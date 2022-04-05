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Новости Война Резня в Буче
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Убитые рашистами жители Бучи на улице Франко. ВИДЕО (18+)

Журналист Денис Казанский обнародовал кадры с места очередного военного преступления российских оккупантов в Буче. Внимание просмотр видео не рекомендован детям до 18 лет и лицам с неустойчивой психикой

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

"В Буче продолжают искать расстрелянных мирных жителей. Это казненные гражданские во дворе дома на улице Ивана Франко. Двое мужчин и женщины. Люди убиты выстрелами в голову. В этом и соседнем дворах дислоцировались российские солдаты. Все дома разграблены. С улиц тела уже убрали, но по дворам и посадкам мертвых людей, очевидно, будут искать еще долго".

Также смотрите: "Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали они, а потом раздели моего мужа, вывели на улицу, поставили на колени и выстрелили в голову", - свидетельство жительницы Бучи Абрамовой. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты пытали и убили 6 мирных жителей в Буче и пытались их сжечь, - Офис ГПУ. ФОТО

Автор: 

Казанский Денис (311) Буча (458) военные преступления (1428)


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Топ комментарии
+34
кацапи вже прокляті на надцять поколінь. Виздихайте всі, падлюки.
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05.04.2022 23:52
+27
Слухав сьогодня ту лису свинособаку в ООНі про "постановочные кадры". Невже там нема кому врізати йому якоюсь бутилякою по голові?
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05.04.2022 23:56
+23
Не може бути ніколи ніякого миру ні по зеленому ні по ботоксному. Таке ні забути,ні простити. Не має виправдання зеленському за його байку миру на розстріляній землі. Донецьк і Луганск не можна в війну кидать,будуть жертви,а Бучу можна
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05.04.2022 23:52
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Ублюдки.
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05.04.2022 23:52 Ответить
кацапи вже прокляті на надцять поколінь. Виздихайте всі, падлюки.
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05.04.2022 23:52 Ответить
Не може бути ніколи ніякого миру ні по зеленому ні по ботоксному. Таке ні забути,ні простити. Не має виправдання зеленському за його байку миру на розстріляній землі. Донецьк і Луганск не можна в війну кидать,будуть жертви,а Бучу можна
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05.04.2022 23:52 Ответить
Слухав сьогодня ту лису свинособаку в ООНі про "постановочные кадры". Невже там нема кому врізати йому якоюсь бутилякою по голові?
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05.04.2022 23:56 Ответить
Не роби такої херні...
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06.04.2022 00:07 Ответить
То були дві різні ситуації , а ти хворий на голову. Дублі у кацапських ублюдків.
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06.04.2022 00:14 Ответить
Каменяр


@kameniar_ua

·
https://twitter.com/kameniar_ua/status/1511054829329780754 4 апр.



В Гостомелі, Бучі, Бородянці разом з російськими окупантами що катували українців, весь той час перебувала ця тварина

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06.04.2022 00:04 Ответить
Жаль его тогда в Киеве отпустили. Я помню, кто то кричал не провацируй...
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06.04.2022 00:13 Ответить
Царёв - наводчик!
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06.04.2022 00:13 Ответить
15 февраля, 2022 "Разведка США утверждает, что Россия хочет поставить во главе марионеточного правительства Украины бывшего народного депутата Олега Царева. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Financial Times."

Теперь это не кажется чересчур фантастичным.
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06.04.2022 00:17 Ответить
СВЯТА МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ УКРАЇНИ...!!!
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ МОСКАЛЬСЬКОГО КАЦАПОСТАНА ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!

ОСЬ ТАК ВОНИ ВБИЛИ МІЛІОНИ УКРАЇНЦІВ І ВИВОЗИЛИ ЇХ В КОНЦЛАГЕРА СИБІРУ, КОЛИМИ, МАГАДАНА, ГУЛАГА, ПІВНОЧІ ТА ЗАПОЛЯРЬЯ РАШКИ в Вологду Красноярск, Норільск Дудінку, НА ПОГИБЕЛЬ І ВИСНАЖЛИВУ СМЕРТЬ з 1928-1975 роки.

ЦЬОГО РАЗУ ЇМ НЕМАЄ УСЕ ЦЕ ЖАХІТТЯ ЗІЙТИ З РУК…!!!

УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗАСПОКОЇТИСЯ ЛИШЕ ТОДІ КОЛИ ЗАКОПАЮТЬ АБО СПАЛЯТЬ ОСТАННЬОГО КАЦАПОМОРДОГО МОСКАЛЯ З СКРЄПОСТАНА…!!!
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06.04.2022 00:07 Ответить
Этим свинорылым собакам не должно быть пощады!!!! Закапывать живьём!!! Эти мрази не имеют права на существование!!!! Руське падло раковая опухоль на нашей планете которую нужно вырезать!!!
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06.04.2022 00:40 Ответить
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06.04.2022 01:59 Ответить
Немає слів... не можу поставити вподобайку. Підлий, цинічний людожер пуйло.
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06.04.2022 03:10 Ответить
УКРАИНЦЫ будути безоружгыми грызть русню зубами.я мечтаю увидеть ядерные взрывы от калининграда до магадана!!!!!смерть русне во всём мире!!СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.04.2022 09:54 Ответить
продукти ядерних вибухів в довільному місці Європи розлетяться по всій Європі ... і на Ізраіль теж вистачить. То не пишіть дурниць
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06.04.2022 11:41 Ответить
* трохи не по темі : Шановний редактор новин, Ви працюєте в шанованому ЗМІ, то користуйтесь українською мовою, а не цим гівняним новоязом. Які на "рашисти"? Що це таке? Є старе зрозуміле всім слово "москалі", або більш нейтрально "московити".
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06.04.2022 11:39 Ответить
 
 