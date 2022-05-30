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ФСБ пыталась дискредитировать ОБСЕ: военная контрразведка СБУ сорвала спецоперацию оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу,контрразведка

Спецслужбы РФ провели серию провокаций во временно оккупированных районах юга и востока Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Враг планировал сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в якобы шпионаже в пользу СБУ, скомпрометировать Миссию и поставить под сомнение ее объективность. Для сбора "доказательной базы" захватчики незаконно врывались в помещения работников ОБСЕ" компрометирующую информацию", - говорится в сообщении.

Во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ, представляясь работниками СБУ, под видеозапись вынудили работника мониторинговой Миссии ОБСЕ подписать "соглашение о негласном сотрудничестве".

Также смотрите: Военная контрразведка СБУ предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных по системе управления ПВО Украины. ФОТОрепортаж

Нескольких сотрудников Миссии оккупанты задержали и пытались скомпрометировать.

С 16 по 23 мая сотрудники ФСБ, угрожая убийством, вынудили работников миссии на камеру "свидетельствовать" об ограблении офиса якобы украинскими правоохранителями. Хотя рашисты до этого 5 раз приезжали и грабили его.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Шо там ще можна дискредитувати?🤦
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30.05.2022 13:02
+4
"дискредитувати ОБСЄ" це неможливо. ОБСЄ на дні
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30.05.2022 13:48
+3
на обсе давно печать негде ставить
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30.05.2022 13:07
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Шо там ще можна дискредитувати?🤦
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30.05.2022 13:02 Ответить
на обсе давно печать негде ставить
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30.05.2022 13:07 Ответить
так они сделали все, что спланировали. так в чем срыв спецоперации?
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30.05.2022 13:14 Ответить
В том что об этом заговорили раньше них.
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30.05.2022 13:21 Ответить
ОБСЕ уже некуда ниже падать ... контора по распилу командировочных 😄 ... все в лучших коррупционных украинских традициях ... даже удивительно что они у нас не прижились
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30.05.2022 13:19 Ответить
Ну у себя то прижились, так что там про традиции?
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30.05.2022 13:22 Ответить
ааа ... да .. в Украине нет коррупции ... Петя наш президент!

я прошел фильтрацию?
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30.05.2022 13:30 Ответить
Не малейшего понятия про вашу самофильтрацию, но противоречивость вашего заявления о том чья коррупция явная. Вам бы все таки определится пооднозначней.
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30.05.2022 13:40 Ответить
Ідіот.
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30.05.2022 14:43 Ответить
ОБСЄ самі себе дескредитували
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30.05.2022 13:21 Ответить
Просто хочу напомнить, что в этой безоружной миссии погиб американец - член ОБСЕ.
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30.05.2022 13:36 Ответить
Як можна 5 разів грабувати той самий офіс?
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30.05.2022 13:24 Ответить
Кажется, подобные случаи описывались в Одессе, что-то про Беню Крика, если не ошибаюсь...
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30.05.2022 13:38 Ответить
"дискредитувати ОБСЄ" це неможливо. ОБСЄ на дні
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30.05.2022 13:48 Ответить
ОБСЕ да идет курсом русского корабля.
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30.05.2022 14:25 Ответить
ОБСЕралось по самі вуха
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30.05.2022 15:36 Ответить
 
 