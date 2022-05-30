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Рашисты ведут артиллерийские обстрелы Николаева, - мэр Сенкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты ведут артиллерийский обстрел Николаева.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Николаев! Артиллерийский обстрел! В городе раздаются взрывы!
Держитесь подальше от окон!" - подчеркнул глава города.
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