Около четверти войск РФ, задействованных в Украине, недееспособны, - CNN

Около четверти российских войск, которые использовались при вторжении в Украину, "фактически недееспособны" из-за больших потерь, плохой материально-технической базы и технических условий.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия разместила примерно 120 батальонных тактических групп вокруг Украины накануне вторжения.

Через шесть недель войны примерно 29 из них вышли из строя.

Также, добавил чиновник, российские войска пытались объединить оставшиеся части БТГ в слаженные боевые подразделения, используя остатки двух или трех БТГ, чтобы попытаться создать одну БТГ.

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