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У боях під Ірпенем загинув білоруський доброволець Апанасович
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Під Ірпенем в бою із військами РФ загинув член білоруського добровольчого батальйону імені Кастуся Калиновського Дмитро "Терор" Апанасович.
Про це батальйон повідомляє у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
У запеклих боях під Ірпієм знищено три ворожі БМП, але один із наших братів Дмитро Апанасович (позивний: Терор) отримав важке поранення.
Його терміново евакуювали до лікарні, але лікарям не вдалося врятувати його життя...", - йдеться в повідомленні.
Батальйон імені Кастуся Калиновського створили після нападу Росії на Україну.
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