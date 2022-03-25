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Россияне скупают сейфы, оружие и патроны - цены взлетели

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

преступность,злочинність

Продажа оружия в РФ выросла на 20-30%, продажа сейфов – на 50%.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.

Импортные сейфы в России больше не продают. Цены на сейфы производства РФ возросли на 10%-60% в зависимости от производителя.

Растет спрос на оружие: его продажи возросли на 20-30%, цены на патроны – на 30-40%.

Также в России подорожали бейсбольные биты и резиновые дубинки.

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Продавцы объясняют рост спроса колебанием курса валют, отложенным спросом и большим количеством наличных денег на руках у россиян.
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Топ комментарии
+35
Банди мародерів наросії завжди мали успіх. І ніколи сейфи не допомагали.
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25.03.2022 13:28
+34
На мить подумав, що бунт готують. А це вони за цукром збираються)
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25.03.2022 13:29
+25
Лучший сейф для всех роZZиян. Не благодарите.
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25.03.2022 13:31
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Банди мародерів наросії завжди мали успіх. І ніколи сейфи не допомагали.
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25.03.2022 13:28 Ответить
Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором!
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25.03.2022 13:30 Ответить
Та ще й насру в рояль та висморкаюсь у штору - це точно про кацапів.
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25.03.2022 13:37 Ответить
до революції шарікови готуються, щоб іпотеку закрити
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25.03.2022 15:10 Ответить
Товары первой необходимости. С оружием отобрал еду и спрятал в сейф.
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25.03.2022 13:29 Ответить
Не спрятал, а спрятался.
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25.03.2022 13:34 Ответить
хай прячєтся в дерев"яному сейфі. під землею
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25.03.2022 13:52 Ответить
жим-жим сцук?
прааально жим-жим!
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25.03.2022 13:29 Ответить
На мить подумав, що бунт готують. А це вони за цукром збираються)
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25.03.2022 13:29 Ответить
Это как раз тот случай - туалета не нашёл, а процесс уже пошёл..
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25.03.2022 13:30 Ответить
Добро пожаловать в 90е.
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25.03.2022 13:30 Ответить
за бейсболом - будущее парашного уличного спорта!
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25.03.2022 13:30 Ответить
Колись дивився можливо кацапську передачу десь у 2000-х. Там журналісти (тоді ще журналісти) їздили по спортмагазинах, де продають бейсбольні біти та намагались купити бейсбольний м'ячик. В жодному не було
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25.03.2022 13:57 Ответить
треба їм безкоштовно берданки давати-
після боярки постріляють одне одного-ВСУ меньш працювати..
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25.03.2022 13:30 Ответить
Лучший сейф для всех роZZиян. Не благодарите.
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25.03.2022 13:31 Ответить
...та, походу, на Мокше даже бутылки подорожали..)
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25.03.2022 13:31 Ответить
Готуються до повернення своїх мародерів додому?
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25.03.2022 13:33 Ответить
Готуться до суцільного мародерства
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25.03.2022 13:47 Ответить
В кацапській реальності ті сейфи зі зброєю вони віддадуть самі після "Аткройте, міліция".
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25.03.2022 13:34 Ответить
Це не сейфи дорожають , це дерев'яний -капут.
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25.03.2022 13:34 Ответить
Краще б скупали мило та мотузки. Точно згодиться!!!
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25.03.2022 13:35 Ответить
Это шутка?) Какая в РФ продажа оружия? Так и восстание может начаться.
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25.03.2022 13:36 Ответить
хотят как в 90-ые
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25.03.2022 13:36 Ответить
Ну добре, патрони і зброя зрозуміло, хочуть стрілятись, і є чому!
А сейфи навіщо?!
Думають сховатись?!
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25.03.2022 13:36 Ответить
Якщо стару шльондру-комуністку в'***** бітою по довбешці, то бабка легко вибуває з битви за цукор, хліб чи борошно.
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25.03.2022 13:37 Ответить
це скуповують сцикливі, а розумні скуповують праски і паяльники
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25.03.2022 13:37 Ответить
Ну шо раиссиянцЫ, время пришло вам жить по заветам ваших "писателей фантастов" 2001-2..... Как там говорилось - Есть банька, но сгорела, зомби атакуют, мы же всегда мечтали жить в срубе с дробовиком на плече...а там "хохлы" атакуют, а нам не до них, у нас радиация "поела" клубнику и инсулина нету!

Это из ваших "писателей" и другого дна
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25.03.2022 13:37 Ответить
а еще мыло и веревки
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25.03.2022 13:41 Ответить
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25.03.2022 13:42 Ответить
Готуються до розпаду влади...
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25.03.2022 13:45 Ответить
таки увидели фото Бутусова и что то начали подозревать
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25.03.2022 13:47 Ответить
Кацапам вже сцикотно жити, знають, на що здатна їхня біомаса після війни. Лихі 90-ті після Афгану та Чечні були квіточками в порівнянні з диким та голодним сьогоденням. Ті орки, які виживуть у нас, потім влаштують вже свою війну тим, хто їх до нас відправив.
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25.03.2022 13:49 Ответить
Почуяли наближенн, хаосу
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25.03.2022 13:49 Ответить
Наверное вспомнили о книг своих же писателей-фантастов. Впрочем когда рашка развалится, придётся отбыватся от мародёров в серьёзе.
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25.03.2022 13:51 Ответить
Місця на кладовищі вам швидше ************.
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25.03.2022 13:52 Ответить
Шо,кацапердонію перетворюватимуть в передмістя Чорнобаївки?
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25.03.2022 13:53 Ответить
Уличный бейсбол--спорт номер один на нацистской помойке.
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25.03.2022 13:56 Ответить
Головне, щоб паяльники та праски не були в дефіциті, і тоді вони самі відкриють свої сейфи та викинуть зброю, коли за ними прийде який-небудь сашабєлий...
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25.03.2022 13:56 Ответить
Сейфы надо большие брать, чтобы влезло много-много рублей.. 2 памперса за пол-сейфа
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25.03.2022 14:00 Ответить
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25.03.2022 14:06 Ответить
Якщо я не плутаю, то це донька коханки лаврова, а у нього є ще рідна дочурка-конячка, яка має американське громадянство та живе у клятій піндосіі.
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25.03.2022 14:16 Ответить
кабелина старая ))) (по-моему не путаете)))
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25.03.2022 14:23 Ответить
Та вони там усі кабеліни, все як у третьому рейху. Навіть дружина геббельса ходила до фюрера скаржитися на свого кабеліну, який дуже ******** актрисулєк та співачок.
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25.03.2022 15:49 Ответить
► Пам'ятаю, ще в 2014-му такий собі на росії Степан Демура, фінансовий аналітик радив кацапні купувати консерви, АК47 (а краще - одразу кулемет) та набої і вкладатися у фізичне золото - правда про сейфи він не казав: радив закопувати і консерви, і золото десь під дубом і забутися про те місце, бо будуть, по давній кацапській традиції, за оте все вбивати один одного серед самих себе.
► Ну що ж - УСПІХУ, кацорилі!
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25.03.2022 14:08 Ответить
И мешки целофановые не забудьте в карманы положить
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25.03.2022 14:35 Ответить
А тим часом в Україні ніхт зброю купити чи грам пороху ...
Навіть в тер оборону не записатись бо мають вимогу мати свою лопату ...
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25.03.2022 15:00 Ответить
Справа йде до грабувань, мародеркиА там, маю надію, і громадянська війна надійде.
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25.03.2022 15:01 Ответить
військові містечка виживуть
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25.03.2022 15:13 Ответить
А харчі звідки в військових містечках з'являться? Голод і спрагу в результаті облоги ще ніхто не відміняв. Недовго вояки протримаються.
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25.03.2022 17:12 Ответить
бо "ваенные" мають автомати, для похлду за харчами
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28.03.2022 21:08 Ответить
 
 