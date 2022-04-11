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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия, - Бербок

бербок

Европейский Союз должен увеличить военную поддержку Украине, особенно поставками тяжелых вооружений. И времени для отговорок больше нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-подход министра иностранных дел Германии Анналены Бербок перед заседанием Совета ЕС.

По ее словам, Украина нуждается в военной поддержке, чтобы защититься от российской агрессии.

"Мы заботимся об этом вместе с нашими европейскими партнерами. Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия. Сейчас нет времени для отговорок, сейчас время креатива и прагматизма", - добавила Бербок.

При этом она подчеркнула, что европейские страны ждут доказательств российских военных преступлений в пригородах Киева.

Читайте также: Глава МИД ФРГ Бербок о зверствах оккупантов в Буче: Мы усилим санкции против РФ и еще больше будем поддерживать оборону Украины

Автор: 

оружие (10210) Анналена Бербок (348)


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Конечно госпожа Анналена Украина потребуе значительно больше тяжёлой техники и не только для своей защиты, а и для вашей. Чтобы вам там у себя замечательно жилось и работалось. Наконец-то через полтора месяца стало доходить и это прогресс
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11.04.2022 11:54 Ответить
Г-жа Бербок одна из немногих адекватных немецких политиков. Такой антипод фрау Меркель.
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11.04.2022 12:00 Ответить
Які ще "доказатєльства" потрібні цій зелено-ліберальній сучці? Нехай їде в Бучу і особисто потикає пальчиком в голови мерців з кульовими отворами в потилицях
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11.04.2022 12:00 Ответить
Які ж вони тормознуті і боягузи ці європеці! І їм тільки зараз доходить, що нам потрібна важка зброя
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11.04.2022 12:00 Ответить
Угомонитесь, они всегда были и будут такими медленными... Во всех войнах, пока раскачаются, рак на горе свистнет. Потому, как живут хорошо и не готовы даже к малейшим лишениям. Поэтому иначе никак. Зато когда раскачаются каток Демократии уже не остановить... Любую диктатуру переедет.
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11.04.2022 12:27 Ответить
нужно тысячи РСЗО, чтобы выжигать их нахер с Украинской земли! И много-много ракет надо всех видов и всех дальностей!
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11.04.2022 12:55 Ответить
цап не скотына, кацап -нэ людына
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11.04.2022 14:01 Ответить
 
 