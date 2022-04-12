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арест (10435) Медведчук (1735)

Медведчук арестован. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографию Виктора Медведчука в наручниках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram Зеленского.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - говорится в сообщении.

Медведчук арестован 01
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Топ комментарии
+97
Наконец-то!
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12.04.2022 21:15
+83
Надовго? Сподіваюся що так. Слава Україні !!! Смерть Москві
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12.04.2022 21:15
+73
БОЖЕ, ДА ЭТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.04.2022 21:15
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Страница 7 из 7
В 2006-2012 годах Слюсарев был помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.

Был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году

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13.04.2022 01:54 Ответить
посадить его на самолет с военной помощью для Марика. Хотят кацы сбить - их дело. Не хотят - наши там будут рады....
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13.04.2022 00:56 Ответить
Кстати , а СУРКИСОВ когда поймают?

Подарок Суркиса Баканову за 15 тысяч не вызвал интереса в НАПК

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 2020, 09:53

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/
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13.04.2022 01:12 Ответить
А когда СБУ поймают Холодова?

31 марта народный депутат от фракции "Слуга народа",

 КУМ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА

АНДРЕЙ ХОЛОДОВ вместе с супругой пересек государственную границу

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/
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13.04.2022 01:14 Ответить


У поданій у 2020 році декларації ВІКТОР МЕДВЕДЧУК ЗАСВІДЧИВ БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО СВОЄЇ РОДИНИ З ІГОРЕМ КОЛОМОЙСЬКИМ у трьох телеканалахи- «1+1», «2+2» і «ТЕТ».

Щодо особливих умов для перельотів Мудачука вже не через прямі перельоти до Москви, адже такої можливості його позбавили.

Він отримав виняткове право літати між Києвом та Ужгородом під час пандемії COVID-19 - коли постанова Кабміну заборонила пасажирські перевезення, і небо було «закритим». У той період Медведчук здійснив щонайменше 16 перельотів.

Було встановлено, що Мудачук отримував дозволи від кількох відомств, зокрема від Державіаслужби та СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, яку очолює Іван Баканов.

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13.04.2022 01:28 Ответить
Зеленський запропонував обміняти затриманого Віктора Медведчука на українців, які потрапили у російський полон.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/13/7339184/
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13.04.2022 01:28 Ответить
И сколько ж пленных отдадут за одного Мудачука?

Надо добавить к нему ТАТАРОВА, БЕНЮ, БЕНЕДИКТОВУ, ПОРТНОВА так может тогда всех вытащим.

Есть еще "резервы", если не хватит
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13.04.2022 02:01 Ответить
За тих що потрапили чи за тих що здалися???
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13.04.2022 02:45 Ответить
Генепрокурор ВЕНЕДИКТОВА и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info
ТАТАРОВ ПОМОГ УБЕЖАТЬ МЕДВЕДЧУКУ И ПОРТНОВЫМ - ЦПК

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409 Facebook .

Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.

И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
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13.04.2022 01:56 Ответить
Вы еще из этого бреда шабунина забыли написать что он против закона об изъятии у ************ собственности в Украине, как это делают во всем мире.
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13.04.2022 07:37 Ответить
Те, що його зловили це добре … але дивуе те, що говорять, що Медведчука Росія також би була рада засудити ????)))) чи би Медведчук втікав в Росію , чи би його жінка труда втекла , чи би Козак з Сокільників в Рашку втікав коли б знав , що там буде мати проблеми…)))таке враження , що його бажають відати Рашці , ….з
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13.04.2022 02:44 Ответить
самому йому буде сумно. додайте шуфрича, мураєва, королевську з кішащім кормом, рабіновіча добренького...
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13.04.2022 03:53 Ответить
добре. зради нема.
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13.04.2022 04:29 Ответить
НА ФОТО РЯДОМ С ЭТИМ ВЫРОДКОМ НЕТ КЫВЫ .РАБИНОВИЧА. ШУФРИЧА.СКОРЫКА.НЕМЧИНОВА .ВОЛОШИНА. ЕЛЕНЫ БОНДАРЕНКО .ЛУКАШ И МНОГИХ ДРУГИХ ТВАРЕЙ --- ЭТО НА ИХ РУКАХ КРОВЬ УБИТЫХ ДЕТЕЙ --- ЭТО ОНИ ГОТОВИЛИ ВТОРЖЕНИЕ ***** --- ВСЮ ЭТУ ******** ТАК БЫСТРО ХОТЕЛИ ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО ЗЕЛЕНСКОГО И НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ИХ НАДО РАССТРЕЛЯТЬ *****
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13.04.2022 06:08 Ответить
Зеля, арешт цього, давно вже списано в Кремлі агента, якого ***** страчує твоїми руками, не дуже вплине та твій ганебний рейтинг.
Ти краще реально діючими агентами займись!
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13.04.2022 07:03 Ответить
Обменять на морпехов и азовцев в Марике. Пусть дают коридор. Выдать, когда наши военные будут в безопасности. Надо беречь личный состав. У нас будут солдаты , мы сможем продолжать борьбу. Мы ещё все отвоюем. Это очень крупная добыча и шанс, мы не можем его так безсавно упустить
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13.04.2022 07:22 Ответить
Как только поймали, через час собрались менять. Он нужнее в Гааге, рассказал бы о деятельности ОПЗЖ, подготовке к войне, финансировании Путиным диверсий против Украины- а тут через час после поимки- менять. Наверное крутой компромат имеется на Зе команду в том числе, по другому не хватает мозга чтобы понять. Можно поменять то на окончание войны сегодня , освобождение Донецка и возврат Кубани одновременно , но просто поменять???????? И еще публичное повешение путлера.
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13.04.2022 07:26 Ответить
хто його буде міняти? він і в ерефії нікому не потрібний навіщо взагалі таких затримувати? такі як він це і є Буча, Бородянка, Ірпінь, це їх рук справа! не затримуйте просто вбийте суку!
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13.04.2022 07:29 Ответить
Безславний кінець ублюдка ! Багато знає, і це потрібно використати на нашу користь.
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13.04.2022 07:39 Ответить
Яка гідка потвора!!! На Бесарабку, на шибеницю, як фашистів у 1944.!!!
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13.04.2022 07:40 Ответить
Ну тепер бєня загризе Порошенка.....міжнародний злодій не може заспокоїтись зате, що забрали Приват (хоча він вже відбив його не раз і не 7 млд.доларів) і монобанк-це мало...Вофік,якцо найближчим часом ,бєнякаламой не буде депортованний в США ....то всі оці затримання ,скрути в трубочку і засунь собі і бєні в інструмент яким ти граєш по роялю!!!Ренегати,******.
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13.04.2022 08:24 Ответить
почему он в форме ЗСУ до сих пор?! ****, мразь, голый должен быть и на коленях молить о быстрой смерти!!!
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13.04.2022 08:27 Ответить
Форма новенька накрохмалена, берці Талани теж, не схоже що він десь бігав переховувався... Скоріж за все Зе його сам і вивіз кудись, а тепер от "спіймали".
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13.04.2022 08:41 Ответить
Ну тепер бєня зробить "зрадником" Порошенка (ось для чого "спіймали мертвечука)..міжнародний злодій не може заспокоїтись зате, що забрали Приват (хоча він вже відбив його не раз і не 7 млд.доларів) і монобанк-це мало...Вофік,якщо найближчим часом ,бєнякаламой не буде депортованний в США ....то всі оці затримання ,скрути в трубочку і засунь собі і бєні в інструмент яким ти граєш по роялю!!!Ренегати,******. Кров льється по Україні рікою у бєні-президентська компанія.... бріфінги,бріфінги давай бєнядіктова,піаніст......і інші....шоу починається!Лікті кусають,що не вспіли до війни провести таку оборудку...де тепер портнов,мабуть теж напоготові!Українці не зачаровуйтесь,нас вбивають....а оці граються!
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13.04.2022 08:49 Ответить
За тиждень до війни...
https://www.youtube.com/watch?v=4CFGXr2dwiA&ab_channel=intimeUkraine
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13.04.2022 10:27 Ответить
Мертвечуку чомусь не пропонував. Щоб не підставляти?
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13.04.2022 12:57 Ответить
Геть з Украї-їни моска-аль некраси-иви-ий!!!
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13.04.2022 08:52 Ответить
Скоро на Цензорі буде менші тупих тролів...)
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13.04.2022 08:52 Ответить
А кто его прятал и где ?
И вдруг выскочил как чёрт из табакерки.
Вопрос очень интересен
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13.04.2022 08:53 Ответить
Що-що, СБУ не вдалося вивезти мертвечука, і вони типу тільки зараз його затримали?
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13.04.2022 09:59 Ответить
https://biz.censor.net/user/497042

---- Із потойбіччя "вітають " його. адвоката Медведчука. поети-- шестидесятники--В. Стус та В. Смоненко/першому він "допоміг"якнайдовше загриміти у держимордівські. засніжені казимати матушки--росії /
---Ви.байстрюки катів осатанілих.
Не забувайте. виродки ніде.
Народ мій є !
В його волячих жилах.
Козацька кров пульсує і гуде !

/ В. Симоненко./
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13.04.2022 10:26 Ответить
ЗеБеня выполнил для Путлера подарок 🎁 на 9 Мая . Он знает, что и ему самому лично и его окружению придётся много отвечать. Жаль конечно наших пленных, но эта мразь много знает и как он ушёл из под домашнего ареста? После войны надо обязательно всех проверять за все деяния, что они руководили в стране до войны! Если опять будет у людей Украины непонимание, что по выползали или остались воры у власти все потери в нашей будут просто бесполезными!!! Надеюсь, что у нас серых мозгов в 73% уже нет! Жизнь тяжело, но должна учить! Слава Украине!!
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13.04.2022 11:34 Ответить
Глава Администрации президента Украины июнь 2002 по январь 2005 . Кто его туда поставил . ?
Надо принять закон что главу Администрации президента Украины без проверки СБУ и Других проверок, нельзя было утвердить.
Значит Кучма несёт ответственность за крота Медведчука …( 2004!! )
Думаю его не выпускали с поля зрения спецслужбы ..
Если Навального регулярно пасли 6 человек , а Медведчука никто ?
Если никто его не пас , то это плохо….
Значит кроты остались на верху до сегодняшнего дня….
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13.04.2022 13:10 Ответить
Дайте Медведчуку форму рашистов, которым он верно служил.
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13.04.2022 15:10 Ответить
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