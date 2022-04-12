Медведчук арестован. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографию Виктора Медведчука в наручниках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram Зеленского.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - говорится в сообщении.