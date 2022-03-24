Результат успешной атаки на вражеские корабли в порту Бердянска. ВИДЕО

В сети опубликована новая видеозапись, на которой четко зафиксированы результаты успешной атаки на российские корабли в порту захваченного Бердянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксировано уничтожение одного из российских кораблей и поражение еще двух. На записи видно, что из порта пытаются выйти два судна, на которых заметны пожары.

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Напомним, что сегодня, 24 марта, во временно оккупированном Бердянске местные жители сообщили о пожаре в порту. Допускалось, что оккупанты подожгли нефтебазу. Впоследствии оказалось, пылал русский корабль.

"В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Орск" черноморского флота оккупантов", - сообщили в пресс-службе военно-морских сил.