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В боях под Ирпенем погиб белорусский доброволец Апанасович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

апанасович

Под Ирпенем в бою с войсками РФ погиб член белорусского добровольческого батальона имени Кастуся Калиновского Дмитрий "Террор" Апанасович.

Об этом батальон сообщает в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В ожесточенных боях под Ирпенем уничтожены три вражеских БМП, но один из наших братьев Дмитрий Апанасович (позывной: Террор) получил тяжелое ранение.

Его срочно эвакуировали в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь...", - говорится в сообщении.

Батальон имени Кастуся Калиновского был создан после нападения России на Украину.

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В боях под Ирпенем погиб белорусский доброволец Апанасович 01
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