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Результат успешной атаки на вражеские корабли в порту Бердянска. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована новая видеозапись, на которой четко зафиксированы результаты успешной атаки на российские корабли в порту захваченного Бердянска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксировано уничтожение одного из российских кораблей и поражение еще двух. На записи видно, что из порта пытаются выйти два судна, на которых заметны пожары.
Напомним, что сегодня, 24 марта, во временно оккупированном Бердянске местные жители сообщили о пожаре в порту. Допускалось, что оккупанты подожгли нефтебазу. Впоследствии оказалось, пылал русский корабль.
"В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Орск" черноморского флота оккупантов", - сообщили в пресс-службе военно-морских сил.
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+65 Вася Шевченко f77d76ba
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+44 Gannibal Barka
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Пожалуйста, подождите...
І цитаделі-міста запалюють пекло мостів і трас.
А навкруги скрізь щілини лізуть тавровані в лоб раби,
Щоби звільнити від волі доволі упертих нас.
Мріяли - квіти, привіти, діти несуть хліб-сіль,
А батальйони кинувши зброю чекають на милість ниць.
А вийшло, що кожна молекула простору має конкретну ціль,
І кожен черпає сили з тисяч бездонних криниць.
Що там у наступі? Кома? Втома, пауза, або смерть?
Як тобі, у розкислому полі чекати, коли полягти?
А ми повертаємо жорна, що з хрускотом змелють тебе на дерть,
Крутимо м'ясорубку, в яку тебе сунуть чорти.
Жалості просиш? Сумуєш? Кажеш, "мамо, хочу назад"?
Що ж ти цю жалість гуслями танків різав, немов ножем?
Жалість загинула, разом із дітьми, у домі, що знищив Град.
Ти тепер, курво, пекла не бійся. Бо у пеклі ти вже.
Виходу в тебе немає, бо тебе вже кинули на самоті,
Хоч віддають ще команди, і кажуть - служи, тваринко, служи!
Все закінчиться ганьбою повернення на брудному щиті.
Або у тихому рві при дорозі. Біжи, якщо встигнеш . Біжи…
Гліб Бабич
https://www.youtube.com/watch?v=u75d2um_2qg&t=110s
9 - 1
Шкода що інші змогли втекти, таки весла допомогли
Все правильно! Єнот діє на суходолі, а Дельфін - у воді.
https://t.me/telegraf_com_ua/11414
-евреи! боцман. лоцман, штурман-а особено-айсберг!
Треба відомий лозунг про корабль доповнити новим про кацапстан.
Хроники Грядущего, [24.03.2022 14:19]
Расклад по переговорам:
Вариантов всего три:
1/ Переговоры не приводят к соглашению.
2/ Переговоры приводят с соглашению, и для этого требуется пойти на компромисс
3/ Переговоры приводят к бескомпромиссной победе Украины.
Если произойдет
Вариант 1:
Зачем тогда Украине Абрамович и его сохраненные наворованные миллиарды? Война идет, Украина истекает кровью, а кацапский жид на этом богатеет.
Вариант 2:
Любые компромиссы на переговорах со стороны Украины будут оценены как "зрада" и гешефт со стороны украинской власти. Тем более что в "переговорах" участвует одиозный жид Абрамович.
Вариант 3:
Переговоры приводят к бескомпроимссной победе Украины.
Но причем здесь Абрамович тогда? )) За что ему платить?
Напомню, что мы рассмотрели все варианты. Других вариантов нет.
Вывод: Оффис Зеленского не способен просчитать ситуацию даже на два шага вперед, и потому переговоры Зеленскому доверять нельзя. Никаких "один на один с Путиным". Не потому что "зрада", а хотя бы потому что чел не соображает что делает.
Снимать санкции (не вводить санкции) авансом жидку Абрамовичу - это запредельная финансово/коммерческо/торговая неграмотность. Ну кто же платит вперед в таких случаях, Зеленский?
ПЦ, просто.
Единственный вариант-минометная мина ,если был вкрученный детонатор и то не факт
Рейхстагарусского военного корабля удовлетворён
Тоніть кацапи на здоровля.