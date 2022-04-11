Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия, - Бербок
Европейский Союз должен увеличить военную поддержку Украине, особенно поставками тяжелых вооружений. И времени для отговорок больше нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-подход министра иностранных дел Германии Анналены Бербок перед заседанием Совета ЕС.
По ее словам, Украина нуждается в военной поддержке, чтобы защититься от российской агрессии.
"Мы заботимся об этом вместе с нашими европейскими партнерами. Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия. Сейчас нет времени для отговорок, сейчас время креатива и прагматизма", - добавила Бербок.
При этом она подчеркнула, что европейские страны ждут доказательств российских военных преступлений в пригородах Киева.
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