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Рашисты ведут артиллерийские обстрелы Николаева, - мэр Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Российские оккупанты ведут артиллерийский обстрел Николаева.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Николаев! Артиллерийский обстрел! В городе раздаются взрывы!

Держитесь подальше от окон!" - подчеркнул глава города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последние утренние обстрелы Николаева: известно об одном раненом. ФОТО
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А карлик номер два каже що зараз вони не обстрілюють наші міста. Поки в нас немає далекобійних систем.
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30.05.2022 17:54 Ответить
Щас Баден рогатки поставит. И будут ссыкуны реалити шоу наблюдать.
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30.05.2022 17:57 Ответить
Миколаїв під прицілом..А сил малувато.., допомога ДЕ??
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30.05.2022 17:59 Ответить
Они еще позавчера, когда наши объявили о наступлении ночью устроили ад. Так что выстреливают боезапас.
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30.05.2022 18:05 Ответить
і нашо тій Україні далекобійні системи залпового вогню?
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30.05.2022 18:08 Ответить
Есть метод избежать этого, так в Харькове сделали.
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30.05.2022 18:10 Ответить
Де Авіація України ?

Де протибатарейні Комплекси ?
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30.05.2022 20:22 Ответить
 
 