого у этого ВСУ! Судно 1971 года склейки, а они его сожгли!
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24.03.2022 15:28 Ответить
надеемся с экипажем (это добавит святости ВСУ ? )))))
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24.03.2022 15:31 Ответить
Мне одному показалось, что мысли одного з прикордонникiв имеют свойство материализоваться... Але, командующий ВСУ, срочно передайте тому чуваку, пусть пошлёт и русского военного ***** *****. Ну и все вместе: русское военное *****, иди *****!
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24.03.2022 15:35 Ответить
Як то наші туди дістали? не зовсім розумію але добре шо так сталося
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24.03.2022 15:37 Ответить
Пливди до кримського мосту, та трохи збилися з курсу.
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24.03.2022 15:42 Ответить
Я думаю что по нему долбанули только потому что он вез топливо. Наши сосредоточены на топливе, а остальное их меньше волнует. Топлива там погорело знатно.
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24.03.2022 15:37 Ответить
Факт в том, что больше в этом месте никто не разгузится. Ибо там это карыто обгоревшее будет мешать. Так что - очень удачненько.....
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24.03.2022 16:46 Ответить
Надеюсь что так. Но причина почему долбанули важна. Я еще в первые дни видел видео как мы ударили по крымскому мосту как раз по топливному вагону. Так что активные попытки лишить их топлива идут всю войну на юге. И это правильно. Без топлива все эти огромные пространства они попросту не могут контролировать. Это просто пехота.
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24.03.2022 16:48 Ответить
Главный бонус это то что их кораблики будут еще больше осторожны. Они уже из Одессы убежали, теперь их Бердянск будет не так сильно привлекать и десант на Одессу уже практически не реален из-за нехватки кораблей.
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24.03.2022 16:50 Ответить
+5
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24.03.2022 21:50 Ответить
Вои приплыли, орки на своём "Орске".
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24.03.2022 15:41 Ответить
на своём "ОРКске "будет правильнее
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24.03.2022 16:27 Ответить
Вместо шаланд которые мы 8 лет закупали и строили за кучу денег лучше бы противокорабельные ракеты покупали. За 8 лет войны ниодна шаланда так в бою ниразу и не поучаствовала, если не считать тех которые сдались просто так
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24.03.2022 15:56 Ответить
Так громи та нептуни проїб*ли , і грошей там потрібно було не так багато. Після війни треба добре розвбратись чому так і хто винен!
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24.03.2022 16:41 Ответить
Красіво палає, а от як щоб Нєптунами таких цілей було б уже десятки.
Тоніть кацапи на здоровля.
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24.03.2022 17:01 Ответить
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24.03.2022 17:17 Ответить
этапять 🤣
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24.03.2022 21:27 Ответить
Такі відео гріють душу кожного українця!
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24.03.2022 18:02 Ответить
Украина может потопить весь российский флот, кораблики вообще не в безопасности и вообще, как мишени плавают. тогда у русских на всем побережье Украины будут зажаты спиной к морю и им не куда отходить будет и мост еще Украина может уничтожить. И без флота они будут уничтожены, когда на них пойдут войска западных областей и центральной и плюс внутри там ждут Украину. И юг Украины будет отбит!
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24.03.2022 20:44 Ответить
Керченський міст бити сенсу немає. Так, рух на Крим є. Але буде рух з Криму, щоб бруд виїхав.
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24.03.2022 21:52 Ответить
 
 