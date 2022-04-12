Медведчук арестован. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографию Виктора Медведчука в наручниках.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram Зеленского.
"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - говорится в сообщении.
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Был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году
Подарок Суркиса Баканову за 15 тысяч не вызвал интереса в НАПК
ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 2020, 09:53
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/
31 марта народный депутат от фракции "Слуга народа",
КУМ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА
АНДРЕЙ ХОЛОДОВ вместе с супругой пересек государственную границу
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/
У поданій у 2020 році декларації ВІКТОР МЕДВЕДЧУК ЗАСВІДЧИВ БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО СВОЄЇ РОДИНИ З ІГОРЕМ КОЛОМОЙСЬКИМ у трьох телеканалахи- «1+1», «2+2» і «ТЕТ».
Щодо особливих умов для перельотів Мудачука вже не через прямі перельоти до Москви, адже такої можливості його позбавили.
Він отримав виняткове право літати між Києвом та Ужгородом під час пандемії COVID-19 - коли постанова Кабміну заборонила пасажирські перевезення, і небо було «закритим». У той період Медведчук здійснив щонайменше 16 перельотів.
Було встановлено, що Мудачук отримував дозволи від кількох відомств, зокрема від Державіаслужби та СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, яку очолює Іван Баканов.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/13/7339184/
Надо добавить к нему ТАТАРОВА, БЕНЮ, БЕНЕДИКТОВУ, ПОРТНОВА так может тогда всех вытащим.
Есть еще "резервы", если не хватит
ТАТАРОВ ПОМОГ УБЕЖАТЬ МЕДВЕДЧУКУ И ПОРТНОВЫМ - ЦПК
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409 Facebook .
Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.
И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
Ти краще реально діючими агентами займись!
https://www.youtube.com/watch?v=4CFGXr2dwiA&ab_channel=intimeUkraine
И вдруг выскочил как чёрт из табакерки.
Вопрос очень интересен
---- Із потойбіччя "вітають " його. адвоката Медведчука. поети-- шестидесятники--В. Стус та В. Смоненко/першому він "допоміг"якнайдовше загриміти у держимордівські. засніжені казимати матушки--росії /
---Ви.байстрюки катів осатанілих.
Не забувайте. виродки ніде.
Народ мій є !
В його волячих жилах.
Козацька кров пульсує і гуде !
/ В. Симоненко./
Надо принять закон что главу Администрации президента Украины без проверки СБУ и Других проверок, нельзя было утвердить.
Значит Кучма несёт ответственность за крота Медведчука …( 2004!! )
Думаю его не выпускали с поля зрения спецслужбы ..
Если Навального регулярно пасли 6 человек , а Медведчука никто ?
Если никто его не пас , то это плохо….
Значит кроты остались на верху до сегодняшнего дня….