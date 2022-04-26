Российская ракета в Одессе убила супружескую пару. Женщина была беременна. ФОТО
Беременная Мила и ее муж жили на 4 этаже дома, в который попала ракета российских оккупантов 23 апреля.
О гибели молодой семьи сообщила их подруга Вероника Кас в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
В своем сообщении одесситка рассказывает, что супруги ждали ребенка.
"В одну секунду мы потеряли вас….. Моя любимая и милая девочка! Какая же вы были замечательная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребенка, и жизнь только начиналась", - пишет девушка.
Подруга сообщает, что тела супругов не нашли даже на вторые сутки после аварии. Однако она уверена, что Мила и Богдан были дома в момент трагедии.
"Вижити шансів не було, але ми сподівалися до останнього... ДНК-тест буде готовий за місяць. Вічна пам'ять", – написала Вероніка ввечері 25 квітня. Трагедію підтвердили й у Одеській ОВА.
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Росія повинна зникнути і щоб і духу не було російського на Землі.
потвор , які звикли грабувати , вбивати і гвалтувати 😡
Коли слухаю розмови ( якщо можна так назвати)
матері із сином , який приїхав вбивати нас , українців , то таке враження , що це психічнохворі нелюди , для яких все людське , - не прийнятне 😠