ВР упростила ВНО и отменила государственную итоговую аттестацию в 2022 году

Парламент упростил ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен 2022 году, а также отменил сдачу государственной итоговой аттестации.

Соответствующий законопроект №7132 был принят на заседании в четверг, 24 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт "Слуги народа".

Он предполагает:

• Выпускники 2021-2022 учебного года освобождаются от прохождения итоговой аттестации.

• Поступление в заведения высшего образования в этом году состоится по упрощенному механизму без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена.

Глава подкомитета по вопросам высшего образования, народный депутат от "Слуги Народа" Юлия Гришина пояснила, что решение об упрощении ВНО в 2022 году вынужденное, ведь сейчас нет возможности обеспечить надлежащую подготовку всех без исключения абитуриентов к тестированию.

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К тому же гражданская инфраструктура, особенно учебные заведения, находятся под постоянной угрозой ударов со стороны войск страны-агрессора. Проведение ГНА, ВНО и других экзаменов лишний раз будет подвергать молодежь опасности.

"Вступительная кампания в украинские вузы в этом году не отменяется, но пройдет по специальной процедуре, над которой сейчас работают представители Комитета по вопросам образования и науки вместе с Министерством образования и науки. Это будет простой, понятный, а главное – прозрачный механизм поступления. Наше главное задача – сохранить интеллектуальный потенциал Украины и дать абитуриентам четкий план действий", – подчеркнула депутат.

Гришина также отметила, что поступление в вузы упрощается только на 2022 год, это вынужденное одноразовое решение в условиях войны. Поэтому средства, которые препятствуют непрозрачному и нечестному поступлению в учреждения высшего образования ликвидироваться не будут.