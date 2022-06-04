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Франция активизирует помощь Украине, - глава МИД Колонна

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

колонна

Украина продолжит получать от Франции военную помощь, и вскоре ее передача активизируется.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Франции, об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Франция солидарна с выпавшими на судьбу украинского народа испытаниями. Она проявляет эту солидарность не только с 24 февраля, а с 2014 года. Зверства, совершенные российскими солдатами в Украине, в частности, в Буче и других городах, не могут остаться безнаказанными", – заявила глава МИД.

Она также отметила, что Франция оказывает Украине гуманитарную, экономическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, которая вскоре активизируется. По словам Колонны, ранее Франция уже анонсировала предоставление помощи Украине в размере двух миллиардов долларов.

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Колонна отправит нам колонну тяжелой техники?....
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04.06.2022 08:55 Ответить
Французькі САУ Цезар на фронті вже мочуть рашистів.
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04.06.2022 09:05 Ответить
Так, 6 штук з обіцяних 12.
А інші 6 нещодавно погодились доправити під виглядом "додаткової партії"
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04.06.2022 09:13 Ответить
""
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04.06.2022 09:05 Ответить
Спочатку пообіцяли 12 Цезарів.
Привезли.
Тепер пообіцяли привезти ще Цезарів.
Але виявилось що ці останні- це шість з тих перших дванадцяти. Тобто вони із обіцяних дванадцяти спочатку дали тільки шість
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04.06.2022 09:11 Ответить
- Ну где тут у вас оккупанты? Сейчас мы им
- Тише девушка, война уже года полтора как закончилась
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04.06.2022 09:39 Ответить
Франція активізує допомогу Україні... ?


Україна продовжить отримувати від Франції військову допомогу, і незабаром її передача активізується - глава МЗС Колонна

Журналісти нагадали Макрону , що багато європейських колег Макрона вже були в Україні.


Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом

Макрон говорив про президента РФ Владіміра Путіна, і в цьому контексті згадав про свій можливий візит до Києва.

Макрон: Путін "вчинив історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії"

"Сьогодні я нічого не виключаю. Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І нарешті зробити все, щоб експортувати з України зернові"...
Макрон прибуде в Київ вговорювати Зеленського здати зохоплену агресором територію України на умовах Путіна?
Всі заговорили про переговори: всі від Байдена до Арахарії...

Шольц&Макрон попри всю їх проукраїнську риторику і обіцянки виражені дієсловами НЕДОКОНАНОГО виду, - агресором, продовжить отримувати... , незабаром.... передача активізується... грають на стороні Путіна.

В часи Мюнхена, коли Європа здала Гітлеру Чехословаччину, Муссоліні говорив " большіє птіци всєгда договоряться между собой за счет болєє мєлкіх..."
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04.06.2022 10:17 Ответить
Странно... Макрон сегодня призвал не унижать РФ. И вооружения нам даст? Хм...

Франция, Германия, с проституткой заискивающей - Меркель, Венгрия, куплены ещё до войны. По этому сегодня эти страны строят козни. Сотни гос. чинов проплачены кремлём и официальными документами, подтверждающими этот факт уже владеет разведка. Это во-первых. Во-вторых, вспомните первые два слова из композиции Александра Малинина "Белая гвардия". Какая Россия? Это магистральная часть советского союза, с советским устроем, где поменяли только две вещи: флаг и текст гимна. Не унижать Россию. А где там Россия? Россия в эмиграции. Россия мертва и те, кто остался ей предан, отдают ей почести в эмиграции. И наконец, интересует вопрос, как Макрон отнесётся к Украине, если она нападёт на Францию. Не будут нас унижать? Версаль наш! Звучит? Мерзавцы! Мерзавцы... Мер-зав-цы.
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04.06.2022 13:03 Ответить
 
 