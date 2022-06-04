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Обломки еще одного рашистского вертолета достали из Киевского водохранилища. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гелікоптер,вертоліт

Защитники Украины подбили вертолет еще в первый день войны. Двое членов его экипажа уж точно не вернутся домой.

Об этом пишет глава полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным российскую "птичку" подбили в первый день войны. Двое оккупантов домой теперь точно не вернутся. Полиция Киевщины проводит осмотр места происшествия", - написал он.

Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили современную станцию связи российских оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Обломки еще одного рашистского вертолета достали из Киевского водохранилища 01
Обломки еще одного рашистского вертолета достали из Киевского водохранилища 02
Обломки еще одного рашистского вертолета достали из Киевского водохранилища 03
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Топ комментарии
+24
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04.06.2022 13:34
+14
Мокшанців даже раки та соми не їдять...
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04.06.2022 13:25
+13
Київське водосховище своїм металобрухтом засрали, Чорне море засрали, ще й південь Дніпра засеруть як будуть з Херсона тікати. Ви їх копали, тварюки мокшанські?
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04.06.2022 13:32
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Мокшанців даже раки та соми не їдять...
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04.06.2022 13:25 Ответить
Навіщо мішки ще, назад у воду: соми товстіше будуть на базарі
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04.06.2022 13:26 Ответить
Так поклали в один, зекономили, чого сомів труїти
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04.06.2022 13:29 Ответить
Мясо киньте обратно в воду. Раки должны быть жирные
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04.06.2022 13:27 Ответить
поки раки з,їдять, трупним ядом затоксинять велику акваторію водосховища... взагалі, трупи не показали, може вже й об,їли... кісток вони не гризуть...
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04.06.2022 13:33 Ответить
А до чого там міліція/поліція? Будуть шукати хто збив оте літаюче лайно?
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04.06.2022 13:30 Ответить
утопельник теж є.
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04.06.2022 13:31 Ответить
Кацап хотел причандалы подмыть. вот и поднырнул
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04.06.2022 13:37 Ответить
Київське водосховище своїм металобрухтом засрали, Чорне море засрали, ще й південь Дніпра засеруть як будуть з Херсона тікати. Ви їх копали, тварюки мокшанські?
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04.06.2022 13:32 Ответить
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04.06.2022 13:34 Ответить
Перекинули гвинтокрил до гори дриґом і випали з нього літуни.
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04.06.2022 13:39 Ответить
як видно по фото не встигли. лишились в кабінє тєхніку сваю не кидають. справжнє рузгє
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04.06.2022 13:42 Ответить
зато мядаль получат - выходит,не зря прожили..
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04.06.2022 13:54 Ответить
Кацап сгниет, а медаль она вечна
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04.06.2022 14:08 Ответить
У тому чорному пакеті, приклад правільних рускіх.
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04.06.2022 13:56 Ответить
минус вертолета в том, что в ниво ни влезит стиральная машина
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04.06.2022 14:09 Ответить
та запросто. а якщо мінуснути другого пілота, то додатково і 2ковра мона втиснути
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04.06.2022 15:15 Ответить
Когда Путю спрашивали: " Где вертолёт №29?", он отвечал: "Он утонул".
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04.06.2022 13:57 Ответить
Раки в Київському морі
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04.06.2022 14:21 Ответить
второе видео смотрел раз тридцать. Как же это красиво
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04.06.2022 18:01 Ответить
підводний вертолітний флот!
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04.06.2022 22:18 Ответить
 
 