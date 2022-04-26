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Российская ракета в Одессе убила супружескую пару. Женщина была беременна. ФОТО

Беременная Мила и ее муж жили на 4 этаже дома, в который попала ракета российских оккупантов 23 апреля.

О гибели молодой семьи сообщила их подруга Вероника Кас в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем сообщении одесситка рассказывает, что супруги ждали ребенка.

"В одну секунду мы потеряли вас….. Моя любимая и милая девочка! Какая же вы были замечательная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребенка, и жизнь только начиналась", - пишет девушка.

Российская ракета в Одессе убила супружескую пару. Женщина была беременна 01
Российская ракета в Одессе убила супружескую пару. Женщина была беременна 02

Подруга сообщает, что тела супругов не нашли даже на вторые сутки после аварии. Однако она уверена, что Мила и Богдан были дома в момент трагедии.

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"Вижити шансів не було, але ми сподівалися до останнього... ДНК-тест буде готовий за місяць. Вічна пам'ять", – написала Вероніка ввечері 25 квітня.  Трагедію підтвердили й у Одеській ОВА.

Одесса (7901) ракеты (3576) трагедия (242) убийство (6492) беременность (80)


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Топ комментарии
+28
НИКАКОЙ ПОЩАДЫ КАЦАПСКИМ ТВАРЯМ ,ТОЛЬКО СМЕРТЬ МРАЗЯМ !!!
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26.04.2022 12:33
+27
Кацапи - ви не люди, ви двоногі помилки природи
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26.04.2022 12:35
+25
зелена квартальна шобла у своїх договорняках хоче зробити москальських вбивць "гарантом безпеки" України, на одному рівні зі США, Британією та іншими ... Ще раз - москальських нелюдей, котрі вбивають щодня українців зелена мерзота, єрмако-подоляко-арахамії, пропонували вписати в договорняки з москалями, як "гаранта безпеки" України ...
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26.04.2022 12:58
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23 травня?!? Новини з майбутнього?
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26.04.2022 12:31 Ответить
перестань,опечатка просто
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26.04.2022 13:34 Ответить
НИКАКОЙ ПОЩАДЫ КАЦАПСКИМ ТВАРЯМ ,ТОЛЬКО СМЕРТЬ МРАЗЯМ !!!
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26.04.2022 12:33 Ответить
І не просто смерть, а смерть в тяжких муках, яких ще не бачило людство.
Росія повинна зникнути і щоб і духу не було російського на Землі.
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26.04.2022 16:27 Ответить
Кацапи - ви не люди, ви двоногі помилки природи
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26.04.2022 12:35 Ответить
Немає такоі країни , як росія і немає росіян - а є дика орда і збіговисько страшних
потвор , які звикли грабувати , вбивати і гвалтувати 😡
Коли слухаю розмови ( якщо можна так назвати)
матері із сином , який приїхав вбивати нас , українців , то таке враження , що це психічнохворі нелюди , для яких все людське , - не прийнятне 😠
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26.04.2022 12:57 Ответить
зелена квартальна шобла у своїх договорняках хоче зробити москальських вбивць "гарантом безпеки" України, на одному рівні зі США, Британією та іншими ... Ще раз - москальських нелюдей, котрі вбивають щодня українців зелена мерзота, єрмако-подоляко-арахамії, пропонували вписати в договорняки з москалями, як "гаранта безпеки" України ...
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26.04.2022 12:58 Ответить
Русня вы все, ****** *****
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26.04.2022 13:11 Ответить
От і Одесу прийшов рускій мір, потрібно забути про росію і про російську мову
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26.04.2022 13:39 Ответить
Рашиські варвари будьте ви прокляті навіки і ваш дибільний трусливий народ і ваша терористичн так звана держава ,ви гади світове зло, здохніть суки .
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26.04.2022 14:59 Ответить
Царство Небесне...
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26.04.2022 16:43 Ответить
RIP
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26.04.2022 20:15 Ответить
 
 