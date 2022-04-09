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Новости Война в Украине
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Около четверти войск РФ, задействованных в Украине, недееспособны, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,війна

Около четверти российских войск, которые использовались при вторжении в Украину, "фактически недееспособны" из-за больших потерь, плохой материально-технической базы и технических условий.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия разместила примерно 120 батальонных тактических групп вокруг Украины накануне вторжения.

Через шесть недель войны примерно 29 из них вышли из строя.

Также, добавил чиновник, российские войска пытались объединить оставшиеся части БТГ в слаженные боевые подразделения, используя остатки двух или трех БТГ, чтобы попытаться создать одну БТГ.

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Топ комментарии
+23
Треба ще чверть знищити. Мінімум.
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09.04.2022 17:03
+22
По неподтвержденной пока официально информации: "под Изюмом разъеб*ли 59-й танковый полк скоторусской швали вместе с командиром".
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09.04.2022 17:06
+16
Потомки российских крепостных решили победить потомков украинских козаков.

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09.04.2022 17:25
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Треба ще чверть знищити. Мінімум.
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09.04.2022 17:03 Ответить
Досить і 10 % і уже капець кацапам. З 36 відсотків боєздатність сумнівна.
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09.04.2022 17:07 Ответить
По неподтвержденной пока официально информации: "под Изюмом *******ли 59-й танковый полк скоторусской швали вместе с командиром".
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09.04.2022 17:06 Ответить
Та це не сьогодні - https://dumskaya.net/news/pod-izyumom-razbili-vrazheskiy-tankovyy-polk-v-c-162752/
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09.04.2022 19:28 Ответить
Треба знищити всіх.
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09.04.2022 17:06 Ответить
Кацами заявляють що знищили склад боэприпасів та декілька мігів29 та гелікоптерів в центральній Україні.
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09.04.2022 17:07 Ответить
Ще хай скажуть, що одною ракетою і склади, про які вони знати не можуть, і авіацію.
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09.04.2022 17:21 Ответить
коцам вірити може тільки дурень, вони завжди звіздять
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09.04.2022 17:22 Ответить
Кацапи кажуть що вони "великий народ". Більше так ніхто не каже, бо цей народ навіть туалетний папір виробляти не в змозі.
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09.04.2022 17:51 Ответить
В моем миниархиве есть прикольный пост, которым я не кацапских сайтах с 14 по 18 год с них прикалывался на эту тему :

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
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09.04.2022 18:46 Ответить
Тож угорал с кацапов на Эхе Москвы пока его не закрыли. Согласен что это тупой народец, который не дружит не только с реальностью но и с головой. И это хорошо, значит они сами себе организуют очередной голод. Главное чтобы добренький Запад не решил их очередной раз подкормить.
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09.04.2022 19:13 Ответить
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09.04.2022 17:07 Ответить
Работал на почте 4 года. Всякое бывало))
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09.04.2022 17:10 Ответить
Х*йло вже теж недієздатен, але всі теж недієздатні росіяни того не усвідомлюють, бо недієздатні.
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09.04.2022 17:08 Ответить
Жены, матери, дети России
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Они "мясо" - они «не бойцы»

Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно

В кожній хаті солдати сидять

Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І чекає на «ваших» напасть

Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общеньи людей
Испарить к вам любовь и терпенье
И в ответ получили ЗВЕРЕЙ

Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
И чуть дольше они проживут …
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09.04.2022 17:09 Ответить
Русская свинья - не просто образ.

"Разжиганья" вовсе не боясь,

Наконец-то скажем в полный голос:

Вся Россия - русская свинья!

Та свинья свирепа и космата,

В грязной луже гордо возлежа.

Кроме водки, наглости и мата

Больше за душою - ни шиша.

Грязная, вонючая скотина,

Нечисть, осквернившая собой

Некогда Европы половину,

Синь Невы и снег кавказских гор.

Под ее ярмом народы стонут,

Ее рыло по уши в крови.

И безвинных трупов миллионы

В котлован империи легли.

Ни стыда, ни совести, ни чести -

Нагло хрюкнув, русская свинья

Мир учить берется с новой спесью,

Штатам набивается в "друзья".

На просторах Азии с Европой,

Всех поработив и в грязь втоптав,

Русская свинья обвислой жопой

Претендует сесть на пьедестал, --

Пьедестал всемирного почета.

"Русский, мол, духовностью богат".

Чтобы мир спасти от сей мразоты -

Покупай скорее автомат!

(2006г. российский поэт Борис Стомахин)
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09.04.2022 18:49 Ответить
С Божей помощью, руками ВСУ этот процент неуклонно растет.
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09.04.2022 17:15 Ответить
Потомки российских крепостных решили победить потомков украинских козаков.

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09.04.2022 17:25 Ответить
Да им пох. Они что в составе бтрг, что толпой один хрен воюют одинаково. Они как в варкрафте. Обвел рамкой ботов и стрелочкой ПКМ в бой. **** там заморачиваться.
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09.04.2022 18:05 Ответить
И хрен там что в ударном кулаке атакующих соединений камазы и бензовозы впереди танков пруться. Мелочи жизни. Зато много.
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09.04.2022 18:07 Ответить
 
 