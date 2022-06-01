Более 400 тысяч детей уже вернулись на территорию Украины, - МВД

Более 400 тысяч детей, выехавших за границу из-за войны, уже вернулись на территорию Украины.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Более 400 тысяч детей уже были возвращены на территорию Украины, то есть въехали, вернулись назад", - уточнила Павличенко.

Кроме того, Павличенко сообщила, что подразделения Государственной пограничной службы контролируют законность процедуры пересечения границы детьми. По ее словам, есть случаи, когда родители или опекуны или дети самостоятельно пытаются пересечь границу, и при этом у них нет соответствующих документов.

По словам заместителя министра, в таких ситуациях пограничники принимают соответствующие меры для того, чтобы законодательство не было нарушено.

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По ее данным, причинами отказов в пересечении границы могут быть отсутствие поручения родителей, недействительные документы или отсутствие документов.