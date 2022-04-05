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Убитые рашистами жители Бучи на улице Франко. ВИДЕО (18+)
Журналист Денис Казанский обнародовал кадры с места очередного военного преступления российских оккупантов в Буче. Внимание просмотр видео не рекомендован детям до 18 лет и лицам с неустойчивой психикой
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.
"В Буче продолжают искать расстрелянных мирных жителей. Это казненные гражданские во дворе дома на улице Ивана Франко. Двое мужчин и женщины. Люди убиты выстрелами в голову. В этом и соседнем дворах дислоцировались российские солдаты. Все дома разграблены. С улиц тела уже убрали, но по дворам и посадкам мертвых людей, очевидно, будут искать еще долго".
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@kameniar_ua
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https://twitter.com/kameniar_ua/status/1511054829329780754 4 апр.
В Гостомелі, Бучі, Бородянці разом з російськими окупантами що катували українців, весь той час перебувала ця тварина
Теперь это не кажется чересчур фантастичным.
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ МОСКАЛЬСЬКОГО КАЦАПОСТАНА ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
ОСЬ ТАК ВОНИ ВБИЛИ МІЛІОНИ УКРАЇНЦІВ І ВИВОЗИЛИ ЇХ В КОНЦЛАГЕРА СИБІРУ, КОЛИМИ, МАГАДАНА, ГУЛАГА, ПІВНОЧІ ТА ЗАПОЛЯРЬЯ РАШКИ в Вологду Красноярск, Норільск Дудінку, НА ПОГИБЕЛЬ І ВИСНАЖЛИВУ СМЕРТЬ з 1928-1975 роки.
ЦЬОГО РАЗУ ЇМ НЕМАЄ УСЕ ЦЕ ЖАХІТТЯ ЗІЙТИ З РУК…!!!
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗАСПОКОЇТИСЯ ЛИШЕ ТОДІ КОЛИ ЗАКОПАЮТЬ АБО СПАЛЯТЬ ОСТАННЬОГО КАЦАПОМОРДОГО МОСКАЛЯ З СКРЄПОСТАНА…!!!