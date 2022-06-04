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За минувшие сутки вследствие обстрела Николаевщины ранены 9 человек, - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Вследствие российского обстрела Николаевщины 3 июня были ранены 9 человек, также загорелась хвойная подстилка в лесу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой.

"Снова досталось Баштанскому району и Николаеву. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской громаде. Горела хвойная подстилка на территории Балабановского леса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 9 человек. Детей среди пострадавших нет.

"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 252 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 73 пострадавших получили помощь амбулаторно", - добавила она.

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04.06.2022 13:51 Ответить
 
 