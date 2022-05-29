Вопросы-ответы| Бутусов вживую. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Прямая трансляция главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в формате "вопросы – ответы".
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+53 Vyacheslav Horbokon
показать весь комментарий29.05.2022 20:11
+43 Виталий Берестнев
показать весь комментарий29.05.2022 20:33
+31 Dima30
показать весь комментарий29.05.2022 20:12
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Пожалуйста, подождите...
Він не тільки її не закінчив а ще й своєю бевідповідальністю імхалатністю спровокував повномаштабну.
То може ПОРА йти , а Зеленський ??
во первых - анализ действий Зеленского за 2.5 года президентства приводит к выводу что либо он предатель и работает на кремль , либо он настолько тупой , что полностью находится под влиянием Ермака , который опять же работает на кремль!
во вторых - после заявления Зеленского, что Путин нападет если против Зеленского поднимется народ , я задал вопрос , что лучше , сбросить предателя и из-за этого нападет Путин , или нападет Путин и нами будет руководить предатель!!! Терперь у нас второй вариант !
А допомагають українцям, бо ті взялись до зброї. А компліменти зеленському - дипломатична формальність й не більше. Насправді, Захід давно вже радий був би, аби українці поставили собі більш притомну та прогнозовану людину Президентом, або принаймні допомогли чинному із більш патріотичними та компетентними радниками. На ту ж західну частину політиків, котрі безпосередньо обслуговують інтереси куйла, увагу взагалі немає сенсу звертати - караван іде, собаки брешуть. Все залежить від самих українців. А необхідну підтримку з боку Заходу вони отримають, й тим більшу, чим адекватнішими будуть поставлені ними виконавці.
Як дискусії між прибічниками когось стосується незаконних справ проти лідера української опозиції Порошенка ?
Вам не здається, що в нас в країні хтось загрався ?
Якщо ні, то так і скажіть, що ви підтримуєте свавілля влади, порушення законів, насадження одноосібної диктатури, злочини, зради.
Скажіть, що ви хочете жити як кацапи при путінгу.
Це ваша відповідальність.
Хто їм суддя? Через це і мелють що в дурну макітру взбреде.
И всем им придется ответить за саботаж подготовки к войне