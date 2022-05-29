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война (46566) Бутусов Юрий (3904)

Вопросы-ответы| Бутусов вживую. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Прямая трансляция главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в формате "вопросы – ответы".



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Топ комментарии
+53
Правильные вопросы , только поздно уже! Я еще до войны здесь на Цензоре писал две вещи:
во первых - анализ действий Зеленского за 2.5 года президентства приводит к выводу что либо он предатель и работает на кремль , либо он настолько тупой , что полностью находится под влиянием Ермака , который опять же работает на кремль!
во вторых - после заявления Зеленского, что Путин нападет если против Зеленского поднимется народ , я задал вопрос , что лучше , сбросить предателя и из-за этого нападет Путин , или нападет Путин и нами будет руководить предатель!!! Терперь у нас второй вариант !
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29.05.2022 20:11
+43
А Ви спитайте у мешканцiв Рава Руськоi куди дiвались грошi пiд час ii "мерства" i Вам стане все ясно. Зеленський чомусь пiдбираэ до "влади" одних покидькiв. Чому? Так Украiна НIКОЛИ не очиститься.
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29.05.2022 20:33
+31
Ця безуглая та ті депутати з комітету ,які блокували озброєння нашего війська в майбутньому будуть відповідати за злочинну діяльність на шкоду оборни України!
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29.05.2022 20:12
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Вечная ,Светлая Память погибшим Героям Украини❤️💙💛‼️
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29.05.2022 19:26 Ответить
Храни всех Вас Господь и Вселенная🙏🙏🙏 !
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29.05.2022 19:30 Ответить
Де Верещучка ? Чому влада не допомагає людям переселитись в інші регіони , адже Захід постійно видвляє великі кошти на це 😠
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29.05.2022 19:30 Ответить
А Ви спитайте у мешканцiв Рава Руськоi куди дiвались грошi пiд час ii "мерства" i Вам стане все ясно. Зеленський чомусь пiдбираэ до "влади" одних покидькiв. Чому? Так Украiна НIКОЛИ не очиститься.
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29.05.2022 20:33 Ответить
Зеленський казав: Якщо не закінчу війну, то потрібна інша людина.

Він не тільки її не закінчив а ще й своєю бевідповідальністю імхалатністю спровокував повномаштабну.

То може ПОРА йти , а Зеленський ??
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29.05.2022 21:08 Ответить
Тепер вже пізно для Зеленського просто піти, тепер його необхідно відправляти в буцигарню.
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29.05.2022 23:47 Ответить
а воно й не може закінчити війну, від повісток у військомат ухилявся, а каже війну закінчити, війну закінчить український народ і українська армія, а не якесь шмаркляве.
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30.05.2022 07:10 Ответить
Багато слушних питань, багато людей має заплатити за те що сталося.
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29.05.2022 20:11 Ответить
Правильные вопросы , только поздно уже! Я еще до войны здесь на Цензоре писал две вещи:
во первых - анализ действий Зеленского за 2.5 года президентства приводит к выводу что либо он предатель и работает на кремль , либо он настолько тупой , что полностью находится под влиянием Ермака , который опять же работает на кремль!
во вторых - после заявления Зеленского, что Путин нападет если против Зеленского поднимется народ , я задал вопрос , что лучше , сбросить предателя и из-за этого нападет Путин , или нападет Путин и нами будет руководить предатель!!! Терперь у нас второй вариант !
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29.05.2022 20:11 Ответить
полностью согласен. Но хуже всего то, что зелень перетягивает на себя одеяло заслуг и побед. На западе зё уже считают современным Черчиллем. Они, похоже, о сэре Уинстоне мало читали и мало знают, если с ним рядом поставили зё. А что будет после войны? Воссияет как солнце?
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29.05.2022 21:06 Ответить
Но мы то все знаем!
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29.05.2022 21:17 Ответить
В унітазі. Йому знають ціну. Допомагають нейому,а нам
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29.05.2022 21:58 Ответить
на Заході прекрасно знають, що "зе" нікчема й розмовляюча лялька бєні-єрмака. Тому, власне, й давали нам лише 72 години проти рахи.
А допомагають українцям, бо ті взялись до зброї. А компліменти зеленському - дипломатична формальність й не більше. Насправді, Захід давно вже радий був би, аби українці поставили собі більш притомну та прогнозовану людину Президентом, або принаймні допомогли чинному із більш патріотичними та компетентними радниками. На ту ж західну частину політиків, котрі безпосередньо обслуговують інтереси куйла, увагу взагалі немає сенсу звертати - караван іде, собаки брешуть. Все залежить від самих українців. А необхідну підтримку з боку Заходу вони отримають, й тим більшу, чим адекватнішими будуть поставлені ними виконавці.
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29.05.2022 22:06 Ответить
Товариш ще місяців півтора тому сказав: "Подожди! Они ещё с него Богдана Хмельницкого слепят!"
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29.05.2022 22:10 Ответить
Ці зелені падли створили навколо Зеленського "ореол святості і героїзму", тому і опозиційні канали закрили.
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29.05.2022 23:50 Ответить
Ця безуглая та ті депутати з комітету ,які блокували озброєння нашего війська в майбутньому будуть відповідати за злочинну діяльність на шкоду оборни України!
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29.05.2022 20:12 Ответить
А в такому випадку буде майбутнэ? Вiрнiше - обов"язково буде, але якою цiною? Треба вже зараз кардинально змiнювати "систему", але, крiм дописувачив на Цензор, це НIКОМУ не треба. Просто продовжуэться вiйна мiж симпатиками Зеленського i порошенка, а внутрiшнi вороги спокiйно знищують Украiну.
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29.05.2022 20:40 Ответить
Ви зараз пишете неправду.
Як дискусії між прибічниками когось стосується незаконних справ проти лідера української опозиції Порошенка ?
Вам не здається, що в нас в країні хтось загрався ?
Якщо ні, то так і скажіть, що ви підтримуєте свавілля влади, порушення законів, насадження одноосібної диктатури, злочини, зради.
Скажіть, що ви хочете жити як кацапи при путінгу.
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29.05.2022 20:45 Ответить
От тоді можна буде і поржати якщо консерва консерву засадить. А то вже набрид цей дешевий гбшний піар-театр «баратьби влади і апазіциї» не лише українцям, а й закордонним союзникам.
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30.05.2022 01:54 Ответить
Как вы можете менять систему, которой сами же дали абсолютный карт-бланш?
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29.05.2022 20:45 Ответить
А ще до виборців Зеленського є великі претензії, бо вони поржали на виборах, а тепер країна у війні, толком без зброї і ресурсів.
Це ваша відповідальність.
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29.05.2022 20:46 Ответить
"Якщо народ не влаштовує владу, то влада повинна влаштувать перевибори і вибрать собі інший народ!" (БертольдБрехт)
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29.05.2022 22:04 Ответить
Зеленый гундосик и есть внутрішній ворог України У тебя настолько слабый мыслительный аппарат, что ты этого не доганяешь?
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29.05.2022 23:58 Ответить
Суперовий стрім.
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29.05.2022 20:15 Ответить
Дякуємо, Юрій! Хай Бог береже вас!
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29.05.2022 20:28 Ответить
Давайте говорити прямо-не буває такого що бояри погані а цар хороший-всих цих людей про яких говорив Бутусов привів до влади Зеленський-він дав їм право поступати беззаконь і нікого не боятись-вони можуть закрити канал Еспрессо та інші-можуть брехати без відповідальності-можуть переслідувати журналістів і політиків---вони можуть все
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29.05.2022 20:48 Ответить
Все правильно, Зеленський і все його оточення прийшло до влади на брехні і маніпуляціях, продовжувало те саме робити до після виборів, під час війни ще більше. Чому вони повинні стати зараз чесними перед громадянами, якщо до цього все проходило "гладко"? Ні, не буде цього, бо прийдеться відповідати за минулі "про*оби".
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29.05.2022 23:58 Ответить
Чому себе поводять так в ОПі? Тому що сконцентрували всю владу в одних руках.
Хто їм суддя? Через це і мелють що в дурну макітру взбреде.
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29.05.2022 20:54 Ответить
Єрмак разом з Зе-призедентом, мають Мар'яні "Безумній" - подякувати... дуже подякувати!
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29.05.2022 21:24 Ответить
Не дивно що на армію не вистачає грошей. Половину бюджету армії Zеленський витрачає на зелеботів, які по всіх усюдах пишуть "зєлялудшій" та "стрілятипарахаботів"
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29.05.2022 21:26 Ответить
Дуже вдячний пане Юрію за правдиве висвітлення ПРАВДИ моя підтримка!!!!!!!
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29.05.2022 21:32 Ответить
ермак, арестович, демченко, татаров, подоляка, тимошенко, безуглая, третьякова.
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29.05.2022 21:42 Ответить
ти себе забув до цього списку занести
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29.05.2022 21:55 Ответить
Так Юрію, цілковито підтримую! Питання потребують вілповіді. Злочинці мають своє місце
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29.05.2022 21:53 Ответить
Ну всё, теперь Юра не слезет с клоунов.
И всем им придется ответить за саботаж подготовки к войне
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29.05.2022 22:14 Ответить
Юрію більшість отримує адекватну інформацію на цензорнеті а це бісить тікток військо слуг тому всіх зобов"язують слухати тільки те що щебече ОП от вони всіма доступними їм засобами намагаються закрити доступ до правдивої інформації всі у нас і на заході це розуміють і ми з цією напастю впораємось.
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29.05.2022 22:35 Ответить
Где генерал Марченко? Куда дела его зелёная шобла? Вот уж ничтожная власть, аж тошно.
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29.05.2022 23:26 Ответить
зе чмо хоче Бутусову рот закрыть...всех уже задолбал...мосейчучку будет крутить 24 часа в сутки... убожество
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30.05.2022 07:58 Ответить
Юрій, хвалили б Зеленського,як найгеніальнішого, возилиб Вас на передову і вдень і вночі.
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30.05.2022 08:36 Ответить
Велика подяка, Юрію за Вашу героїчну роботу! А Ваші вороги, вони ж вороги України, дадуть відповідь за всі їхні злочини. Прийде час.
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30.05.2022 14:45 Ответить
 
 