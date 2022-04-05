Убитые рашистами жители Бучи на улице Франко. ВИДЕО (18+)

Журналист Денис Казанский обнародовал кадры с места очередного военного преступления российских оккупантов в Буче. Внимание просмотр видео не рекомендован детям до 18 лет и лицам с неустойчивой психикой

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

"В Буче продолжают искать расстрелянных мирных жителей. Это казненные гражданские во дворе дома на улице Ивана Франко. Двое мужчин и женщины. Люди убиты выстрелами в голову. В этом и соседнем дворах дислоцировались российские солдаты. Все дома разграблены. С улиц тела уже убрали, но по дворам и посадкам мертвых людей, очевидно, будут искать еще долго".

Также смотрите: "Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали они, а потом раздели моего мужа, вывели на улицу, поставили на колени и выстрелили в голову", - свидетельство жительницы Бучи Абрамовой. ВИДЕО

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